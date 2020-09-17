Теория вероятности по-украински: затяжное политическое шоу в Украине совсем не случайность

Судя по тому, как шустро и грязно стартовала в Украине предвыборная компания, нас ждет удивительная осень. Хотя, почему удивительная? На самом деле, еще до того, как команда Владимира Зеленского пришла к власти, можно было с легкостью предсказать, где и как именно случится облом.

По образованию я – технарь. Одна из моих поздних специализаций – использование теории вероятности для вычисления наработки на отказ систем и их надежности. Так что я с уверенностью могу сказать, что множество вещей, которые кажутся обычному человеку совершенно спонтанно происходящими, на самом деле происходят по исчисляемой строгой закономерности.

Происходящее сегодня в политической жизни Украины затяжное политическое шоу совершенно не случайно. То, что нечто подобное обязательно случится, можно было с уверенностью вычислить. Достаточно было посмотреть на нового президента и команду, которую он привел за собой.

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Скажу честно, я питал надежду, что, понимая свою неподготовленность к исполнению функций управления государством, Зеленский сходу начнет сзывать под свои знамена специалистов, технократов, именитых ученых, экономистов, политологов, социологов. То есть подменит способности возможностями.

Но этого не случилось. Получив в руки реальную президентскую булаву, господин Зеленский продолжил исполнение главной роли в сериале собственного авторства и производства. Забывая, что кино и реальная жизнь сильно отличаются друг от друга.

Я далек от того, чтобы, утирая холодный пот со лба, голосить: "Все пропало! Все пропало!". Ничего не пропало. Большие системы имеют инерцию, и их не так то просто повалить на бок.

Украина – большая страна. Ее разворовывают и губят почти 30 лет, и, что удивительно - ей еще есть что терять. На самом деле, полностью развалить хоть и корявую, но работающую систему, достаточно сложно. Тем более, что при предыдущем президенте (сколько бы его не обвиняли в коррупции и других смертных грехах), государственные институции реформировались и более-менее нормально функционировали. И реформы были. Возможно, не столько, сколько бы мы хотели видеть, и не все те, что мы хотели провести, но были. Тут мне мой собственный опыт не даст соврать.

И нынешняя власть реформы проводит, это правда. Выглядит это по-разному. Иногда – здорово, современно и уместно, а, зачастую, напоминает пресловутую генерацию случайных чисел. Бессистемный набор изменений ради изменений.

Но мы же с вами договорились с самого начала, что случайностей не бывает. Помните? Очень часто уши заказчика реформы торчат настолько явственно, что и гадать не приходится, для кого именно работают реформаторы. А иногда и не поймешь, кому это, собственно, выгодно, пока тебе не объяснят закулисную механику.

Повторюсь, ничего нового не происходит. Это было при всех властях. И это, скорее всего, будет при всех властях.

Меня лично, заботит другое.

Управление государством осуществляется на основании информации, которую получают первые лица. Чем достовернее информация, чем оперативнее она доставляется наверх, тем выше вероятность того, что решения будут приняты вовремя и будут эффективными. Для сбора информации и для ее доставки пред ясные очи первых лиц, существуют специально обученные люди. Если квалификация и ответственность этих специалистов высокая, первые лица видят реальную картину мира, адекватно реагируют на вызовы и принимают своевременные обоснованные решения.

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Тот, кто владеет доставкой информации первому лицу, по существу управляет государством. Если вспомнить, что происходило с Петром Порошенко в последний год перед проигранными вчистую выборами, то этот тезис можно считать доказанным.

Вспомните его в период президентского становления в 2014 году. Прекрасного оратора, компетентного политика и государственного деятеля, и сравните с забронзовевшим ПАПом из 2018-го, который продолжал верить в свои высочайшие рейтинги и непобедимость уже тогда, когда шел подсчет голосов. В тот момент, когда ты перестаешь видеть реальную картину жизни в стране, ты проиграл. Чтобы тебе не нашептывали придворные льстецы – ты уже вышел в тираж.

Для того, чтобы из компетентного управляющего страной превратиться в прижизненный бюст "сывочолого крыголома", Порошенку понадобилось четыре года. Это, конечно, быстро, но, как оказалось, не предел скоростной трансформации.

Зеленский эволюционирует гораздо быстрее. Его, по меткому определению экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, "зализали до бронзы" в рекордные сроки. Впереди еще почти четыре года президентства, а процесс фильтрации, дозирования и лакировки информации уже достиг совершенства настолько, что связи с реальностью утеряны и президент, похоже, взаимодействует с неким фэнтезийным миром.

Ненужные люди не допускаются, нужные люди имеют доступ к пополневшему президентскому телу. Возможно, намерения Зеленского остаются чистыми и искренними, но в президентском пространстве, построенном действующим главой Офиса президента Андреем Ермаком, розовые единороги неизменно побеждают злых гоблинов, целованные принцессы пробуждаются красавицами, и все, что происходит, толкуется, как несомненный успех политической и экономической прозорливости господина всенародно избранного.

При Богдане, которого некоторые считали образцовым злом, все скрипело, дрожало, но ехало. Он интриговал, наушничал, орал и вел себя, как хозяин всего и вся, что мало кому нравилось. Что ж, теперь можем сравнить…

Нынешний манерами мягок не в пример, но оно не скрипит и не едет от слова "совсем". Два нарратива власти имеют поддержку народа: мир на Востоке и программа "Большая стройка". Вот только надолго ли? И если Богдан был злом для власти, но что же такое тогда Ермак?

Порошенко, конечно же, не был ангелом во плоти – он был тщеславен, болезненно самолюбив и весьма небрежно подбирал свое окружение. Но он имел опыт государственного управления, руководил сложными бизнес-процессами в свою бытность олигархом, и 3/4 срока достаточно удачно рулил страной, которую возглавил во время войны.

Только в результате веры в свою непогрешимость и из-за неадекватности окружения, ПАП проиграл выборы артисту разговорного жанра в одну калитку. С разгромным результатом проиграл. И народ проголосовал за Зеленского, вернее, не за самого Зеленского, а светлый образ сериального президента Василия Голобородько потому, что поверил в сказку. Поверил в несуществующего героя, которому симпатизировал. И выдуманный герой стал реальным президентом в реальной Украине.

Я до сих пор уверен в том, что Зеленский искренне хотел изменить страну, но совершил ошибку при масштабировании задачи. Но кому легче от чистоты намерений, которая не поддержана серьезностью действий? То, что было возможно у телевизора со зрителями, оказалось невозможно в жизни с гражданами. Сорвать овации в зале, полном симпатизирующих тебе людей, увы, значительно проще, чем заставить очень разную Украину себя уважать. Играть народного президента на велосипеде и быть народным президентом огромной страны в реальности – две большие разницы.

Картина становится печальнее день ото дня. Одной рукой Зеленский валит энергетику, другой рукой увеличивает зарплаты, ногой подгоняет Большую стройку, второй ногой открывает дверь на таможню людям и схемам беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, и я начинаю побаиваться, что скоро в ход пойдет то, чем он умеет играть на рояле.

Весь этот передвижной цирк кое-как катится вперед при помощи нескольких десятков адекватных людей, оказавшихся на ключевых позициях по недосмотру. Но я не удивлюсь, если и от них избавятся, а фургон развалится на части еще до конца гастролей. И скрипеть, но ехать станет не на чем. Власть может оказаться невозможно хрупкой штукой. Урони, и подбирать будет нечего.

В принципе, ближайшие несколько лет мы поймем, что на кону не символы власти и управление денежными потоками. На кону существование страны, как таковой.

Я не знаю, как вы, а мне тревожно. Переживаю.

Когда-то у нас говорили, что против шары интеллект бессилен. Но рано или поздно шара заканчивается. Гаснут софиты, закрывается занавес и исполнители, вдруг, оказываются в полутьме на руинах картонных декораций. И если бы только исполнители. Перед теми же обломками оказывается зал, который еще в антракте рукоплескал артистам.

Что мы все будем делать, когда в зале зажжется свет? У меня пока нет ответа.

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