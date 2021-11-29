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Стремление к диалогу для Путина – признак слабости. Чего же от него ожидала Меркель

Цей матеріал також доступний українською
Стремление к диалогу для Путина – признак слабости. Чего же от него ожидала Меркель

журналист
29.11.2021, 16:35

Ангела Меркель очень стремилась к встрече в "нормандском формате". Неужели она не понимала, что от президента РФ Владимира Путина нечего ожидать

Федеральный канцлер Ангела Меркель выразила сожаление по поводу того, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести встречу в "нормандском формате". Она прилагала огромные усилия, чтобы эта встреча состоялась и понятно почему. Она вместе с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом была одним из организаторов "нормандского формата" и поначалу возлагала на него большие надежды.

Сказалась традиционная приверженность Меркель к диалогу. Она верила, что общение между участниками переговоров – даже при той позиции, которая была занята Владимиром Путиным – поможет привести к деэскалации конфликта и найти пути восстановления территориальной целостности Украины. Ну и самое важное – Минские соглашения, появившиеся после дискуссии руководителей Германии, Франции, Украины и России, не оставляли сомнений в том, что оккупационные войска должны покинуть Донбасс.

Но после саммита в Париже в декабре 2019 года, "нормандский формат" был, по сути, заморожен – а на самом деле его "заморозка" состоялась гораздо раньше, встреча в Париже была обусловлена стремлением Владимира Путина проверить, готов ли новый украинский президент Владимир Зеленский к капитуляции перед Кремлем. И когда оказалось, что не готов, в Кремле снова потеряли всякий интерес к переговорам.

Меркель пыталась хотя бы обеспечить возможность нового диалога – чтобы передать своему преемнику Олафу Шольцу работающий инструмент для поиска взаимопонимания. Именно поэтому они вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном позвонили президенту России Владимиру Путину и в тот же день провели видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель была проста – добиться проведения встречи в "нормандском формате" в ближайшее время. Зеленский, как известно, является сторонником таких переговоров. Путин вроде бы тоже был не против. Участники разговора договорились, что дадут поручение своим министрам иностранных дел собраться и обсудить возможность проведения саммита.

А дальше уже началось самое настоящее издевательство. Сергей Лавров заявил, что и не собирается встречаться со своими коллегами, что речь шла исключительно об обмене позициями, и именно это и поручил ему Путин. А затем министр иностранных дел России опубликовал служебную переписку с коллегами из Германии и Франции, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это решение "блестящим". Стало ясно, что Путин и не собирался соглашаться на встречу в "нормандском формате".

Чего ждала Меркель?

Может возникнуть вопрос, зачем вообще Ангела Меркель так стремилась к этой встрече? Неужели она не понимала, что ей в преддверии прощания с политикой все равно ничего не удастся добиться от Владимира Путина?

Но канцлер как раз продемонстрировала, что такое ответственный подход к политике. Она рассчитывала, что многолетний диалог с Путиным позволит ей добиться хотя бы уважения. И что это уважение позволит провести переговоры и попытаться сблизить позиции. А самое главное – ее преемник не должен будет начинать все с чистого листа.

Но в случае с Путиным не стоит рассчитывать на уважение. Как и любой другой руководитель авторитарного государства, рассчитывающий править долго, если не вечно, Путин без сожаления прощается с демократическими политиками – даже если сотрудничает с ними так долго, как с Меркель. Стремление к диалогу для него – признак слабости, а не силы. И именно этим его подход к политике кардинально отличается от подхода Ангелы Меркель.

Специально для Радио Свобода

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война Ангела Меркель владимир путин минские соглашения
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