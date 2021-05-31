Судебная реформа от Зеленского – просто обещание. Два года президентства – ни шага вперед

На недавней пресс-конференции по поводу двухлетия своего президентства, Владимир Зеленский отметил, что внедрение судебной реформы находится среди его главных приоритетов. Однако эти же слова регулярно звучали и от предыдущих украинских президентов, которые в итоге больше пытались найти компромисс с коррумпированной судебной властью, чем основательно ее реформировать.

Согласно последним социологическим исследованиям, доверие общества к судам является самой низкой среди государственных институтов.

Основных причин такого низкого уровня доверия две: коррупция и зависимость от олигархов, борьбу с которыми Зеленский задекларировал еще во время своей избирательной кампании.

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Однако в течение уже двух лет президент и его большинство в парламенте не проявляют достаточной политической воли для преодоления проблем судебной власти. Также отсутствует и последовательная стратегия реформы. Представленная президентом на форуме "Украина 30" "Стратегия реформирования органов правосудия и конституционного судопроизводства" ставит целью только "улучшение" или "оптимизацию" и фактически не содержит конкретных целей или критериев их достижения.

Одна из вероятных причин бездействия власти в судебной реформе – люди, которые за это отвечают. Направления правоохранительной и судебной системы в Офисе президента курируют Олег Татаров и Андрей Смирнов – адвокаты "архитектора" судебной системы времен Виктора Януковича и остатков Партии регионов.

Как результат, новые учреждения, которые бы качественно изменили судебную систему, не были созданы, а ячейки коррупции в судебной власти, такие как ОАСК и контролируемый Павлом Волком Высший совет правосудия, остаются неочищенными.

Среди самых больших проблем судебной реформы в данный момент – конституционный кризис, заблокированная Высшая квалификационная комиссия судей, насквозь коррумпированный Высший совет правосудия, а также венец судебной мафии – Окружной админсуд Киева. Что же сделала власть за два года, чтобы решить эти проблемы?

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После скандального решения Конституционного суда, которое разрушило большую часть антикоррупционной инфраструктуры, президент Зеленский представил законопроект о роспуске полного состава Конституционного Суда. Однако из-за своей неконституционности он не был поддержан.

Невзирая на два вывода Венецианской комиссии, в которых говорится о необходимости внедрения процедуры отбора и назначения судей Конституционного суда с участием международных экспертов ни президент, ни его большинство в парламенте не инициировали необходимые законодательные изменения. Единственным выходом из кризиса остается прислушаться к рекомендациям Венецийки, ведь только конституционный и юридически обоснованный процесс может восстановить общественное доверие к этой организации.

Одним из основных аргументов оппонентов судебной реформы является кадровый голод и необходимость быстрого назначения судей. Под этим соусом пытаются продать запуск какой-нибудь Высшей квалификационной комиссии судей без прозрачной процедуры проверки добродетелей, а также радикальное сокращение этапов процедуры отбора судей.

На самом деле, таким образом судебная мафия в виде коррумпированного ВСП хочет поскорее назначить 2000 контролируемых судей, которых впоследствии будет практически невозможно уволить, ведь судьи назначаются пожизненно.

Под давлением гражданского общества президент внес законопроекты о ликвидации ОАСК , судьи которого причастны к коррупции и захвату государственной власти. Однако даже в партии Зеленского отсутствует однозначная поддержка этих законопроектов. В частности потому, что эти законопроекты не предусматривают комплексного решения проблемы будущего действующих коррумпированных судей ОАСК.

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Для комплексного решения проблем с ОАСК важно качественно доработать законопроекты №3711-д и №5068, чтобы сформировать независимую Высшую квалификационную комиссию судей с привлечением международных экспертов и очистить Высший совет правосудия. Зато создание ручной ВККС и назначение судей без прозрачной процедуры отбора отбросит судебную реформу на годы назад. Также под угрозой окажется экономическая ситуация в стране, ведь невыполнение ключевых пунктов Меморандума Украины с МВФ будет означать потерю Украиной возможности получать последующие транши.

На необходимость реформировать ВСП и ВККС президенту прямо указывают и другие ключевые международные партнеры Украины: Венецианская комиссия, послы G7 и ЕС . Во время недавней встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с представителями украинского общественного сектора и бизнеса, вопросы очистки судебной системы и привлечения к этому процессу международных экспертов было среди топ-приоритетов.

Вполне очевидно, что от качества проведенных реформ зависит и дальнейшая поддержка Украины США. Роль независимых международных экспертов однажды уже стала ключом к истории большого успеха в случае отбора в Высший антикоррупционный суд. Сейчас имеем прекрасную возможность, чтобы эту модель масштабировать на всю судебную реформу.

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Действенным мотиватором существенных преобразований в Украине мог бы стать предоставленный Украине амбициозный "план совместимости с НАТО" . Эту роль раньше играл План действий визовой либерализации, который запустил ряд важных реформ. Однако, чтобы просто получить этот план и убедить международных партнеров в серьезности намерений Украины стать совместимой с остальными союзников, Владимиру Зеленскому необходимо безотлагательно продемонстрировать существенный прогресс в реформах в частности судебной.

Вместо того, чтобы спрашивать у президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО , нужно адресовать этот вопрос тем, кто саботирует ключевые реформы в собственных интересах.

Сейчас Зеленский рискует запомниться очередным президентом, который пообещал судебную реформу, но не сделал. Чтобы этот риск нивелировать, президенту стоит всего-навсего начать выполнять свои предвыборные обещания относительно судебной реформы и окончательно определиться, с кем он связывает свое будущее и будущее страны – с цивилизованным мировым сообществом или коррумпированной судейской корпорацией.

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