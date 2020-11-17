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Сумасшедший шредер КСУ может остановить Верховная Рада. Почему депутаты ничего не делают

Сумасшедший шредер КСУ может остановить Верховная Рада. Почему депутаты ничего не делают

глава правления Центра противодействия коррупции
17.11.2020, 11:02

Четвертую неделю Верховная Рада помогает Игорю Коломойскому и Виктору Медведчуку уберечь Конституционный суд от блокировки законом (укр.)

До знесення КСУ ключових реформ залишилося зовсім мало – один сесійний тиждень. 8 грудня з'їзд суддів обере чергового суддю КСУ, чим розблокує роботу цього божевільного шредера КСУ і забезпечить наразі зірваний кворум.

Зараз роботу КСУ заблоковано чотирма суддями, які відмовилися ходити на засідання. Відповідно зірвали кворум, без якого суд не може приймати рішення.

Достатньо одному з них прийти, і частину реформ КСУ знесе в той же день. Знесуть разом з фінансовою системою країни і підтримкою нас Заходом у війні з Росією.

Що робить Верховна Рада? Четвертий тиждень жує соплі і підігрує Коломойському/Медведчуку, відмовляючись розглянути законопроекти про блокування роботи КСУ.

Наголошу, відмовляються розглянути блокування КСУ (не розгін – блокування). За що зовнішні і внутрішні вороги України депутатам щиро вдячні. Чекати їм залишилося дуже мало.

Тобто в Ради, окрім завтра, залишився один сесійний тиждень (1-4 грудня). Один!

Чи розуміють це в Раді? Прекрасно розуміють. Саме тому і блокують зупинку КСУ (в інтересах Медведчука/Коломойського). Останній, до речі, дав голові КСУ (Олександру Тупицькому) гарантії, що КСУ не буде заблоковано.

В результаті за три тижні депутати навіть в комітеті не спромоглися розглянути по-суті законопроекти по КСУ. Жоден з них.

Категорично проти цих законопроектів в комітеті виступили депутати:

- від БЮТ Сергій Власенко;

- від Європейської Солідарності Руслан Князевич;

- від ОПЗЖ Василь Німченко.

Цікаво, що на погоджувальній раді Європейська Солідарність зайняла протилежну позицію.

В п’ятницю комітет спромігся хіба на спробу обманути суспільство: депутати вирішили "рекомендувати включити законопроекти в порядок денний сесії".

Це рішення НІ ПРО ЩО. Допоки комітет не вирішить по-суті законопроекту, його не можна винести в зал на голосування.

Здивований, що кілька поважних медіа повелися на цю провокацію і дали новину, ніби профільний комітет Ради рекомендував розглянути законопроекти по КСУ.

Не рекомендував. "Рекомендував включити в порядок денний" і "рекомендував/не рекомендувати прийняти в першому читанні/в цілому" – дві великі різниці.

Ніщо не заважало будь-кому з трьох керівників Ради доручити комітету підготувати відповідні законопроекти для розгляду в Раді хоч би й сьогодні.

В підсумку: станом на зараз, депутати ВРУ допомагають Коломойському/Медведчуку втримати КСУ до 8 грудня, коли з’їзд суддів розблокує його кворум (не всі депутати, звичайно, проте достатньо).

Після чого продовж кількох днів КСУ грохне перелічені вище реформи в інтересах Кремля і Ігоря Коломойського. Відповідальність за це нестиме Верховна Рада України та її керівництво.

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