США, Великобритания эвакуируют из Украины работников посольств. Почему не стоит паниковать

Госдепартамент США приказал семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим уехать из посольства США в Киеве, а Великобритания отзывает из Украины часть работников посольства. Ранее издание NYT сообщало, что в начале января (накануне переговоров России с Западом) из посольства и консульства РФ в Украине были эвакуированы десятки человек, преимущественно членов семей дипломатов.

Разумеется, такие новости не могли не всколыхнуть украинское информационное пространство и привели к определенным паническим настроениям среди населения Украины.

Несмотря на то, что такие действия западных партнеров Украины не плановые и действительно выходят за пределы традиционной работы любого посольства, я бы преждевременно не паниковал, а воспринимал их спокойно и рационально. И вот почему.

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Прежде всего, хотел бы остановиться на действиях не только власти, но и всех нас как общества.

Если у нас широкий круг союзников, они оказывают нам военную и другую помощь и, главное, мы эту помощь принимаем, но при этом у них, в силу тех или иных составляющих, есть определенный взгляд на действия России, нужно действовать совместно с ними, синхронно отрабатывать каждый шаг.

Второе. Что касается самих действий наших западных союзников. Дело в том, что угроза войны не является неотвратимой, не свершившимся фактом.

Любой прогноз зависит от наличия или отсутствия определенных условий. Условиями победы России является слабая Украина, блокировка ее от помощи партнеров и слабый Запад. По каждому из всех направлений есть плюсы и минусы. Именно в этой степени существует и вероятность эскалации конфликта, и на это, конечно, реагируют и Украина, и наши западные партнеры.

Сейчас все так и происходит. Запад, предвидя угрозу, делает определенные шаги для обеспечения безопасности своих дипломатических представительств, но в то же время оказывает Украине военную помощь, формирует пакеты санкций против РФ.

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Сейчас именно со стороны США и Британии, стран, объявивших о сокращении своих диппредставительств, происходит интенсивная поставка оружия в Украину.

То есть они делают превентивные шаги, чтобы агрессии со стороны России не произошло.

Прежде всего демонстративно показывают Москве, что легкой прогулки здесь не будет и Украине есть чем отвечать на любые агрессивные шаги.

А Украине необходимо действовать в русле своих союзников, не нагнетая психоз, готовиться к любому повороту событий: если Россия пойдет войной на Украину, его главу Владимира Путина будет чем охладить.

Для большей понятности прибегну к аллегории.

Те, кто имеет свой автомобиль, годами возят в нем аптечку, огнетушитель. Но это не значит, что они непременно попадут в аварию. Они только готовятся к вероятному развитию события, которое может никогда не состояться.

Так и в сегодняшней ситуации: у нас должна быть "аптечка" и "огнетушитель", мы должны быть внимательны на "дороге" и при этом сосредоточенными, чтобы не пропустить неоужный поворот.

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