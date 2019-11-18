Тайна записей. Как Суркову и Шойгу прижали яйца

Это раньше я радовался как ребенок любому конкретному шагу наших "западных партнеров", которым они хотя бы косвенно признавали факт вооруженной агрессии Кремля против Украины.

Но появление в открытом доступе записей телефонных разговоров Бородая с кремлевскими бонзами спустя пять лет после трагедии, показалось мне достаточно подозрительным. И, как мне кажется, это не просто так...

Ведь и ежу давно понятно, что все прекрасно понимают, кто на самом деле сбил Boeing МН17 и убил 298 невинных людей. Начиная с премьера Нидерландов, заканчивая малазийским премьером, купленным за нефть и пару ящиков просроченного тушняка, который ему подогнала лучшая подруга Арлема Дезира - радетель за свободу слова - представитель МИД РФ Маша Захарова. Все и все давно знают и понимают.

Так с какого перепуга через пять лет после того, как СБУ предоставило международной следственной группе (JIT) по делу катастрофы Boeing рейса MH17 радио-перехваты, они, ни с того ни с сего, появляются на YouTube?

Забудьте о "неотвратимости наказания виновных" и о "памяти погибших". Действия европейских политиков в тот момент, когда они видят бабки российского ландромата, весьма далеки от таких высоких материй.

Давайте трезво посмотрим на фамилии людей, которых "всадила" расследовательская группа JIT. Из самых популярных, которые стали светиться на страницах международных медиа, - это Сурков и Шойгу. Первый - советник Путина, курировавший Украину. Второй - исполнитель бредово-больных планов первого. Сурков - бывший служащий ГРУ, который до сих пор сохраняет с ними неразрывную связь и использует в своих операциях. Шойгу - с юридической точки зрения является командиром ГРУ МО РФ.

Что связывает этих двух "наполеончиков", претендующих на статус пупков Земли? Очень просто.

Во-первых, следует понимать, что слив телефонных разговоров с Кремлем, JIT дало очень дозировано. То есть под слив попали конкретные персонажи из массивов в терабайты и часы этих телефонных разговоров. Бородай и Гиркин были людьми, близкими к Малафееву. Кроме того, их присутствие в Донецке было логическим продолжением работы по крымскому направлению. Гиркин, Пинчук и Антюфеев (позже ставший вице-премьером по силовому блоку в правительстве Бородая) были "активами" ФСБ.

А ФСБ, в свою очередь, боролось против ГРУ (то есть против Суркова-Шойгу) на всем протяжении установления контроля над Донбассом.

Так почему же в слитых разговорах фигурируют только Сурков с Шойгу, а не, к примеру, тот же Сергей Орестович Беседа, который светился в процессе захвата Донбасса, как новогодняя елка?

Во-вторых, почему именно в этот момент? Почему не пять месяцев назад, когда это малазийское чепушило начало расскрывать свою варежку, набитую захаровским тушняком, что мол "ни всьо так адназначна"? То есть что-то случилось, чтобы было политически выгодно лупануть по Суркову и Шойгу. Таким образом, слив JIT объединяет этих двух не просто так, а в конкретный момент истории - сейчас.

В-третьих, даже наш отважный Маню "у-НАТО-смерть-мозга", которому требуется срочно снять санкции, чтобы корпорация TOTAL, наконец, распечатала российский арктический шельф, понимает, что "дядя Вова уже вконец офигел"...

Плешивому чму уже сто раз было сказано по телефону - "получишь, дедушка, что захочешь... Хватит уже выё... Давай нормандскую встречу и закроем уже вопрос - арктический шельф стынет!!!"

Но, нет... Оказывается, есть долбограи, которые заносят в старческие ботоксные ушки новые и новые требования! То разведение по всей линии соприкосновения. То предварительный драфт соглашения, который он, дескать, только подмахнет... "А вы там сами выступление "квартала" смотрите, мне недосуг, надо еще Венесуэлу отжать..." Короче, сделал маме Ангеле нервы уже, как только мог!

Ну, ему-то ничего не сделаешь. Ибо трубу через Балтику тянуть надо, а арктический шельф сам себя не вскроет... Значит, надо мочкануть тех, кто дедушку на эту дурость подговаривает. А кто ж это такие?

В-четвертых, расклад между Сурковым и Козаком очевиден уже более года. Козак хочет свернуть военные действия и продолжить цивилизованный бизнес. У него не только арктический, но и черноморский шельф стоит. Курченко у Аксенова лицензии на разработку отжал, но делать, подлец, ничего не делает. Ибо по Черному морю им быстро яйца прижмут, если начнут борзеть.

А у Суркова конфликт в центре Европы - последний шанс остаться у корыта и дальше таинственно нашептывать херню, типа "путинизма" на ботоксное ушко. У Шойгу, ясное дело, чем больше мест, куда отправлять пригожинское мясо из всякой Чувашии-Бурятии, тем лучше. Больше войн хороших и разных.

Короче, именно поэтому нормандский формат не двигается.

И тут, синхронно со сливами от JIT, уже обсуждают дату встречи в нормандском формате, а Маню "у-НАТО-смерть-мозга" подпрыгивает от нетерпения.

Плюс ко всему, пошла волна публикаций о том, что, дескать, Ермак активно трет попеременно и с Козаком, и с Сурковым (что не возможно в этом космосе из-за элементарных 2+2). Ну, с этим ясно-понятно, кто эти слухи распускает.

В общем, я снова ошибся. Вероятность Нормандской встречи до Нового года высока как никогда. Ибо Суркову и Шойгу, которые эту встречу саботировали, крепко прижали яйца. Это вам не санкции! Это обвинение к причастности в террористическом акте против граждан Евросоюза!