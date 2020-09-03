Связанные одним Путином: на дворе XXI век, а мы все еще живем в мире, где правят диктаторы

Специально для Радио.Свобода

"Саня, выпей чаю, Путин угощает!" – задиристая кричалка, шагающих навстречу шеренге омоновцев белорусских студентов, попадает, что называется, в яблочко. Самая большая опасность для возрождающейся Беларуси исходит сегодня от путинского Кремля. И искушение некоторых беларусских политиков убрать Александра Лукашенко руками Владимира Путина может дорого обойтись гражданам страны, на наших глазах вершащим мирную революцию и сражающимся за свою свободу и право самим определять судьбу страны.

"Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически", – заявление бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте тоже "в десяточку". Проблема в том, что политически и дипломатически должны быть изолированы оба режима и оба диктатора - Лукашенко и Путин. А главный вопрос: можно ли в XXI веке и если да, то каким образом, справиться с правителем, издевающимся над собственным народом, – остается открытым. Вот уже и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о 450 случаях пыток после задержаний на беларусских протестах, о пропавших без вести, о случаях изнасилований.

Светлана Тихановская, которую "альтернативная Беларусь" считает избранным президентом страны, изгнана из страны. Улицы белорусских городов стали красно-белыми от флагов. Ежедневно в течение уже почти месяца на мирный протест выходят тысячи, десятки, сотни тысяч возмущенных граждан. А Лукашенко и в ус не дует: пользуется тем, что для остального мира он хоть и "криво", но как бы действующий президент. В последние дни, похоже, он снова дал указание "винтить" людей – пожестче и поактивнее.

Сегодня в Минск должен пожаловать российский премьер-министр Михаил Мишустин. Завтра в Москву отправится белорусский министр обороны Виктор Хренин. Путин, выдержав паузу, не без злорадства пообещал некогда строптивому минскому соратничку: в случае чего мои вежливые "черные человечки" наготове. Глава МИД России Сергей Лавров не отстает: уже засек под ведомыми только ему кустами пару сотен "украинских экстремистов".

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Перед пресловутой геополитикой, особенно когда в дело вступают "геополитики" вроде Путина, которого, несмотря на все его политические и иные преступления, изолировать смог разве что внезапно свалившийся на планету COVID-19, цивилизованный мир отступает. Мировые лидеры, иные не без отвращения, но продолжают подавать Путину руку. Это вселенское бессилие обрекает условно "малые" страны на зависимость от больших и наглых соседей, а "мелким" диктаторам дает шанс отсидеться в тени своих "тяжеловесных" покровителей.

В мою недолгую бытность советником министра иностранных дел Российской Федерации в начале 90-х, самой большой внешнеполитической ошибкой новорожденной российской демократии я посчитала историю с СНГ. Развитие отношений с бывшими советскими республиками не как с отдельными самостоятельными государствами, а как с особой группой, не то избранной, не то ущербной, фактически привело к срыву построения этой самой демократии как в России, так и у бывших соседей по некогда общему дому.

Отношения между лидерами складывались по старинке, словно между генсеком ЦК КПСС и партийными секретарями союзных республик, являвшимися на поклон в Москву либо что-то выпросить, либо поинтриговать.

Идея особых геополитических интересов Москвы на постсоветском пространстве при Путине, материализовавшаяся в бесконтрольное право Кремля на этих территориях хозяйничать, худо-бедно прижилась в мировом сообществе. Некоторые результаты: отъем Крыма, война в Украине.

Получается, что и через 75 лет после окончания Второй мировой войны, человечество обречено на "умиротворение агрессоров"? Не придумано ничего, чтобы с этой проблемой справиться? Грибаускайте с ее черным поясом по карате бессильна против стареющего дзюдоиста Путина? А Тихановская, в недавнем прошлом школьная учительница, тем более?

Координационный совет белорусской оппозиции, едва собравшись, обсуждает возможность обращения к России. "Надо предложить российским коллегам помочь нам в урегулировании кризиса", – рассуждает дипломат и бывший министр культуры Павел Латушко, один из немногих высокопоставленных чиновников, подавший в отставку и поддержавший протестующих.

Беларусские оппозиционеры в замкнутом круге: с одной стороны Кремль, с другой – европейцы, сочувствующие, вводящие санкции против "лукашистов" по привычке с оглядкой: а как там Путин, что думает? Над всем этим тень, загнанного в угол Лукашенко, пугающего своих изрядно поредевших сторонников: "Если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей".

Не будь политической удавки, ничто бы не помешало Беларуси развивать экономические связи хоть с Западом, хоть с Россией. Тем более, помочь отважным беларусам сегодня готовы на всех уровнях, самые разные государства, общественные организации и даже просто неравнодушные люди. И тем не менее вопрос, как вести дела со страной, в которой режим фактически пал, а формально ещё цепляется за власть, огрызается и разрушает страну, словно повис в воздухе. Может, просто настало время признать, что граждане Беларуси заслуживают того, чтобы международное сообщество говорило с ними напрямую? Говорило с теми, на кого они укажут как на своих лидеров. Точнее, уже указало. Без посредников, игнорируя Лукашенко.

Беларусь уникальна. И не просто потому, что любая страна единственная в своем роде. Беларусь уникальна потому, что сегодня показывает миру пример новой революции достоинства. Пример того, как может мирно рухнуть диктаторский режим. На фоне вызывающих восхищение тысяч граждан, упорно выстраивающихся в цепи солидарности, смеющихся в лицо обезумевшему диктатору, танцующих и поющих перед вооруженными до зубов омоновцами, Лукашенко, мечущийся по зачищенной от жителей улице с автоматом в руках, карикатурен и жалок. Как Путин в кортеже, медленно движущийся по безлюдным московским улицам навстречу очередной своей инаугурации.

Диктаторы боятся своего окружения и своего народа и с годами становятся все более для него опасными. Отравленные наркотиком власти, они готовы напоить сомнительным чайком оппонента, избавиться от политического противника, "воспитывать" несогласных граждан дубинками, пытками и тюрьмами. И все это на глазах у мирового сообщества, слишком озабоченного геополитикой, чтобы по-настоящему задуматься о жизни конкретных людей.

О том, что пришло время по-иному взглянуть на мировые институты, строить современную систему отношений без деления стран на "главные" и "второстепенные", "ведущие" и "ведомые", ставящую во главу угла права человека. И похоронить, наконец, геополитический порядок, успевший устареть еще в конце прошлого столетия.

Беларусская революция уникальна потому, что доказывает: размер территории, количество населения, экономические потенциал – ничто не добавляет величия стране, если живущие в ней люди лишены чувства собственного достоинства.

Достоинство нации складывается из суммы достоинств граждан. И в этом смысле россиянам еще только предстоит стать беларусами.

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