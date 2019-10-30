Тайные жабы Зеленского: хронология гибридной войны с Коломойским

Свежая новость: президент Зеленский существует. Не как тряпичный Петрушка на чьем-то жирном пальце, а как драматичная политическая фигура. Хотя, еще во время пресс-марафона, оставались сомнения. Перед публикой предстал несведущий в государственных делах человек, умудрившийся раскритиковать законодательные инициативы собственного правительства. Не в силу диалектичности мышления, а по ошибке.

Может ли такой персонаж проявлять самостоятельность?

Последующие события показали, что – может. У Иванушки-дурачка тоже ведь не было шансов стать царевичем. Но в игру вмешались космические силы, свершилась череда чудес, и крестьянский сын превратился в государственного деятеля. У нас же вместо чудес – сводка политических новостей.

Вначале киевский губернатор Михаил Бно-Айриян подал в отставку, не выдержав потока критики, компромата и скабрезных шуток в свой адрес со стороны заместителя председателя финансового комитета ВР Александра Дубинского. Последнего называют неформальным лидером "группы Коломойского" во фракции Слуг народа. И потому отставка Бно-Айрияна воспринималась как начало внутрипартийного раскола.

Публичной реакции президента не было.

Следующая стадия: споры о прекрасном. Некоторые члены правительства раскритиковали выступление хора имени Веревки в ходе шоу Квартал 95. В ответ депутаты из "группы Коломойского" (не все, конечно, а только самые буйные) и сам бизнесмен-активист обзывали министров идиотами, дебилами и подонками. Больше всего сквернословил Дубинский.

Реакции президента вновь не последовало.

Завершающий этап первого акта: одни слуги народа заподозрили других во взяточничестве. Под подозрение попала все та же "группа Коломойского" во главе с Дубинским. На третий раз президент отреагировал - предложил депутатам пройти унизительную процедуру проверки на полиграфе. Дубинский много и талантливо ругался, превратил процедуру в шоу, но – экзекуцию прошел.

Несколько дней медиа обсуждали профессионализм полиграфологов, а также плюсы и минусы самого метода. Наблюдатели единодушны: все прошло неправильно. Но дело ведь не в том, правильно или неправильно. Главное, что конфликт произошел, стал публичным.

И - президент вступил в игру.

В драматургии все это называется побуждающим происшествием. В мифах, эпосах и сказках начало пути главного героя, как правило, знаменуется появлением предвестника. Живет себе юноша или девушка в отчем доме. Внезапно какая-то мерзость выводит его или ее из состояния идиллии: щука выглядывает из ведра на ошеломленного Емелю, лягушка хватает стрелу царевича, жаба забирается в постель к принцессе, змея с яблочком подбирается к Еве. А дальше герою предстоят великие испытания.

Вырисовывается сюжет. Президентствующий царевич Зеленский окружен всенародной любовью и заботой духовного отца - Коломойского. Все у него от Коломойского – и коварный юрист-регент, и личная стража, и связка амбарных ключей. Вокруг благодать. Министры носятся по дворцу на самокатах. Писари кропают законопроекты. Туда-сюда шмыгают западные посланники. Прокуроры шьют дела опальным боярам. По саду гуляет красавица-жена с детишками.

И вдруг – Дубинский.

Он, на первый взгляд, не рептилия. Не покрыт зелеными бородавками, не пахнет рыбой. Но его выдает сквернословие – змеиный язык. Так что нет никаких сомнений в том, что перед нами глашатай перемен, предвестник долгого пути. Он поставил царевича перед выбором. И царевич вроде как готов покинуть отчий дом и отправиться на поиски себя.

Мы не знаем, какие повороты в этом сценарии. Можно лишь предположить, что в следующем акте будет тяжба за ПриватБанк (в этом деле тоже есть предвестники), затем битва за Киев (действующие лица на репетиции), после - схватка на мосту в Днепре (мост уже сдан в эксплуатацию). Каждый раз герой будет делать выбор и меняться: прибавятся знания и опыт, рейтинги упадут, друзья начнут предавать, а враги – становиться друзьями.

Возможно, это сказка о том, как вооруженный тазиком Ланцелот спасает город от дракона. А затем сам становится драконом. Кстати, в комедийном мультсериале "Сказочная Русь" (авторы сценария Владимир Зеленский и Валерий Жидков) у олигарха-дракона три головы. Так вот, может статься, что когда герой отрубит первую башку, две оставшихся создадут комитет спасения Руси. Либо же развернется трагикомедия под условным названием "Возвращение блудного сына". Или мы увидим нудный политический артхаус с открытым финалом. Нудный сценарий, конечно, не самое страшное.

О самых плохих вариантах развития событий – с участием соседнего двуглавого чудовища - даже думать страшно. Тут нашему царевичу могли бы помочь казаки-разбойники с дальней заставы. Добрые отношения с ними решили бы и вопрос с формированием новой стражи. С казаками-разбойничками он, между прочим, в диалог уже вступил. Персонажи по обыкновению нахамили друг другу. Однако выводы делать рано. Во-первых, никаких "красных линий" Зеленский еще не переступил, а во-вторых, он все-таки артист разговорного жанра. Так что могут добазариться.

Шутливо-сказочная интерпретация событий хороша тем, что позволяет сложить скучные пазлы разрозненных фактов в цельную картинку, предположить что произойдет дальше и даже заглянуть в душу главного героя.

Американский литературовед Джозеф Кэмпбелл считал, что мифологические сюжеты отражают глубинные структуры человеческой психики. Каждый из нас на протяжении жизни проживает несколько таких историй. Все мы Адамы, Евы, Иовы, Прометеи, Иванушки-дурачки. Красавицы и чудовища. Незаметно для окружающих нам приходится переплывать моря, претерпевать адские муки, похищать золотое руно у драконов, одолевать неподкупных Церберов и говорить с тенями умерших.

Если знаешь законы развития сказки и вдруг выхватываешь из повседневности фрагмент классического сюжета, то можешь кое-что понять о человеке. Сейчас мы выхватили то, что называется "побуждающими происшествиями". Герой творит что-то не то. Не туда пускает стрелу, заговаривает невпопад, теряет колечко, позволяет змею обвить колени, знакомится с чужаком. Почему так происходит? Потому что он становится другим. Если в случае лучника-царевича с его лягушкой речь идет о постпубертатном кризисе, то в случае с Зеленским мы имеем дело с политическим отроком. Он созрел.

Но вот что обидно: правит-то не он. Корректнее будет сказать так: мы не знаем, кто на самом деле правит – Зеленский или Коломойский. Налицо попытки Зеленского отстроиться от олигарха. Этот тренд просматривается, например, при заполнении тех или иных вакансий. Разгорается конфликт между "группой Коломойского" и "случайными слугами", который совсем недавно начал выплескиваться в публичную плоскость. Интрига усиливается.

Развязка зависит не только от чудесных прозрений и искрометных идей Зеленского. Будучи совершенно неподготовленным человеком в вопросах макроэкономики и государственного управления, он при этом весьма не глуп и крайне практичен. И, конечно, понимает, что противостояние с олигархом чревато не только морально-психологическими издержками. Это опасная игра. Сложно быть свободным от олигарха, находясь в прямом и переносном смысле под его стражей.

Поэтому новых предзнаменований стоит искать не только в выходках депутата Дубинского, но и в кадровых переменах в силовых структурах. Которые происходят. По кусочкам Зеленский оттяпывает полномочия у министра МВД Арсена Авакова. Контролирует СБУ и ГПУ. Генпрокурор Руслан Рябошапка даже может похвастаться первыми успехами на ниве борьбы с коррупцией. Рябошапка и его замы – объект постоянной критики со стороны "группы Коломойского". Особенно Дубинского.

Тектонический перелом в отношениях Зеленского и Коломойского, по-видимому, произойдет, когда МВД возглавит новый министр. Процесс захвата реальной власти может растянуться на месяцы или даже годы. За это время Зеленский успеет немного поседеть, прочесть пару книг, познакомиться с зарубежными коллегами и провести собеседование с реальными реформаторами. Долго?

Зато у Украины есть реальный президент. Некомпетентный, можно даже сказать, что полуграмотный. Но есть. Это хорошая новость. Могло ведь и не быть.