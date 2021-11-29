Стремление к диалогу для Путина – признак слабости. Чего же от него ожидала Меркель

Федеральный канцлер Ангела Меркель выразила сожаление по поводу того, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести встречу в "нормандском формате". Она прилагала огромные усилия, чтобы эта встреча состоялась и понятно почему. Она вместе с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом была одним из организаторов "нормандского формата" и поначалу возлагала на него большие надежды.

Сказалась традиционная приверженность Меркель к диалогу. Она верила, что общение между участниками переговоров – даже при той позиции, которая была занята Владимиром Путиным – поможет привести к деэскалации конфликта и найти пути восстановления территориальной целостности Украины. Ну и самое важное – Минские соглашения, появившиеся после дискуссии руководителей Германии, Франции, Украины и России, не оставляли сомнений в том, что оккупационные войска должны покинуть Донбасс.

Но после саммита в Париже в декабре 2019 года, "нормандский формат" был, по сути, заморожен – а на самом деле его "заморозка" состоялась гораздо раньше, встреча в Париже была обусловлена стремлением Владимира Путина проверить, готов ли новый украинский президент Владимир Зеленский к капитуляции перед Кремлем. И когда оказалось, что не готов, в Кремле снова потеряли всякий интерес к переговорам.

Меркель пыталась хотя бы обеспечить возможность нового диалога – чтобы передать своему преемнику Олафу Шольцу работающий инструмент для поиска взаимопонимания. Именно поэтому они вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном позвонили президенту России Владимиру Путину и в тот же день провели видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель была проста – добиться проведения встречи в "нормандском формате" в ближайшее время. Зеленский, как известно, является сторонником таких переговоров. Путин вроде бы тоже был не против. Участники разговора договорились, что дадут поручение своим министрам иностранных дел собраться и обсудить возможность проведения саммита.

А дальше уже началось самое настоящее издевательство. Сергей Лавров заявил, что и не собирается встречаться со своими коллегами, что речь шла исключительно об обмене позициями, и именно это и поручил ему Путин. А затем министр иностранных дел России опубликовал служебную переписку с коллегами из Германии и Франции, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это решение "блестящим". Стало ясно, что Путин и не собирался соглашаться на встречу в "нормандском формате".

Чего ждала Меркель?

Может возникнуть вопрос, зачем вообще Ангела Меркель так стремилась к этой встрече? Неужели она не понимала, что ей в преддверии прощания с политикой все равно ничего не удастся добиться от Владимира Путина?

Но канцлер как раз продемонстрировала, что такое ответственный подход к политике. Она рассчитывала, что многолетний диалог с Путиным позволит ей добиться хотя бы уважения. И что это уважение позволит провести переговоры и попытаться сблизить позиции. А самое главное – ее преемник не должен будет начинать все с чистого листа.

Но в случае с Путиным не стоит рассчитывать на уважение. Как и любой другой руководитель авторитарного государства, рассчитывающий править долго, если не вечно, Путин без сожаления прощается с демократическими политиками – даже если сотрудничает с ними так долго, как с Меркель. Стремление к диалогу для него – признак слабости, а не силы. И именно этим его подход к политике кардинально отличается от подхода Ангелы Меркель.

Специально для Радио Свобода

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.