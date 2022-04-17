Святее Папы Римского

Даже после двух месяцев войны, которую начало государство-террорист россия против Украины, мы наблюдаем странные вещи: некоторые мировые политические и религиозные лидеры призывают к миру и примирению, но избегают произносить вслух название государства-террориста и его руководства во главе с военным преступником владимиром путиным.

Назвать кого-то убийцей, мясником, преступником означает сжечь все мосты с ним. Многие на это решились, потому что поняли – дипломатией жизни уже не спасти и агрессора надо бить оружием.

Другие действительно стремятся к миру и завершению войны, и пытаются сохранять хоть какой-то диалог с убийцей, чтобы не спровоцировать его на еще большие преступления, от которых пострадают невиновные украинцы. Некоторые из них проделывают действительно огромную работу, чтобы Украина победила.

Третьи, избегая прямых обвинений в адрес преступников, делают все, чтобы примирить воюющие стороны.

В настоящее время выглядит так, что мосты с государством-террористом сожгли США, Англия и страны Евросоюза, в частности Польша и страны Балтии. Лидеры этих стран назвали вещи своими именами, и уже только за это заслуживают уважения украинцев.

Но я пока оставлю вторую группу и перейду к третьей, к которой, конечно, теперь принадлежит Папа Римский Франциск.

Его попытки продемонстрировать, что народы невиновны, якобы вкладываются в христианскую мораль. Однако тем самым он пытается доказать то, чего на самом деле никогда не было, но о чем все говорят: будто бы церкви отделены от государств и политики в целом.

На самом же деле это отделение, мягко говоря, неправда.

Церковь – такой же социально-политический институт, как и любой другой, такой же, как, даже армия или правительственные организации, как волонтерские объединения или система образования и другие.

Почему? Потому что все это – объединение людей.

Те же люди, которые ходят в церковь помолиться и пожертвовать деньги, в то же время учатся в светских школах, служат в армии и работают в правительстве или где-либо, а также принимают участие в выборах (политических, конечно). Непонятно, как можно вообще отделить в одном человеке светскость от церковного и наоборот.

Поэтому иногда попытки той или иной церкви летать среди белых облаков над кровавыми схватками выглядят не только нелогичными, но и возмутительными для жертв агрессии.

Именно такие попытки быть "святее Папы Римского" вызывают непонимание того, как можно во время войны, во время массовых убийств и изнасилований со стороны так называемой армии россии, пытаться сделать вид, что мир между народами возможен, причем именно сейчас.

Папа – фигура политическая. И, кажется, он должен знать (и он это знает), что примирение невозможно, пока идет война, пока государство-агрессор продолжает войну и не намерен останавливаться ("все идет по плану").

Папу предупреждали об этом.

"Когда будет осужден русский агрессор, следующим шагом может стать начало какого-то процесса примирения. И это будет долгий процесс. Ибо процесс примирения означает заживление ран. И без чувствительности к жертве этой несправедливой агрессии мы не имеем права с христианской стороны говорить о примирении", – заявил Блаженнейший Святослав, глава Украинской Греко-Католической церкви.

Но Папа не послушался. Даже в рамках одной церкви понимание христианской морали может быть разным – в зависимости от того, кто является жертвой, а кто сторонним наблюдателем.

Но тому может быть еще одно объяснение.

Нельзя сказать, что война против Украины уникальна. Войны, начавшиеся из-за религиозных, расовых, политических и других разновидностей ненависти были и, к сожалению, еще будут, пока на Земле есть человечество. Но любая война имеет свои особенные исторические корни.

Украинцы эти корни знают. Они знают, что россия веками убивала украинцев, и сейчас она снова взялась за старое кровавое дело, которое еще не довела до "окончательного решения украинского вопроса". Но нашей истории не знал остальной мир.

Готов заложиться, что ни Макрон, ни Шольц, ни Штайнмайер и другие уважаемые люди не знали "природу" наших недружественных отношений с россией, не знают и до сих пор не хотят знать. Потому что это нужно изучать и тратить свое драгоценное время. Когда Путин говорил им, что Украины не существует, они не понимали, о чем он и к чему эти слова приведут, поэтому только улыбались в ответ, мол, да, он сумасшедший, но мы покупаем у него газ и нефть.

Никто не хочет погружаться в чужие проблемы. Есть подозрения, что и нынешний Папа тоже этого не знает и даже не спрашивает, в чем же причина этой войны.

Но жертвы хотят не просто сочувствия – больше всего они хотят понимания. Сочувствие без полного понимания, как так произошло и почему, ничего не стоит.

Почти все, что делают мировые институты и их лидеры, заключается в попытке завершить войну поставками оружия и молитвами, хотя очевидно, что победа Украины на поле боя будет отсрочкой до новой агрессии россии, ведь ее военным поражением не будут ликвидированы главные причины рашизма и его источники: безнаказанность, имперскость, шовинизм, фашизм, нацизм, варварство, диктатура, коррупция, невежество и так далее.

Россия обижена на весь мир за свое врожденное рабство, ставшее для россиян нормой жизни. Это одна из стран мира, где рабами были не завезены с других континентов люди, а собственные граждане. И так остается и сейчас, в XXI веке.

Понимают ли это лидеры демократических стран и крупнейших церквей мира?

Говорят, что украинцы победили Россию на информационном фронте. Но Украине предстоит еще многое сделать, чтобы мир понял, почему именно мы имеем эту войну. И пока в этом мы не добились успеха, о чем свидетельствуют попытки примирить украинцев и россиян во время обстрелов ракетами со стороны россии.

Такое впечатление, что нам одной рукой дают оружие, а другой толкают в объятия врага. Никто не хочет осознать, что в нашей жизни россия не станет демократическим государством, и что россияне, получив от Украины по зубам, еще вернутся, чтобы отомстить за свое позорное поражение. Кто верит, что после этого путина не будет другого? Кто, кроме Навального, верит в то, что если русским показать правду, они прозреют? С людьми так не работает, с россиянами – особенно.

Результатом нашей борьбы на мировом информационном фронте должно стать понимание каждым, кто мы и почему именно рашизм хочет нас уничтожить. А для этого мы должны называть вещи своими именами и заставить это делать других.

Пока Папа или кто-либо другой из глав влиятельных мировых институтов будут избегать упоминания россии и путина в одном предложении со словами "терроризм", "убийца", "тиран", украинцы и дальше будут возмущаться и протестовать против любых попыток достичь мира таким путем . И обвинять их в якобы нежелании мира таким образом – это все равно, что благословлять эту войну.

А теперь я вернусь ко второму типу – к тем, кто действительно прилагает все усилия для того, чтобы мы победили. И среди них – президент Украины Владимир Зеленский.

Не будучи его избирателем, его поддерживаю, потому что от него зависит вся страна. Однако я обратил внимание на то, что говоря о России, он избегает произносить имя Путина. По крайней мере, он использует слова "президент РФ", "лидер России" гораздо чаще. Может, ему неприятно произносить это имя. Понимаю. Возможно, он не хочет произносить это ненавистное слово "путин". Но это тоже проблема, потому что у зла есть имя, мы все его знаем и не можем говорить что-то вроде "тот плохой парень".

Зло нужно называть тем, кем и чем оно есть, и не пытаться быть святее Папы Римского.

А может ли кто-нибудь быть святее его?

Для меня лично – это убитый россиянами украинский ребенок, изнасилованная украинская женщина, застреленный в собственном доме украинец и павший украинский воин. Каждого из них мы должны назвать поименно и обязательно следует назвать имена убийц.

В конце концов, история Иисуса Христа – это и история его убийц.

Напомните, что нам известно об их примирении?

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