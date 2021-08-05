Свобода — наша религия. Наша самая большая ценность. Мы должны ее беречь

В последнее время все чаще встречаю россиян или беларусов, которые уехали (фактически бежали) из своей страны. Кто-то в Литву, кто-то в Лондон, кто-то в Штаты, кто-то переехал жить и работать в Киев.

Каждый разговор, хочешь или не хочешь, планируешь или нет, сворачивает на политику. И звучит одна и та же мысль, сказанная разными словами:

"Какие же вы свободные! Вы не представляете, что мы чувствуем, когда смотрим на вас. Восхищение и надежду. Окруженные соседями, которые не могут даже вдохнуть без разрешения, у которых контролируют каждый шаг, у которых на избирательном бюллетене одно и то же лицо без альтернатив по 20 лет, у которых ты не можешь выйти ни на одиночный пикет, ни на демонстрацию, и даже в социальных сетях не можешь высказать без боязни свое мнение. Вы показываете всему миру, что свобода может победить. Пожалуйста, держитесь, потому что вы наш шанс и пример, что у нас однажды тоже может что-то измениться! У нас может измениться, и тогда все мы вернемся домой".

Каждый раз я смотрю в их глаза и чувствую, сколько искренности и сколько энергии они вкладывают в эти слова. Каждый раз я прокручиваю разговор в голове и чувствую такую большую гордость и ответственность. Мы свободные. Свобода — наша религия. Наша самая большая ценность.

Осознавать ее. Буквально повторяя, как мантру, а не принимая как что-то само собой разумеющееся, потому что примеры, что бывает, если упустить — вот они, на расстоянии вытянутой руки. Беречь ее. Защищать. Передать нашим детям и детям их детей. Во имя всех, кто отдал и отдает за нашу свободу свою жизнь.

Наконец, выпячивать ее. Сделать своим преимуществом, своим слоганом.

Мы допускаем ошибки и часто разочаровываемся. Кажется, нечем гордиться. Это не так. Просто Украина – молодая страна. Нам предстоит пройти свой путь и построить государство, в котором люди живут достойно.

Все свободы для этого у нас есть.

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