Сумасшедший шредер КСУ может остановить Верховная Рада. Почему депутаты ничего не делают

До знесення КСУ ключових реформ залишилося зовсім мало – один сесійний тиждень. 8 грудня з'їзд суддів обере чергового суддю КСУ, чим розблокує роботу цього божевільного шредера КСУ і забезпечить наразі зірваний кворум.

Зараз роботу КСУ заблоковано чотирма суддями, які відмовилися ходити на засідання. Відповідно зірвали кворум, без якого суд не може приймати рішення.

Достатньо одному з них прийти, і частину реформ КСУ знесе в той же день. Знесуть разом з фінансовою системою країни і підтримкою нас Заходом у війні з Росією.

Що робить Верховна Рада? Четвертий тиждень жує соплі і підігрує Коломойському/Медведчуку, відмовляючись розглянути законопроекти про блокування роботи КСУ.

Наголошу, відмовляються розглянути блокування КСУ (не розгін – блокування). За що зовнішні і внутрішні вороги України депутатам щиро вдячні. Чекати їм залишилося дуже мало.

Тобто в Ради, окрім завтра, залишився один сесійний тиждень (1-4 грудня). Один!

Чи розуміють це в Раді? Прекрасно розуміють. Саме тому і блокують зупинку КСУ (в інтересах Медведчука/Коломойського). Останній, до речі, дав голові КСУ (Олександру Тупицькому) гарантії, що КСУ не буде заблоковано.

В результаті за три тижні депутати навіть в комітеті не спромоглися розглянути по-суті законопроекти по КСУ. Жоден з них.

Категорично проти цих законопроектів в комітеті виступили депутати:

- від БЮТ Сергій Власенко;

- від Європейської Солідарності Руслан Князевич;

- від ОПЗЖ Василь Німченко.

Цікаво, що на погоджувальній раді Європейська Солідарність зайняла протилежну позицію.

В п’ятницю комітет спромігся хіба на спробу обманути суспільство: депутати вирішили "рекомендувати включити законопроекти в порядок денний сесії".

Це рішення НІ ПРО ЩО. Допоки комітет не вирішить по-суті законопроекту, його не можна винести в зал на голосування.

Здивований, що кілька поважних медіа повелися на цю провокацію і дали новину, ніби профільний комітет Ради рекомендував розглянути законопроекти по КСУ.

Не рекомендував. "Рекомендував включити в порядок денний" і "рекомендував/не рекомендувати прийняти в першому читанні/в цілому" – дві великі різниці.

Ніщо не заважало будь-кому з трьох керівників Ради доручити комітету підготувати відповідні законопроекти для розгляду в Раді хоч би й сьогодні.

В підсумку: станом на зараз, депутати ВРУ допомагають Коломойському/Медведчуку втримати КСУ до 8 грудня, коли з’їзд суддів розблокує його кворум (не всі депутати, звичайно, проте достатньо).

Після чого продовж кількох днів КСУ грохне перелічені вище реформи в інтересах Кремля і Ігоря Коломойського. Відповідальність за це нестиме Верховна Рада України та її керівництво.

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