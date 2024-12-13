Сложно бороться с тем, чего де-факто не существует

Именно экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, а не любые другие составляющие (типа LNG, на который отвлекается внимание от нефти), является главным источником валютных поступлений России. Доля нефти в ее энергетическом экспорте оценивается в размере до 70%.

Пока он существует в таких объемах, война против Украины будет продолжаться и будет требовать огромной финансовой нагрузки на страны ЕС.

Механизм так называемого "ценового потолка" не работал и не работает, поскольку не имеет и не может иметь предохранителей против фальсификации документов о стоимости груза танкера.

Публичное сопровождение этого направления в мировых и экспертных кругах фактически выполняет роль прикрытия тех реальных обстоятельств, что 30% этой сырой нефти перевозятся из российских портов танкерами, принадлежащими компаниям, зарегистрированным в странах ЕС (преимущественно в Греции), а до 10% этой нефти доставляется на рейдовые перевалки у берегов стран ЕС в Средиземном море, откуда мелкими партиями с поддельными документами может поступать в страны ЕС в нарушение эмбарго.

С учетом повторных (циклических) рейсов можно примерно оценить общее количество танкеров, перевозивших российскую сырую нефть и нефтепродукты из портов Балтийского и Черного морей за последние 6 месяцев в 900-1000 судов.

Распространенные в мировых СМИ тезисы о критическом возрасте соответствующего танкерного флота и соответственно его плохое техническое состояние не соответствуют реалиям. Средний возраст 99 танкеров, которые перевозили сырую нефть РФ из портов Балтийского моря в сентябре 2024, составляет 15,7 лет, что не является критическим показателем.

На самом деле в мировой практике нормальное техническое состояние могут иметь суда с гораздо большим возрастом.

Главным критерием технического состояния танкера является наличие или отсутствие его в "белых списках", "черных списках" или "серых списках" международных меморандумов портового контроля.

В сентябре 2024 года из 99 танкеров, перевозивших сырую нефть РФ из портов Балтийского моря, только 28 (т.е. 28,3%) находятся в "черных списках", только 37 (т.е. 37,4%) находятся в "серых списках".

Наибольшее количество танкеров, находящихся в черных списках, принадлежат судовладельцам из стран удобного флага (FOC countries) – 8 из 9, Азербайджану – 6 из 6;

Из 17 танкеров, принадлежащих владельцам из РФ (ОАЭ), в черных списках меморандумов портового контроля находятся всего 3.

Наибольший "массив" танкеров-перевозчиков (Греция – все 29 танкеров) не испытывают никаких проблем с техническим состоянием.

45,5% или почти половина имеют страховые полисы P&I. Остальные – в страховых компаниях Индии, Китая и т.п.

За 6 месяцев (апрель-сентябрь) 2024 года на рейдовые перевалки и непосредственно в несколько портов стран ЕС было доставлено около 6,2 млн тонн сырой нефти (7,1% общих объемов) и 6,5 млн тонн нефтепродуктов (16,6% общих объемов).

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Можно утверждать, что заниматься борьбой с "теневым флотом России" – бесперспективно. Потому что невозможно бороться с тем, чего не существует в природе.

Такими же бесперспективными дискуссии вокруг размеров "ценового потолка". Потому что его тоже никогда не было и нет.

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