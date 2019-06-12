Тарифы, коррупция, кадры: о чем еще можно пошутить президенту

Если Зеленский действительно пошутил про тарифы, может, он и про новое качество политики пошутил? Про то, что нельзя назначать друзей и кумов? И про нулевую толерантность к коррупции. Может, это все была шутка?

Тогда легко объяснить новые назначения. И в Службу внешней разведки, где президент завел себе своего Семочко. Просто у каждого президента должен быть свой Семочко. И иначе не объяснишь, как человек, который был главой отделения К в СБУ (самый коррупционный орган в стране) и главой Налоговой полиции (еще один самый коррумпированный орган в стране) может быть назначен человеком, который пришел во власть на волне борьбы с коррупцией. Только шуткой. И не само назначение. А шутками была борьба с коррупцией. Как же по другому такое объяснить?

И назначение главой ДУСи бывшего КВНщика, по которому есть обоснованные подозрения в коррупции, из этой же оперы. Шутить ведь может, бывший КВНщик. А коррупция – то такое. Это всего лишь шутка была. Как и уважение к верховенству права. Это все шутки. Ведь люди сознательно выбрали в президенты человека, который умеет шутить. Который делает это профессионально.

На самом деле виноваты сами избиратели. Да, опять и снова. Ибо проголосовали за человека, который всю президентскую кампанию прятался. Сознательно. И люди сделали такой же сознательный выбор. Желая обмануться. Не задав ни одного вопроса. Не потребовав ни одного ответа. И сейчас глупо обижаться. Ибо за любой выбор можно нести ответственность. И теперь ответственность на гражданах Украины. Которые продолжают в том же духе и готовы теперь и на парламентских выборов поддержать, ничего у кандидатов не спрашивая. Людям было все равно, какие у Зеленского ценности. Плевать. Было и есть. И кто в этом виноват?

А Зеленский никому ничего не должен. Ведь он действительно никому ничего не обещал. Герус абсолютно прав. Не было ни одного обещания Зеленского снизить тарифы. А то, что люди подумали, что он хороший парень и обязательно их снизит, то это проблема людей. Которые хотят халявы. И хотят легких решений сложных проблем. Люди хотят выбирать себе врача не по профессиональному признаку, а того, кто скажет, что с ними все в порядке. Кто скажет, что здоровье отличное, того и выберут врачем. А кто говорит, что есть подозрения на рак и надо лечится, долго и нудно и больно, того люди хотят прогнать. И почему то здоровье в результате не улучшается.

Зеленский не должен снижать тарифы. Потому что это приведет к экономическим проблемам. И Зеленский делает правильно, что не делает ничего, чтобы их снизить.

Плохо другое - что Зеленский сознательно дал людям обмануться, думая, что он тарифы снизит. Но это уже другая история. Не экономическая.

(Источник - блог автора)