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14.01.2019, 09:18

Тайна переговоров Трампа и Путина о черной кошке в темной комнате

Тайна переговоров Трампа и Путина о черной кошке в темной комнате
Заместитель директора Института мировой политики

Стоит ли украинцам снова беспокоиться о том, что Белый Дом "разменяет" Украину

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The Washington Post запустила новую мощную волну критики Дональда Трампа публикацией о том, что, оказывается, у правительства США нет точных представлений о содержании переговоров лидеров США и РФ, которые в 2017-18 годах встречались пять раз. Глава Белого Дома крепко держит карты игры с РФ при себе и никому не показывает.

Однако поставьте себя на место самого Дональда Трампа - ведь все, что происходит в администрации, так или иначе становится известно СМИ. Сливов в прессу больше чем достаточно. И особым вниманием пользуется именно политика в отношении РФ.

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И как в таких условиях вести с лидером РФ осмысленные переговоры по существу проблем? А осмысленные переговоры - это, в первую очередь, прощупывание так называемого поля для компромисса - какие есть у другой стороны пункты, по которым она готова уступить в ходе торга, и какие пункты она не уступит никогда. Это делается в том числе для того, чтобы понять, есть ли смысл включать дипломатию, потому что если нет поля для компромисса, то дипломания не поможет. И совершенно не обязательно речь идет об одностронних уступках в пользу РФ.

Да, в рамках таких "переговоров по душам" между лидерами США и РФ российский президент мог поднимать те или иные опции, которые невыгодны Украине. Например, прекращение политики открытых дверей НАТО. Но такой разговор вовсе не означает, что уступки будут. Это просто зондирование. Уверен, и Курт Волкер от Владислава Суркова за закрытыми дверями слышал много такого, что нам бы не понравилось. Но это не причина для паники, это часть дипломатии и прощупывание поля для компромисса.

А потому не стоит раньше времени кричать "волки".

Даже если представить, что Дональд Трамп и Владимир Путин о чем-то договаривались за спиной Украины, это все равно может оказать лишь незначительное влияние на ситуацию. Если, конечно, сама Украина не была бы готова принять соответствующие договоренности - стать предметом размена. Как было в 2010 году с внеблоковостью, которую мы сами провозгласили.

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Ни РФ, ни США не имеют таких инструментов контроля над политикой Украины, чтобы просто навязать то, что украинцы просто не примут. Особенно в условиях, когда безопасность Украины гарантируют ВСУ, а поддержка США в вопросе обороноспособности является, в сущности, некритичной.

(Источник - Facebook)

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Теги: интересы США, белый дом, переговоры сша и рф
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