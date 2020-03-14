Сварить жабу заживо: ошибки украинской стороны в Минске

Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла решение об учреждении Консультативного Совета (рабочей группы) — органа, призванного заниматься выработкой предложений "по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта" на Донбассе. Текст документа уже появился в украинских СМИ.

Прочитав его, я вспомнил очень жестокое объяснения тактики "малых шагов", которая запоминается именно благодаря печальному финалу. Да простят меня защитники животных, но если жабу бросить в горячую воду — она выскочит, возможно, даже без ожога — слой слизи спасет. А вот если емкость с ней постепенно нагревать — земноводное сварится заживо.

Так вот, в данном случае такие малые шаги мне очень сильно напоминают начало процесса "варки жабы", где в роли земноводного — Украина и украинская власть. Попытаюсь объяснить почему.

Вначале история — что такое ТКГ

Трехсторонняя контактная группа, которую мы воспринимаем как результат то ли встреч в нормандском формате, то ли Минских договоренностей, на самом деле возникла задолго до первого и второго. Это — результат трехсторонних консультаций по линии Российская Федерация-Украина- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе(ОБСЕ).

Первая ее встреча состоялась 8 июня 2014 года в Киеве, в составе Павла Климкина (на тот момент посол Украины в Германии), посла РФ в Украине Михаила Зурабова и спец представителя ОБСЕ Хайди Тальявини.

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23 июня 2014-го уже были попытки переговоров в Донецке, на которых состав украинской делегации несколько изменился — вместо Климкина ( к тому моменту уже возглавил Министерство иностранніх дел) возникла фигура Виктора Медведчука, а так же непонятно какую сторону представлял товарищ Олег Царев.

Суть работы контактной группы на тот момент, да и позже — выработка предложений по урегулированию конфликта. То есть, это - совещательный орган, который выдвигает свои предложения. Позже, после подписания в сентябре 2014 года Минского протокола (первые Минские соглашения) ТКГ стала площадкой, на которой должны обсуждать планы реализации соглашений.

И, кстати, решение ТКГ, подписанное тогда заверено украинской стороной, ОБСЕ и представителем РФ. Но ниже уже добавлены подписи просто господ Виталия Захарченко и Игоря Плотницкого, без упоминания об их функциях и полномочиях.

Группа оставалась трехсторонней — РФ, ОБСЕ, Украина. Но уже в составе 3+.

Далее тем же составом 3+ были подписаны вторые Минские соглашения. А руководители стран "нормандской четверки" подписали иную бумагу, которая называется "Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года". В документе они утверждают, что "лидеры будут вносить вклад в этот процесс и использовать своё влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер".

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Таким образом, ТКГ так и осталась в формате 3+. Группа разрасталась, распадалась на подгруппы, приезжали делегации от так называемых "ДНР" и "ЛНР", но она всё ещё была формально "трtхсторонней", где "три стороны" - это не "ДНР+ЛНР" + Украина, а Украина, РФ, ОБСЕ. И именно благодаря этому стали возможными санкции против РФ. Она, как участница ТКГ, не выполняла своих обязательств.

Несмотря на такой формат, вопрос о России как стране-участнице конфликта все еще оставался открытым. Напомню, что первый раз в документах международного права термин "российская агрессия" появился лишь в конце 2016 года — в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.

После этого, постепенно, на разных площадках тезис о России как участнице конфликта начал постепенно попадать в документы. Но однозначной формулировки нет до сих пор.

Позиция сторон или следите за руками

Российская Федерация изначально вела политику на представления конфликта как внутри украинской проблемы, где она может занимать лишь роль наблюдателя, модератора. И, возможно, миротворца.

Именно поэтому в 2014-15 годах Кремль так настойчиво продвигал идею расширения ТКГ за счет "представителей Донецка и Луганска". Частично это получилось — под документами, как-никак, стоят пять подписей. Но формально суть ТКГ не менялась.

Далее начался долгий процесс размывания формата. Создание тематических подгрупп, где костяк делегации "той стороны" составляли не российские политики, а "делегации республик" постепенно менял восприятие проблемы.

У многих сегодня складывается впечатление, что ТКГ — это площадка диалога Украины и боевиков. Ошибочное и чрезвычайно опасное заблуждение, которое заставило меня давать "экскурс в историю". Это площадка диалога Украины и РФ при посредничестве ОБСЕ.

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Площадка позволяет вырабатывать рекомендации к властям государств для завершения конфликта. Есть подписанные рамки (Минские соглашения), ТКГ обсуждает дорожные карты и выносит свои предложения власти. Та либо реализует, либо нет.

И вот у этой группы по выработке рекомендаций может появиться еще одна подгруппа по выработке рекомендаций уже для нее. На первый взгляд, это не страшно — обязательные решения в такой структуре принимать невозможно. Более того, для принятия решения необходимо голосование трех четвертых от состава. Учитывая равное представительство ОРДО и Украины, это вряд ли возможно.

Но в реальности это прямая угроза всей политической комбинации вокруг Минских соглашений. Она зашита не в пункте про обсуждение политических планов, не в самостоятельной разработке регламента работы. Нет. Суть в пункте номер два — о формировании состава и пункте восьмом — о регулярности встреч — не реже одного раза в две недели.

Суть в том, что закреплено участие по 10 человек от Украины и ОРДЛО с "правом решающего голоса". И представители ОБСЕ, РФ, Германии и Франции с правом "совещательного". Причем эти представители могут быть, а могут не быть — на усмотрение правительств.

Таким образом Россия в одном из органов ТКГ "уходит за скобки", становясь одним из посредников-наблюдателей.

Второй пункт про регулярность встреч — часть той же комбинации.

Алгоритм действий России в данном случае выглядит следующим образом:

1. Создание Совета и делегирование туда своего представителя с правом совещательного голоса без замечаний. Красивые разговоры о мирном процессе, похвалы дипломатическому гению руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Владимира Зеленского.

2. Принятие регламента и несколько месяцев регулярных встреч Консультативного Совета. С периодичностью один раз в две недели — как и записано в соглашении.

3. Отказ от участия в работе ТКГ. Естественно, не полный — просто не приедут представители РФ на пару заседаний. Представители Украины, предсказуемо, откажутся работать в подгруппах поскольку нет одного из участников.

4. Тут и сработает схема первого, второго и восьмого пунктов соглашения — Консультационный Совет обязан собираться раз в две недели иначе это нарушение договоренностей. На него будут приезжать делегаты от ОРДЛО и даже представитель РФ с правом совещательного голоса.

5. Проходит еще пару недель и представителя РФ из Консультационного Совета отзывают. Нового РФ не назначает, ведь согласно пункту номер три? критерии и порядок назначения. РФ, Германия и Франция определяют самостоятельно.

На этом бинго. Вместо Трехсторонней Контактной Группы (РФ, Украина, ОБСЕ) остается Консультационный Совет, который решает вопросы политического урегулирования и правовых норм, состоящий из делегаций Украины и ОРДЛО. Где тут Россия? Там же где ОБСЕ, Германия, Франция — в статусе посредника, модератора, миротворца.

На этом этапе возникают вопросы "а на чем основаны санкции против РФ — ведь переговоры ведут украинцы с украинцами?". На этом же этапе Кремль дает согласие, например, на миротворцев и как посредник в урегулировании, претендует на участие в возможной миротворческой миссии. Возможно, даже получает такую возможность. Мы приходим к формату микса кейсов Абхазии и Приднестровья.

Самое забавное, что на каждом этапе процесса переговорщики от Офиса президента, работающие в логике "бизнес-договоренностей" могут заявлять о своей победе. После создания КС уменьшатся обстрелы, РФ пойдет на разведение сил. После срыва работы ТКГ, но оставшийся формат КС, могут заявить о готовности Кремля обсуждать планы введения миротворцев.

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Украина даже получит контроль над границей. Сама. Действительно, зачем России держать границу открытой, если она легально сможет ввезти все что угодно для своих, например, "мониторинговых постов" или, того хуже "миротворцев". Выборы и переходное правосудие — да, пожалуйста, даже по украинским законам. Но с российскими военными, ой, извините, миротворцами, в регионе.

Так варится жаба. Постепенным увеличением температуры. На определенном этапе земноводному даже нравится — вода становится теплой, приятной и комфортной. Но через определенное время жаба, извините, становится дохлой.

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