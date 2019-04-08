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08.04.2019, 08:20

Танцы с кандидатами: кто из лидеров получит голоса проигравших

Танцы с кандидатами: кто из лидеров получит голоса проигравших
политический обозреватель, блогер

Кто из выбывших после первого тура влиятельных кандидатов поддержит Зеленского, а кто - Порошенко, и почему

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Анатолий Гриценко стал первым из кандидатов в президенты, с кем встретился фаворит президентской гонки Владимир Зеленский после первого тура. Более того, в своем отчете после встречи Гриценко высказался достаточно комплиментарно в адрес Зеленского и закончил в целом положительным ответом на вопрос, проголосует ли он сам за Владимира Зеленского во втором туре. Правда, с оговоркой – при условии, что Зеленский публично представит свою команду.

Конечно, такая форма поддержки от того, кто получил почти 7% голосов на выборах (а это около 1,3 млн избирателей), прибавит голосов Зеленскому. Хотя даже без этого призыва проголосовать за Зеленского во втором туре собирались,  согласно соцопросу группы «Рейтинг» за 9-15 марта, как минимум 30% избирателей Гриценко.

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Стоит отметить, что подобное проявление поддержки со стороны Гриценко может оттолкнуть от него в будущем тех сторонников, которые намерены голосовать во втором туре за Порошенко - это, согласно тому же соцопросу, 17%. А если учесть тех, кто не собирался голосовать во втором туре, и тех, кто затруднялся с ответом, то потенциал разочарования внутри электората Гриценко может оказаться еще большим.

Накануне парламентских выборов такие шаги являются довольно рискованными. Поэтому единственный рациональный мотив, который мог подтолкнуть Гриценко на такой шаг – надежда на то, что лояльность к Зеленскому поможет ему занять должность, например, министра обороны, или пост в руководстве СНБО или СБУ. Учитывая дефицит кадров в команде Зеленского, такое предположение вполне реалистично.

Причем Гриценко может оказаться первым и последним кандидатом в президенты, который решил встретиться с Зеленским и после этого фактически поддержать его. По крайней мере, если брать в расчет кандидатов, набравших больше 1%.

Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре и набравшая более 2,5 млн голосов, уже успела проигнорировать прозвучавшее от Зеленского предложение стать модератором его дебатов с Порошенко. Это достаточно красноречивый сигнал о неприятии поведения Зеленского, который, возможно, Юлию Владимировну обидел. Все-таки Тимошенко боролась за должность президента уже в третий раз, до этого была премьер-министром, а ей предложили техническую роль на подтанцовке у финалистов президентской гонки.

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В итоге электорат Тимошенко, скорее всего, так и не получит "отмашку" непосредственно от Леди Ю на мобилизацию против Порошенко. Кто захочет – придёт и проголосует так, как считает нужным. Понятно, что большинство из таких - согласно соцопросу группы "Рейтинг", это как минимум, 35% - собирается проголосовать за Зеленского. Сама Тимошенко смотрит на ситуацию с прицелом на парламентские выборы и будет пытаться отыграться на них, независимо от того, кто победит на президентских.

Юрий Бойко, обладатель четвертого места в первом туре, собравший около 2,2 млн голосов, является политиком откровенно пророссийским. Чего только стоит его визит в Москву вместе с Виктором Медведчуком накануне первого тура. Поэтому он выглядит "токсичным", в том числе и для Зеленского. Публичная поддержка им любого кандидата может обернуться репутационными потерями. Учитывая прецедент с заявлением Бойко о его "возможной коалиции" с Тимошенко, нельзя исключать, что он может попытаться точно так же подставить и Зеленского. Такие заявления ему ничего не стоят – его электорат и так весьма лоялен к Зеленскому (целых 41% его избирателей собирались проголосовать за него при втором туре Зеленский-Порошенко, согласно соцопросу группы «Рейтинг»).

Игорь Смешко, занявший шестое место в первом туре и получивший поддержку более 1,1 млн украинцев, уже успел заявить, что голосами избирателей торговать не будет и никаких переговоров ни с кем вести не собирается. И что такого политика, государственника и специалиста в системах государственного управления Зеленского он "не знает". Его подчеркнутый нейтралитет вполне можно понять: 28% его избирателей собирались голосовать во втором туре при паре Зеленский-Порошенко за Владимира Александровича, а 22% за – Петра Алексеевича, то есть, серьезного преимущества не дают ни тому, ни другому.

Идем дальше. Седьмое место – Олег Ляшко. Нынешняя президентская кампания для Олега Валерьевича стала "холодным душем". По сравнению с прошлыми выборами это провал. После таких результатов ему стоит начать серьезно сомневаться в перспективах участия его партии в следующием составе Верховной Рады. В принципе, поддержка любого из двух кандидатов второго тура в обмен на какой-нибудь пост должна выглядеть для него выгодной сделкой. Решится ли на такой шаг Ляшко – вопрос. Как минимум, от переговоров его ничто не останавливает. При этом Ляшко стоит учесть, что 33% его избирателей проголосовали бы за Зеленского и лишь 16% за Порошенко во втором туре.

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Таким образом, парламентские выборы оказываются ключевым стоп-фактором для прямой поддержки Зеленского или Порошенко со стороны непрошедших во второй тур кандидатов в президенты. Пока что единственным игроком, решившимся на такой шаг, является Гриценко. Кроме того, нельзя недооценивать возможность "диверсионной" поддержки со стороны "токсичных" кандидатов, в частности, пророссийского Юрия Бойко.

Тем временем, Порошенко в Telegram-канале призывает своих сторонников без агрессии общаться с друзьями и знакомыми, которые голосовали в первом туре за других кандидатов, распространять позитивные новости и информацию о реальных изменениях, которые произошли в Украине.

Вот такая она – борьба за перетекающий электорат.

Специально для LIGA.net

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Теги: выборы 2019, предвыборная кампания
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