Стадион на двоих: зачем кандидатам дебаты на Олимпийском

Нет ничего проще и сложнее дебатов между кандидатами в президенты. Общество, бизнес, политикум жаждут, чтобы во втором туре претенденты на высший пост в государстве наконец-то раскрыли карты, определили в жарком споре, кто более достойный и убедительный. Дело – за кандидатами, которые всеми правдами и неправдами пытаются избежать публичной дискуссии.

Чтобы подстегнуть кандидатов, в сети был запущен челлендж, инициатором которого выступило UA:Суспільне. Находясь под давлением, Команда Зе решила, что встреча лицом к лицу возможна. Но выдвинула условия, которые совершенно опрокидывают представление о политической дискуссии как серьезном мероприятии.

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Злые языки утверждают, что постмодерн умер. Но в Украине элементы этой противоречивой эпохи вновь актуализировались. Провести дебаты на НСК «Олимпийский»! Вряд ли в политической, не только украинской, истории что-то подобное встречалось. Причем в команде выигравшего первый тур кандидата решили, что этого мало, радикализировав свое предложение ультимативным требованием определиться визави в течение 24-х часов.

Даже неискушенному в политических баталиях человеку (хотя кто у нас не искушен?) очевидно, что таким образом у Владимира Зеленского рассчитывали избежать дебатов, в надежде на отказ действующего президента участвовать в этом Зе-шоу. И, в принципе, изначально они не прогадали.

Окружение Петра Порошенко оказалось не готово к подобному предложению. Народный депутат от БПП Мария Ионова сказала категорическое «Нет!». "Президент Порошенко - европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», - подчеркнула она.

Как обычно в таких случая, сразу начали выстраиваться барьеры, чтобы «упредить». На Олимпийском заявили, что не получали от команды Зеленского заявления на проведение мероприятия. Затем возник вопрос относительно внесения изменений в законодательство. Собственно, все было готово к тому, чтобы по истечении ультимативного срока развести руками и сказать: «Мы были не против, но из-за разного рода сложностей не получилось!»

Отказ от дебатов в любой форме устраивал команду Зеленского. В сердцах избирателей остался бы незамутненный телевизионный образ «слуги народа». А вся вина, соответственно, ложилась бы на команду Петра Порошенко.

Но среди ночи пришло Зе-удивление. Петр Алексеевич на своей странице в социальной сети принял вызов. «Правила дебатов прописаны в законе «О выборах Президента», почитайте, пожалуйста. Они могут проходить на базе Суспільного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион», - написал президент.

Таким образом, одна сторона бросила вызов, а другая приняла. Осталось определиться с форматом. Идей о продаже билетов пока никто не выдвигал, будут ли продаваться чипсы и пиво, неизвестно. В конце концов, по каким секторам будут разводить «зрителей» (болельщиков, избирателей), также непонятно.

Шутки шутками, но у команды Зеленского не будет больше отговорок (разве что предложить провести дебаты на МКС). Победителю первого тура придется серьезно подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом перед избирателями. И здесь действительно будет уже не до шуток. Петр Порошенко значительно более искушен в политике, у него есть аргументы, подкрепленные соответствующими решениями. А что за душой у Владимира Зеленского, при всем уважении к его победе в первом туре, мы досконально не знаем.

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Представления о том, как будут выглядеть дебаты на огромном стадионе, наверное, не имеют пока и сами команды кандидатов. Но в любом случае, со временем можно будет сказать: «Такого еще не было!». И ирония, даже постмодерная, здесь будет неуместна.