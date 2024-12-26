Уступки со стороны НАТО Путин будет воспринимать не как приглашение к урегулированию, а как слабость

Политолог аналитического центра RAND Corporation Сэмюел Чарап в статье "A Pathway to Peace in Ukraine" ("Путь к миру в Украине") в издании Foreign Affairs закладывает в свой анализ весьма опасное предположение.

Это предположение о том, что российско-украинская война – в значительной степени побочный продукт российско-американского конфликта вокруг расширения НАТО.

Конфликта, который, по его мнению, связан с вполне легитимными интересами безопасности РФ, пусть и реализованными нелегитимным образом. Соответственно, Чарап считает, что урегулирование этих противоречий позволит завершить войну и вернуть стабильность на Европейский континент. Это ошибочное суждение.

Чтобы понять его опасность, следует вспомнить Роберта Джервиса и его "Perception and Misperception in International Politics" ("Восприятие и заблуждение в международной политике"). Как один из примеров опасности неправильного восприятия Джервис упоминает выбор между умиротворением и сдерживанием.

Подобный выбор всегда зависит от правильной идентификации намерений исполнителя. Умиротворение действительно может стабилизировать систему, если интересы исполнителя локальны и их реализация поможет кооптировать его для поддержания действующего миропорядка. Если исполнитель имеет более широкие ревизионистские намерения, то умиротворение лишь улучшит его стратегическое положение для дальнейшей борьбы.

Российские интересы не локальны по своей природе. Россия не просто хочет нивелировать угрозу своей безопасности, как считает Чарап. Российский режим – ревизионистский. Он ведет экзистенциальную войну против коллективного Запада.

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Уступки со стороны НАТО он будет воспринимать не как жест доброй воли и приглашения к урегулированию, а как слабость, которую не только можно использовать, а которую он обязательно использует. И критически маловероятно, что любые действия могут изменить эту парадигму, по крайней мере не для действующего режима.

Стабильность Европейского континента сегодня зависит от адекватной системы сдерживания – не от новой "перезагрузки".

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