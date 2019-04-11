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11.04.2019, 14:12

Судан: военный перворот, который расстроит Путина

Судан: военный перворот, который расстроит Путина
российский публицист и общественный деятель

Арест военными засидевшегося в президентах Омара аль-Башира - редкий случай вмешательства армии в политику, которое стоит приветствовать

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Вообще-то я не люблю военные перевороты как способ смены власти. Не люблю, когда армия играет решающую роль в государстве. Вообще не люблю армию.

Я могу вспомнить очень немного военных переворотов, которые можно оценить исключительно позитивно. Как, например, переворот 1974 года в Португалии, совершенный "Движением молодых офицеров". Но он дал толчок настоящей демократической революции. И недаром этот переворот вошел в историю под названием "Революция гвоздик".

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Думаю, в любом случае можно было бы позитивно оценивать переворот "декабристов", если бы он удался. Сколько бы его ни оплевывали охранители в своих пасквилях типа вершининского "Первого года Республики".

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Но сегодняшний переворот в Судане я, конечно же, приветствую. Это удар по чисто меттерниховской политике "глобального легитимизма", которую проводит Путин.

Вообще-то, режимы, подобные режиму аль-Башира (как и Асада) должны ликвидироваться международными институтами. Но пока такой механизм не работает, любые способы свержения таких режимов хороши. Как будет хорош и любой способ свержения режима Путина. Хоть народным восстанием, хоть военным переворотом, хоть дворцовым заговором с шарфиком и табакеркой, хоть высокоточной американской ракетой. Потому что Путин угрожает существованию человеческой популяции на Земле.

(Источник - блог автора)

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Теги: Судан
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