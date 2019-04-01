Страна побеждающего Зеленского

Более 30% украинцев отдали свои голоса актеру Владимиру Зеленскому в первом туре президентских выборов в Украине. Двое основных соперников худрука "Студии "Квартал 95" - Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - получили в результате столько же, как и актер, но суммарно.

Секрет феномена Зеленского

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Успех Владимира Зеленского на президентских выборах можно объяснить просто - украинцы устали от нынешней политической элиты. Они хотят видеть во главе страны новых людей с незапятнанной репутацией и без коррупционного "шлейфа". В эти ожидания четко вписался киношный герой Зеленского из сериала "Слуга народа" - учитель Василий Голобородько, который волей судьбы стал президентом Украины. Именно этот герой вместе с поддержкой телеканала "1+1" и помог худруку "Студии "Квартал 95" завоевать симпатии почти трети украинцев. Можно по-разному оценивать избирателей комика, но это - их выбор.

Зеленский - не политик. И, очевидно, не скоро им станет. Ему не хватает знаний, опыта, умений и много еще чего. К будущему президентству он относится как к очередной своей роли, для которой он так и не смог выучить слова. На протяжении последних двадцати лет мы были свидетелями становления Зеленского как актера. Сейчас комик осваивает азы политической науки. И делает он это неуклюже, путая понятия, цифры и географические направления.

Главное опасность в Зеленском на посту главы государства - непрогнозируемость его действий. Предвыборной программы комика недостаточно для того, чтобы представить, какой будет Украина в случае избрания его президентом. У него нет политической команды, идеологии и представления о том, как функционирует государственная машина. Порошенко публично называет Зеленского "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского. Но это вряд ли может разрушить к нему доверие украинцев. И это, пожалуй, самый суровый приговор всему существующему политическому классу страны.

Пиррова победа Порошенко

После первого тура президентских выборов Петр Порошенко излучает оптимизм. Он шутит, острит и демонстрирует желание победить на выборах. Несмотря на очевидный перевес Зеленского нынешний глава государства не скрывает радости по поводу своего выхода во второй тур. А точнее радуется, что туда не попадает его давняя оппонентка - Юлия Тимошенко, обещавшая в случае своего прихода в президентское кресло посадить Порошенко и его соратников в тюрьму. Да, с программой-минимумом он справился. Теперь в течение трех недель - до второго тура выборов, который должен состояться 21 апреля - Порошенко попробует убедить украинцев, что он лучше Зеленского. Но сделать ему это будет все же непросто.

Вне всякого сомнения, два финалиста президентских выборов - разные по калибру политические фигуры. Их даже трудно сравнивать. За спиной у Порошенко - двадцать лет пребывания в политике. Он был секретарем Совета национальной безопасности и обороны, депутатом Верховной рады и дважды министром. Зеленский - новичок в украинской политике. Три месяца избирательной кампании продемонстрировали, что мы имеем дело не с политиком, а с актером. Ну, максимум, с бизнесменом. Не более того.

Порошенко уже пригласил Зеленского на дебаты. Действующий президент уверен, что худрук "Студии "Квартал 95" проиграет ему "всухую". Очевидно, он рассчитывает на мобилизацию патриотически настроенных избирателей, которые остро прочувствуют угрозу прихода к власти комика. И это, пожалуй, главная ошибка Петра Алексеевича. То, что сейчас ему видится как проведение мастер-класса для случайного попавшего в политику актера, может сыграть с Порошенко злую шутку. Да, рядом с нынешним главой государства Зеленский-политик может выглядеть нелепо и глупо. Но, скажите, как сам президент Украины будет выглядеть рядом с актером, который имеет поддержку почти трети украинцев? Не будет ли сам Порошенко выглядеть смешным рядом с комиком и его возможными шутками? А еще интересней, что скажет Петр Алексеевич, если все же проиграет Зеленскому?

Юлины слезы и грезы

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Чем бы ни закончились президентские выборы в Украине, вполне очевидно, что будущее страны кроме финалистов - Петра Порошенко и Владимира Зеленского - во многом будет определять еще один человек - Юлия Тимошенко. Нынешнее поражение, очевидно, вынудит ее команду максимально мобилизоваться на выборах в Верховную раду, которые состоятся в октябре 2019 года. Лидер Батькивщины трижды безуспешно пыталась стать президентом страны. Теперь она, очевидно, будет вынуждена вернуться к идее парламентской республики и конституционного закрепления в Украине должности канцлера. Ну, и назначения на эту должность, естественно, самой Тимошенко.

Предыдущий опыт лидера Батькивщины свидетельствует о том, что она умеет находить политических попутчиков для достижения своих целей. Если президентом Украины будет избран Владимир Зеленский и это будет как-то мешать планам Юлии Владимировны, она может дружить против него в парламенте с теми, кого не переносит на дух - с теми же представителями Блока Петра Порошенко или же с бывшими регионалами. И, гляди, канцлерство окажется не такой уж и несбыточной мечтой. Если же Петр Порошенко во второй раз возглавит Украину, Тимошенко, наверняка, будет дружить с Зеленским, чья политическая партия "Слуга народа" имеет хорошие прогнозы социологов для участия в парламентской кампании.

Как бы это сейчас странно ни звучало, но проигрыш открывает Тимошенко новые политические перспективы. Потому что "Юля-оппозиционер" и "Юля-при власти" - это разные люди. А тем более, при президенте Зеленском или при президенте Порошенко. Двум же последним, наверняка, будет несладко после победы на президентских выборах. И первому, и второму придется еще доказывать свое лидерство в настолько поляризованных украинском обществе и украинских политических кругах.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle

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