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10.04.2019, 17:31

Страна простых ответов. Готовы ли мы к новой Украине

Страна простых ответов. Готовы ли мы к новой Украине
Руководитель общественно-политической редакции

Важна не фамилия следующего президента, а его команда и план действий. Если этого нет - остается рассчитывать на сильное гражданское общество. На себя

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"Нас ждут времена внутренней политики". И это, пожалуй, все, что можно опубликовать с сегодняшней закрытой встречи с главой МИД Украины. В основном разговор у нас был грустный и немного ироничный. Павел Климкин в последний раз рассказал о стратегии и тактике Украины в мире и сообщил детали переговоров с партнерами. Дальше это с высокой долей вероятности будет делать другой человек.

Следующий глава МИД - кто бы ни победил на выборах - придет на волне запроса на легкие решения сложных вопросов. И лично мне трудно представить результат. Потому что если и были короткие дороги к миру - страна от них систематически отказывалась последние пять лет. И это было правильное решение.

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Видимо это уже не секрет: послы иностранных государств докладывают домой, что в Украине скоро будет новая власть и все изменится. К лучшему ли? Вполне может быть. Почему нет? Ведь кто сейчас возьмется утверждать обратное. Я тоже хочу другую страну: страну без коррупции, лжи и с честными судьями. Если это не может дать Порошенко, но может Зеленский - я согласен. Но у меня есть вопросы, ответы на которые я не слышу. И главный - кто, как и что будет делать. Потому что важна не фамилия следующего президента. Важна его команда и план действий.

Но мы все больше говорим о внутренних процессах. И совершенно забываем о внешних вызовах. В Ростове наш сосед провел необходимую работу для выдачи паспортов на оккупированной территории. Вероятный старт этого сценария - вторая половина мая. Что это за сценарий? Как ему будет противодействовать следующая властная команда? И вообще знает ли она об этом, интересуется ли? Если да - где об этом читать? Если нет - почему? У меня нет ответов.

А что будет с кругом союзников Украины? Лавинный приход к власти популистов драматически уменьшает его. Градус внешних вызовов усиливается. Ловушки становятся еще более угрожающими, манипуляции врагов - более изобретательными. Главой МИД должен быть невероятно сильный и опытный дипломат, способный обставить Лаврова и многомиллиардную медиа-империю Кремля.

Я, как человек, который пять лет пишет об этом, понятия не имею, кто будет следующим министром иностранных дел, каков его план действий, что он собирается делать, как мы будем защищаться и сколачивать европейское единство вокруг себя. Я - не знаю. И это меня тревожит больше всего.

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Но есть неизменные величины. Я вижу сильное украинское общество. И потому верю, что мы справимся. Потому что страна выборами не ограничивается. При любом президенте - будь это Порошенко или Зеленский; при абсолютно любой власти - а мы помним, что способны справиться с самым страшным, алчным и наглым отношением к обществу - в любой ситуации мы обязательно выстоим и станем сильнее. Наша сила - единение, наше оружие - взаимопонимание, наша цель - сильное гражданское общество и хотя бы немного украиноцентризма. Ну а власть - это всего лишь наемные менеджеры, которых мы всегда можем поменять.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, павел климкин, выборы 2019
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