Они всё делают практически под копирку. Они — это администрация Трампа, а всё — это печально известное соглашение США с Талибаном в 2020 году

Соглашение, подписанное 29 февраля 2020 года в Дохе, Катар, привело к хаотичному выводу американских войск из Афганистана в 2021 году и быстрому захвату власти талибами. Новость, скажете вы, мы об этом уже слышали, более того — знаем, что поражение США в Афганистане вдохновило Россию и Китай на экспансию.

Всё так. Я хочу напомнить вам ключевые моменты, которыми это соглашение "прославилось" — увы, в негативном смысле.

Итак, во-первых, исключение правительства Афганистана из переговоров: соглашение было заключено исключительно между США и Талибаном, без участия официального правительства Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани.

Это ослабило позиции афганского правительства, потерявшего легитимность и влияние, а также деморализовало афганские силы безопасности. Талибы восприняли это как признание своей силы, что укрепило их уверенность в победе.

Талибы взяли на себя нереалистичные обязательства, которые никогда не собирались выполнять. В соглашении не было предусмотрено механизмов принуждения или проверки исполнения условий, что сделало его слабым. Это — во-вторых.

Жёсткий график вывода войск и отсутствие плана на случай провала — это третье и четвёртое.

В-пятых, стремление к быстрому результату. Трамп хотел выполнить своё предвыборное обещание вывести войска из Афганистана, что было популярно среди его избирателей. Это подтолкнуло его администрацию к заключению соглашения, ориентированного скорее на краткосрочную политическую выгоду (демонстрацию "мира"), чем на долгосрочную стабильность в Афганистане.

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С союзниками, проливавшими кровь в Афганистане, Трамп поступил как конченый лидор. Они узнали об этом постфактум, что серьёзно затруднило совместное планирование и ослабило коалицию.

Это нанесло чувствительный удар по международной репутации США. Союзники, такие как афганское правительство и страны НАТО, почувствовали себя брошенными, а противники, такие как Китай и Россия, использовали ситуацию для пропаганды против США. Сам Трамп (sic!!!!) назвал вывод войск "величайшим унижением США".

Найдите отличия, как говорится.

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