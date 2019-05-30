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30.05.2019, 15:24

Старые обиды и новые цели Михаила Саакашвили

Старые обиды и новые цели Михаила Саакашвили
журналист

Михаил Саакашвили, которому Зеленский вернул гражданство Украины, возвращается в политику. Будет ли он мстить прежней власти и подружится ли с новой?

Триумфальное возвращение в Украину Михаила Саакашвили, которого два года тому назад лишили украинского гражданства и депортировали из страны, существенно оживит процессы в украинской политике. Для многих в Киеве экс-президент Грузии был и остается серьезным раздражителем. Паспорт гражданина Украины, который ему вернул президент Владимир Зеленский, открывает перед Саакашвили новые политические возможности. Главное, чтобы он ими воспользовался, а не вошел в клинч теперь уже с новой украинской властью.

Саакашвили - предатель или герой?

В конце 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной рады заявил: Михаил Саакашвили и его соратники на деньги беглого олигарха Сергея Курченко готовили в Украине государственный переворот. По версии ГПУ, протестные акции Руха Новых Сил - партии Саакашвили - финансировались из России. Тогда по решению суда, правда ненадолго, был взят под стражу один из соратников Саакашвили - Северион Дангадзе, а сам Михаил перешел в категорию людей, готовивших реванш в Украине.

Уже после возвращения Саакашвили украинского гражданства Юрий Луценко публично повторил, что считал и считает экс-президента Грузии предателем Украины. Правда, по прилету Саакашвили в Киев сотрудники ГПУ никаких действий по отношению к нему не предпринимали. Хотя нелюбовь Луценко к Саакашвили - это одно, а статус "предателя" - совершенно другое, и он обязывает руководителя ГПУ действовать, а не рассуждать, сидя на прокурорском диване.

Сам Саакашвили говорит, что не собирается никому в Украине мстить. Правда, трудно поверить, что эмоциональный и темпераментный экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области так просто забудет Порошенко и Луценко свое водворение в СИЗО и принудительную депортацию из Украины. Он хочет справедливости и полной реабилитации. Это невозможно без очередной схватки Саакашвили с ныне еще действующим генеральным прокурором Украины. Статус "предателя" Михаила Саакашвили не устраивает. А это значит, что нас ожидает еще много серий увлекательного сериала "Михо и ребята". По крайней мере, ГПУ должна либо подтвердить, либо опровергнуть обвинения в адрес Саакашвили.

"Ядерная бомба" в руках Зеленского

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Когда-то известная украинская журналистка Юлия Мостовая сравнила Юлию Тимошенко с ядерной энергией. Мол, в зависимости от обстоятельств она может быть и мирным атомом, и смертельным ядерным оружием. Эта метафора как нельзя лучше характеризует и Михаила Саакашвили. Чего ожидать от него после возвращения в Украину, никто не знает. В том числе - и президент Зеленский, вернувший экс-президенту украинское гражданство.

Те, кто надеется, что Саакашвили превратится в мощное политическое оружие против бывшего президента Порошенко и его окружения, могут быть сильно разочарованы. Да, Петр Алексеевич серьезно оскорбил чувства Михаила Николозовича, превратив его в апатрида. Да, со студенческими друзьями, наверное, так не поступают. Да, принудительная депортация при участии спецназа обидела Саакашвили. Но все, что экс-президент Грузии хотел сказать о Порошенко, он уже давно сказал, и не единожды. Что можно от него услышать нового о "барыге" (так Саакашвили нарек Порошенко), трудно представить.

Сегодня не менее важно то, что экс-президент Саакашвили будет говорить о новой власти во главе с Владимиром Зеленским и тех, кто стоит рядом с ней - министре МВД Арсене Авакове и олигархе Игоре Коломойском, давних оппонентах Михаила. Не превратится ли экс-президент Грузии в то самое "ядерное оружие" теперь уже против президента Зеленского? Сегодня Саакашвили называет Зеленского "пацаном", который выполнил свои обещания, и "парнем", который всех еще удивит. Как долго будет длиться этот "конфетно-букетный" период в отношениях Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили, не известно. Но то, что он рано или поздно завершится - более чем очевидно.

Зачем Саакашвили нужен Зеленскому 

Саакашвили вернулся в Украину накануне досрочных парламентских выборов. Сам экс-президент Грузии в них не будет участвовать. Для этого кандидат в народные депутаты должен прожить в стране последние 5 лет. Но вот политическая партия Саакашвили - Рух Новых Сил - может побороться за места в парламенте. В нынешних условиях эта борьба вряд ли будет успешной - Саакашвили долго отсутствовал в украинской политике. Но она напомнит президенту Зеленскому о желании грузинских "легионеров" вернуться во власть.

Каким будет место Саакашвили в Украине президента Зеленского, сегодня никто не знает. Михаил Саакашвили был и остается "тяжеловесом" не только в украинской, но в мировой политике. Владимир Зеленский только начинает свою президентскую карьеру. И, как бы это странно ни звучало, они могут быть полезны друг другу. Если, конечно, один из них и дальше будет оставаться "мирным атомом". Михаил Саакашвили может сыграть роль настоящего "тарана" в реализации так необходимых для Украины экономических реформ. По крайней мере сам экс-президент Грузии, уже готов к этому. А готов ли к тому же Владимир Зеленский мы узнаем очень скоро.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle
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Теги: Владимир Зеленский, михаил саакашвили, выборы 2019
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