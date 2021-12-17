Страшнее Вагнергейта: скандал Гогилашвили-Левченко

Думаю, скандал вокруг теперь уже бывшего замминистра МВД Украины – Александра Гогилашвили - может иметь более серьезные последствия, чем вагнергейт.

Потому что он показывает, что организация власти вокруг президента Владимира Зеленского прогнила. То, о чем мы знали частично и раньше, подтверждается.

У власти нет никакой системы контроля за набором кадров, и никакой системы безопасности в отношении того, кто окружает Зеленского. Нет контрразведывательной деятельности. И это создает потенциальные условия для проникновения русских "кротов".

По вагнергейту были какие-то неясности. Можно спорить – что было обосновано со стороны Офиса президента, что нет. Возможно, верховный главнокомандующий (как постоянно подчеркивает Зеленский) имел право принять политическое решение свернуть спецоперацию. И в ОП могли даже не комментировать все, что имело к ней отношение. Сказать: идет война, мы ничего не комментируем касательно спецопераций. Но скандал раскрутился, прежде всего, потому что власть начала врать.

При этом остаются те или иные недоговоренные, непонятные моменты. Но теперь уже президент ссылается на секретность, что об этом не говорят. Хоть так следовало поступать изначально.

А то, что произошло с Гогилашвили – вскрылся целый нарыв. И он не единственный.

Начало я вижу в ситуации с Сергеем Шефиром, первым помощником президента. Он отказывается подавать декларацию на том основании, что не является государственным чиновником. Но, извините, он ведь первый помощник президента! Но оказывается, что формально продолжает работать в бизнесе. И возникает ряд вопросов. Как этот человек, официально не являющийся госчиновником, может иметь доступ к секретам высшего уровня? Как он может контролировать круг лиц, которые идут на прием к главе государства?

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Далее. На каком основании комментарии от имени Офиса президента дает Михаил Подоляк – советник главы ОП, который тоже является внештатным сотрудником. Такого не было ранее. Чтобы комментарии внештатных сотрудников рассматривались как официальные сообщения от имени Офиса президента.

И, наконец, Гогилашвили. Человек, судя по видео, которые стали достоянием общественности, полностью неадекватный, "бык", "черт", оказывается на должности замглавы МВД. И сейчас, после скандала на блокпосту, вскрывается целый ряд моментов. Что он имел активные контакты в российском политикуме, российское гражданство. Да еще и является мужем помощницы президента Украины, которая присутствует на важных мероприятиях.

Более того – оказалось, что и она не является штатным сотрудником ОП. Тоже получает деньги в "Квартале".

О какой системе безопасности тут может идти речь?

Оказывается, что на высших уровнях работают люди, которые получают деньги в бизнесе, не подают декларации, и неизвестно, проходят ли спецпроверку.

Ситуация с Гогилашвили доказала, что при Зеленском была подорвана вся система подбора кадров, система госбезопасности на высшем уровне.

Тут нельзя все списать, как в случае со срывом спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера, на некие политические решения, целесообразность, нецелесообразность. Мы видим явное нарушение закона, нарушение государственной безопасности.

Я не знаю, как на это отреагирует общественное мнение, рейтинги, которые так заботят Офис президента. Но с точки зрения нарушения закона, – это открывает ящик Пандоры (всякие совпадения с Пандора Пейперз являются случайными).

Перепубликовано с разрешения автора

Оригинал

СПРАВКА. Александр Гогилашвили был замглавы МВД с 2019 года. Его уволили после публикации в сети роликов, на которых он нецензурно ругается на патрульных. По данным Слідство.інфо, до карьеры в Кабмине Гогилашвили в РФ был помощником депутата-единороса Николая Валуева. Сам он объяснял, что занимался с Валуевым "социалкой" в Ленинградской области. Журналисты утверждают, что в 2012-м Гогилашвили получил загранпаспорт гражданина РФ и мог до сих пор не выйти из российского гражданства, однако официального подтверждения этому пока не было. В Украине Гогилашвили работал в Международной антинаркотической ассоциации, которую поддерживал президент Владимир Зеленский и Квартал 95. Слідство.інфо утверждает, что эта организация причастна к похищениям и удерживанию людей в реабилитационных центрах без их согласия. Жена Гогилашвили, Мария Левченко, долгое время работает помощницей Зеленского. По данным журналиста Юрия Бутусова, летом 2020-го она присутствовала на совещании в Офисе президента, после которого была сорвана спецоперация по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

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