Террор оккупантов против крымских татар будет только нарастать

Сегодняшние обыски у крымских татар (и аресты, которые однозначно последуют за обысками) выделяются из привычного шаблона работы ФСБ в Крыму в последние годы. Никогда не были они настолько массовыми (25 семей одновременно) и географически рассредоточенными (3 района). Плюс, как правило, ФСБ проводило мероприятия по четвергам, а сегодня среда.

На что это указывает? Несколько выводов:

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1. Решение о проведении данной конкретной облавы принималось не на региональном, а на центральном уровне, и санкционировалось непосредственно политическим руководством государства-оккупанта.

2. Челобитие коллаборантов и создание ими благостной картины во время последнего приезда в Крым Путина развязало руки последнему. Очевидно, российское руководство не видит более необходимости сдерживать репрессии в отношении несогласных крымских татар.

3. Закручивание гаек в Крыму будет тем более активным, чем менее управляемой будет ситуация в некоторых республиках Северного Кавказа (смотрите, например, последние события в Ингушетии).

Российские власти не допустят повторения своих кавказских ошибок в Крыму. Игр в поддавки и прочего заигрывания с местными в Крыму не будет. Только грубая сила. Сразу. И много.

Времени у нас всех, у Украины и у мира, все меньше.