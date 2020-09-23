Тайная инаугурация Лукашенко: власть переиграла оппонентов, но показала свою слабость

В Беларуси прошла инаугурация Александра Лукашенко. Мероприятие готовилось в тайне от населения, дипломатического корпуса и журналистов. Еще вчера пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать планируемую дату проведения церемонии корреспондентам российской РИА "Новости".

Сегодня Лукашенко получил из рук председателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной "удостоверение президента".

Произошедшее можно условно разбить на несколько частей (линк на видео-колонку ниже).

00:00 Тайная "вечеря" - неожиданная инаугурация. Диктатор боиться народа или чего боится Лукашенко.

01:12 Почему сейчас? (без привязки к дате). Может ли инаугурация проходить в таком формате?

03:00 Почему дипломатический корпус не обязателен, а в некоторой степени нежелателен на инаугурации-2020.

03:40 Инаугурация - триггер протестов. Но протестный потенциал уменьшился. Почему и как? Что такое эмоциональный отскок протестов. И как власть пытается перехватывать инициативу.

06:40 Три фактора инаугурации: демотиватор части протестующих, сигнал своей вертикали, создание новых рамок политического процесса. А также по утечкам информации и информационной работе.

09:37 Тактически, власть переиграла оппонентов. НО при этом продемонстрировала собственную слабость и уязвимость в среднесрочной перспективе.

Этот шлейф "слабости" будет висеть над всеми следующими решениями.

10: 50 Инаугурация и внешняя политика. Евросоюз и кейс Венесуэлы. Почему для Лукашенко приемлемо сравнение с Мадуро, а для Тихановской неприемлемо с Гуайдо?

12:34 Как и с кем окружение Лукашенко будет выстраивать коммуникацию на внешнеполитическом поле. Трехморье, Нордик, США, Турция, США и Китай. Отдельно - политическая растяжка с аккредитацией нового посла США.

16:28 Что дальше делать оппонентам Лукашенко: растяжка коммуникации между улицей и реалполитик внешних партнеров. Что делать всем четырем основным группам: вместе и по отдельности.

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