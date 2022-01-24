UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США, Великобритания эвакуируют из Украины работников посольств. Почему не стоит паниковать

Цей матеріал також доступний українською
США, Великобритания эвакуируют из Украины работников посольств. Почему не стоит паниковать

директор военных программ Центра Разумкова
24.01.2022, 18:11

Сейчас такие действия наших западных союзников похожи на управление автомобилем

Госдепартамент США приказал семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим уехать из посольства США в Киеве, а Великобритания отзывает из Украины часть работников посольства. Ранее издание NYT сообщало, что в начале января (накануне переговоров России с Западом) из посольства и консульства РФ в Украине были эвакуированы десятки человек, преимущественно членов семей дипломатов.

Разумеется, такие новости не могли не всколыхнуть украинское информационное пространство и привели к определенным паническим настроениям среди населения Украины.

Несмотря на то, что такие действия западных партнеров Украины не плановые и действительно выходят за пределы традиционной работы любого посольства, я бы преждевременно не паниковал, а воспринимал их спокойно и рационально. И вот почему.

Читайте также
Россия пропагандирует: "Это не мы, а США виноваты в нынешнем мировом кризисе". Это правда?

Прежде всего, хотел бы остановиться на действиях не только власти, но и всех нас как общества.

Если у нас широкий круг союзников, они оказывают нам военную и другую помощь и, главное, мы эту помощь принимаем, но при этом у них, в силу тех или иных составляющих, есть определенный взгляд на действия России, нужно действовать совместно с ними, синхронно отрабатывать каждый шаг.

Второе. Что касается самих действий наших западных союзников. Дело в том, что угроза войны не является неотвратимой, не свершившимся фактом.

Любой прогноз зависит от наличия или отсутствия определенных условий. Условиями победы России является слабая Украина, блокировка ее от помощи партнеров и слабый Запад. По каждому из всех направлений есть плюсы и минусы. Именно в этой степени существует и вероятность эскалации конфликта, и на это, конечно, реагируют и Украина, и наши западные партнеры.

Сейчас все так и происходит. Запад, предвидя угрозу, делает определенные шаги для обеспечения безопасности своих дипломатических представительств, но в то же время оказывает Украине военную помощь, формирует пакеты санкций против РФ.

Читайте также
Почему Россия воюет против Украины?

Сейчас именно со стороны США и Британии, стран, объявивших о сокращении своих диппредставительств, происходит интенсивная поставка оружия в Украину.

То есть они делают превентивные шаги, чтобы агрессии со стороны России не произошло.

Прежде всего демонстративно показывают Москве, что легкой прогулки здесь не будет и Украине есть чем отвечать на любые агрессивные шаги.

А Украине необходимо действовать в русле своих союзников, не нагнетая психоз, готовиться к любому повороту событий: если Россия пойдет войной на Украину, его главу Владимира Путина будет чем охладить.

Для большей понятности прибегну к аллегории.

Те, кто имеет свой автомобиль, годами возят в нем аптечку, огнетушитель. Но это не значит, что они непременно попадут в аварию. Они только готовятся к вероятному развитию события, которое может никогда не состояться.

Так и в сегодняшней ситуации: у нас должна быть "аптечка" и "огнетушитель", мы должны быть внимательны на "дороге" и при этом сосредоточенными, чтобы не пропустить неоужный поворот.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Великобритания США дипломат консул путин владимир посольства война России в Украине сунгуровский николай
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 