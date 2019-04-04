Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 11:54

Стадион на двоих: зачем кандидатам дебаты на Олимпийском

Стадион на двоих: зачем кандидатам дебаты на Олимпийском
Журналист LIGA.net

Что ожидали и что получат от предвыборных дебатов Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Реклама
Реклама

Нет ничего проще и сложнее дебатов между кандидатами в президенты. Общество, бизнес, политикум жаждут, чтобы во втором туре претенденты на высший пост в государстве наконец-то раскрыли карты, определили в жарком споре, кто более достойный и убедительный. Дело – за кандидатами, которые всеми правдами и неправдами пытаются избежать публичной дискуссии.

Чтобы подстегнуть кандидатов, в сети был запущен челлендж, инициатором которого выступило UA:Суспільне. Находясь под давлением, Команда Зе решила, что встреча лицом к лицу возможна. Но выдвинула условия, которые совершенно опрокидывают представление о политической дискуссии как серьезном мероприятии.

Реклама

Злые языки утверждают, что постмодерн умер. Но в Украине элементы этой противоречивой эпохи вновь актуализировались. Провести дебаты на НСК «Олимпийский»! Вряд ли в политической, не только украинской, истории что-то подобное встречалось. Причем в команде выигравшего первый тур кандидата решили, что этого мало, радикализировав свое предложение ультимативным требованием определиться визави в течение 24-х часов.

Даже неискушенному в политических баталиях человеку (хотя кто у нас не искушен?) очевидно, что таким образом у Владимира Зеленского рассчитывали избежать дебатов, в надежде на отказ действующего президента участвовать в этом Зе-шоу. И, в принципе, изначально они не прогадали.

Окружение Петра Порошенко оказалось не готово к подобному предложению. Народный депутат от БПП Мария Ионова сказала категорическое «Нет!». "Президент Порошенко - европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», - подчеркнула она.

Как обычно в таких случая, сразу начали выстраиваться барьеры, чтобы «упредить». На Олимпийском заявили, что не получали от команды Зеленского заявления на проведение мероприятия. Затем возник вопрос относительно внесения изменений в законодательство. Собственно, все было готово к тому, чтобы по истечении ультимативного срока развести руками и сказать: «Мы были не против, но из-за разного рода сложностей не получилось!»

Читайте также
Берегите Зеленского. Чисто физически 02.04.2019"Получите кота в мешке". Как избежать таких сюрпризов на выборах 30.03.2019"Слуга народа 3" как воплощение олигархической мечты 29.03.2019

Отказ от дебатов в любой форме устраивал команду Зеленского. В сердцах избирателей остался бы незамутненный телевизионный образ «слуги народа». А вся вина, соответственно, ложилась бы на команду Петра Порошенко.

Но среди ночи пришло Зе-удивление. Петр Алексеевич на своей странице в социальной сети принял вызов. «Правила дебатов прописаны в законе «О выборах Президента», почитайте, пожалуйста. Они могут проходить на базе Суспільного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион», - написал президент.

Таким образом, одна сторона бросила вызов, а другая приняла. Осталось определиться с форматом. Идей о продаже билетов пока никто не выдвигал, будут ли продаваться чипсы и пиво, неизвестно. В конце концов, по каким секторам будут разводить «зрителей» (болельщиков, избирателей), также непонятно.

Шутки шутками, но у команды Зеленского не будет больше отговорок (разве что предложить провести дебаты на МКС). Победителю первого тура придется серьезно подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом перед избирателями. И здесь действительно будет уже не до шуток. Петр Порошенко значительно более искушен в политике, у него есть аргументы, подкрепленные соответствующими решениями. А что за душой у Владимира Зеленского, при всем уважении к его победе в первом туре, мы досконально не знаем.

Реклама

Представления о том, как будут выглядеть дебаты на огромном стадионе, наверное, не имеют пока и сами команды кандидатов. Но в любом случае, со временем можно будет сказать: «Такого еще не было!». И ирония, даже постмодерная, здесь будет неуместна.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: дебаты, кандидаты в президенты, выборы 2019, предвыборная кампания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Правила кандидатства Тимошенко: Почему она проиграла 3-и выборы?
Политика Правила кандидатства Тимошенко: Почему она проиграла 3-и выборы?
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 