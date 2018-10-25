Свобода жить "под паханом": Что такое "суверенитет по-российски"

Российское понимание государственного суверенитета значительно отличается от понимания суверенитета цивилизованным миром. "У них" оно правовое, а в России - "по понятиям".

Если на Западе суверенитет страны означает ее юридическую независимость и политико-правовую самостоятельность, то в России он трактуется в виде тезиза "что хочу, то и ворочу". Причем везде, где не смогут ответить. Впрочем, так же как понятия "свобода" и "независимость", воспринимаемые как нечто абсолютное, не ограниченное чужим правом на то же самое. Собственно, и глубокая самоизоляция России, в которую Путин ее последовательно загоняет, воспринимается россиянами как высшее проявление суверенитета и независимости, а не как неутешительный диагноз недоговороспособного изгоя.

Была тут у меня как-то дискуссия с одним российским политологом на тему суверенитета Украины, в которой мой оппонент настаивал, что Украина, получающая финансовую помощь от США, утратила свой суверенитет. Не помню, чтобы подобные разговоры велись, когда в 1990-ые в Россию тоннами шла гуманитарная помощь из США и регулярно поступали огромные транши МВФ. Теперь же, обложенная санкциями и ставшая нерукопожатной, российская власть громко кричит о вопиющем американском вмешательстве в украинскую государственность и о вассальном положении Украины.

Глубокая самоизоляция, в которую Путин последовательно загоняет Россию, воспринимается россиянами как высшее проявление суверенитета и независимости, а не как неутешительный диагноз для недоговороспособного изгоя.

Менталитет современной российской власти - это менталитет гопника со всеми вытекающими представлениями: кто сильнее, тот и прав. Выходя на стрелку с автоматом Калашникова против противника с дубиной, она не мыслит правовыми категориями. Она о них вспоминает, когда противник приходит с гранатометом. Тут она браво выхватывает свой собственный, потрепанный, изношенный РПГ, для убедительности помахивая из-за спины западающей красной кнопкой, и с покерным лицом вспоминает про международное право и мировую справедливость. Причем первая часть этого марлезонского балета с "калашниковым" против дубины преподносится как великие завоевания внешней политики Путина, а вторая, когда против лома используется тот же лом - как агрессия против России. Со стороны - очевидно непоследовательно, а с точки зрения внутренней пацанской идеологии вполне логично - quod licet lovi, non licet bovi [лат. "что положено Юпитеру, то не положено быку" - Ред]



Почему эту логику не понимает Запад? Потому что "Гражданскую оборону" в юности не слушали и под "Мурку" не выпивали. Донести этот смысл до них - это как исполнить "Лунную Сонату" матом, но они, блин, даже глубину и загадочность русского мата не поймут, тупицы. Иначе бы давно врубились, что такое суверенитет и независимость по-русски.

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