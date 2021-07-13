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Статья Путина об Украине – это фантомные боли одержимого неудачника. Передайте это старику

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Статья Путина об Украине – это фантомные боли одержимого неудачника. Передайте это старику

советник министра инфраструктуры, экс-замгендиректора Укроборонпрома
13.07.2021, 01:41

Владимир Путин, зачем вы нам рассказываете что-то о нас? Нам вообще все равно, что вы думаете о нас, нашей истории и наших реалиях

Президент России Владимир Путин написал большую статью об Украине.

В тексте много отсылок к истории, которые, как думает автор, должны доказать нам, что не было и нет никакой Украины, украинцев и украинского языка. А если вы думаете иначе, то мы вас, провинциалов, любим и такими. Потому что когда-то мы были одним народом.

Просто вы были "малороссами" с "окраины", которым посчастливилось говорить и писать на нашем, древнерусском, говорит Владимир Путин.

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В целом, хорошая статья. Большая. Но передайте старику, что очень его жаль, и что, на самом деле, это вовсе не статья.

А фантомные боли одержимого неудачника, который по собственной тупости и жадности потерял близкого человека (которого иногда по доброте душевной бил ногами), и теперь, чтобы хоть как-то спасти лицо и облегчить свои муки, пытается доказать себе и миру, что это не он брошенный самодур-недоучка, а тот кто ушел – глупый и неосознанный невротик.

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Зачем столько текста, чтобы рассказать нам что-то о нас? 

Нам вообще все равно, что вы думаете о нас, нашей истории и наших реалиях. Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, от[email protected]&тесь от нас.

Статьи он пишет.

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статья путина владимир путин война на Донбассе
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