Темная Украина возвращается

Наглядова рада Нафтогазу у повному складі пішла у відставку. Наглядова рада заявила про руйнацію корпоративного управління. Професіонали, які цінують свою репутацію, не захотіли бути ширмою і миритися з тим, що об них витирають ноги. Вони не прийняли згвалтування незалежного інституту. Українці і іноземці, всі до одного, пішли геть. Люди, які заробляли великі гроші і могли б продовжувати їх отримувати, не змогли поступитися принципами.

І їх голос почують у всьому світі. Бо їм довіряють. А коли їх почують, то будуть наслідки.

А з іншого боку, є українські чиновники. Які зруйнували реформу. Як шулери. Які хизуються тим, що знайшли слабке місце у українському законодавстві, і через цю шпарину змогли провернути свою справу. Вони сміються в очі професіоналам і західним партнерам, хизуючись фактом, що змогли провернути цю схему.

Вони знайшли букву закону, яка дозволила зруйнувати засадничі принципи. Вони хизуються схемою, яка перемогла реформу. Вони поводять себе як рейдери, які використовують слабини в законодавстві, щоб зробити свою чорну справу.

Це огидно. Це дешево. І це очевидно для усього світу. Вони виглядають як привокзальні шулери які потрапили на всесвітній чемпіонат з покеру. І вважають, що можуть усіх навколо виставляти ідіотами. Але як любить казати кумир всіх рейдерів України, там де вони навчалися, наші західні партнери викладали. Вони вже бачили сотні таких шулерів, від Зімбабве до Афганістану. І вони дуже не люблять, коли їх вважають за ідіотів.

І це дві України. Які існують паралельно. Як дуже багато інших речей в країні. Як існують поряд сбушники на бентлі і айтішники на самокатах. Як проросійські сили і люди, які віддали життя заради країни. Це все жахлива українська реальність. Це боротьба українського минулого і майбутнього. Це боротьба темної і світлої сторони України. І так, на темній стороні є печенюшки. Але іноді від них можуть виникнути проблеми з шлунком. А також проблеми із рахунками у банках і візами.

І саме для того, щоб перемогла перша, сучасна, модернова Україна, яка має принципи честь і гідність, й була потрібна реформа корпоративного управління. Щоб відсторонити від державний компаній другу частину. Яка бажає паразитувати. Саме тому наші західні партнери змусили Україну взяти на себе зобов'язання. Щоб професіоналам не заважали рейдери. І саме тому так злі тепер наші партнери, які бачать, що темна Україна повертається.

Повертається відверто. Навіть не ховаючись. Хизуючись тим, що робить.

Вони можуть виграти битву. Вони можуть раптово провести збори уряду і ухвалити будь які ганебні рішення. Але за все приходить розплата. І війну вони програють. Бо вони – то минуле. Як пішов Янукович, який усіма силами противився руху історії. І якому певний час дуже застило. Так підуть і рейдери від держуправління.

Але ідучі, вони дуже дорого нам всім обійдуться. І вже коштують. Паразитуючи на наших податках. Руйнуючи рух уперед задля збереження своїх доходів. Відстоюючи право народу довірити їм виключне право розкрадати державні компанії. Дипломовані експерти з державного управління. Спеціалісти з корупційного суверенітету.

Але ми бачимо, що інші люди є. Професійні люди із принципами. І це дає надію. Що світла сторона переможе.



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