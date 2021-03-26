Страх перед улицей: пока нет свободы и правосудия, украинской власти есть чего бояться

Останні події дуже чітко проявили страх очільників держави перед вулицею. Тільки так можна пояснити безпрецедентну увагу до розбитих шибок та розмальованих дверей в Офісі президента. Тільки так можна пояснити гучні заяви "ми вас не боїмося". Тільки так можна пояснити вимогу засудження, яка висувається нині всім васалам і посіпакам.

Вони не бояться російських танків, не бояться фінансової кризи, не бояться спалаху епідемії, не бояться поганої репутації. Тому що у російські танки насправді не вірять, у непоступливість західних кредиторів і донорів зовсім не вірять, натомість вірять, що Феофанія та телебачення врятують здоров'я і рейтинг.

Вони бояться вулиці, тому що не знають, як від неї врятуватися.

Вони знають, як купити жадібних, задурити дурних, залякати боягузів. Вони не знають, що робити з тими, хто не жадібний, не дурень і не боягуз. Хай навіть таких дуже мало.

Люди на печерських пагорбах, я вам розповім, як врятуватися від вулиці.

Перезавантажте судову систему – у вас для цього є всі повноваження. Зберіть нову Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів із доброчесних перевірених людей.

Повидаляйте недоброчесних суддів – нині про кожного суддю є всі відомості у відкритих джерелах. Вам будуть вдячні не лише ті, хто побив ваші шибки. Вам будуть вдячні мільйони. Більше того, ви самі убезпечите себе від того, що призначені вами недоброчесні судді посадять вас самих після зміни влади (а колись вона зміниться).

Хочете ще пораду?

Різко збільшіть економічну свободу. Приберіть пострадянські регуляції й обмеження, які заганяють нас на останнє місце в Європі та 127 місце у світі. Тоді мільйони людей підуть інтенсивно працювати, бо відкриються можливості, не у Польщі чи Німеччині, не в Італії чи США, а тут, в Україні.

Буде більше податків, значить, більше фінансових ресурсів на пенсії, більше зарплати бюджетникам, більше видатки на охорону здоров'я, освіту й оборону. Ви зробите щасливими мільйони людей, десятки мільйонів. Може, навіть другий термін стане реальністю.

А поки немає свободи і правосуддя, ваш страх вулиці обґрунтований. Голодні й обмануті люди, яким нема чого втрачати, які розуміють щоденну загрозу опинитися за ґратами без вини, доказів і процедур, врешті розіб'ють вам всі шибки, і не тільки шибки. Вони помалюють вам всі стіни, і не лише стіни.

Мені такий сценарій не подобається, тому я щиро даю вам ці дві поради.

Оригінал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.