Террор. Отдав РФ часть, можно сохранить остальное? Действительно есть те, кто в это верит?

В последние дни устойчиво фонтанируют два странных тренда. Если не сказать, что оба с явным оттенком глубоких психических отклонений.

Один касается леденящих душу страхов перед возможным ядерным апокалипсисом. А потому "немедленно, вот просто завтра нужно сесть за стол переговоров". И? И немедленно же нужно без всяких оговорок согласиться с ультимативными требованиями России. Грубо говоря, отдать им свою землю, попросить прощение за сопротивление, встать на колени и умыться собственной кровью. Серьезно? Во-первых, а почему так легко посторонним хочется распоряжаться украинской землей и ее суверенитетом?

Во-вторых, почему Украина в одиночестве должна платить за варварские аппетиты России? То есть кому-то хочется покоя где-то в Эльзасе, чтобы ничего не отвлекало от созерцания роста своего гениального Эго, но заплатить за это должна Украина? Отлично.

И, в-третьих, а как отказ от территорий и суверенитета, — а по сути фиксация победы агрессора, который проигрывает на поле боя, — должна отстрочить его дальнейшие захватнические планы? Он же будет считать себя победителем. Его же боятся. Ему же безусловно поверили в том, что он может использовать "тактическое", запустить сценарий "судного дня".

То есть кто-то всерьез допускает, что этот субъект, который демонстративно вырезал тысячи людей, цинично размазал международное право, ощутивший себя "мясником-чемпионом", должен будет сразу после захвата части чужого территориального пирога превратиться в скромного барашка и мирно кушать зеленую траву на лужайке? Это шутка? Или действительно есть те, кто верит, что отдав России часть, можно сохранить остальное? Откуда эта слепящая слепота?

Другой тренд еще более шизофреничен. И если в первом случае многое можно списать на специфически ограниченный интеллект, неспособность соединить воедино причины и последствия, то вот второй вообще беспределен.

Пример последних дней. Кто-то из россиян взрывает "мост Путина" – без особых жертв, для решения внутренних задач. Мост, кстати, обеспечивает военную логистику и поставку расходников для массовых убийств в Украине. И тут же начинается в некоторых (не только русских) салонах дикий шепот – "это же теракт. Нельзя так".

Официально выходит сначала некий лохматый субъект неустановленного пола из МИД РФ и гуинпленово растягивая рот всерьез заявляет – "это говорит о террористический сути Украины". Чуть позже этот абсурд в шаманическом стиле подтверждает субъект Владимир Путин.

Стоп! Может, выйдем из палаты, обитой русской белой тканью? То есть внутренняя шняга с подрывом части моста без жертв – это теракт. А вот массированный обстрел центров украинских городов крылатыми ракетами, семимесячное уничтожение гражданской инфраструктуры, массовые убийства мирных граждан, удары по критической инфраструктуре, пытки/истязания на оккупированных территориях – это некая СВО и легкая прогулка ордынцев по земляничной полянке? Я правильно понимаю?

Вначале русские варвары заявляли, что стреляют только по военным объектам. Правда, все-таки попробую уточнить: а что международное право вот так запросто позволяет какому-то пропитому мордовороту стрелять по чужой территории сотнями ракет? Нет, конечно. Но сейчас орда и это не говорит – демонстративно бьет по гражданским объектам, домам, мостам, больницам.

Но нет – это не теракт. Изюмское, бучанское, лиманское массовые захоронения, где спрятаны сотни истерзанных, где прикопаны целые семьи, где захоронены детки со следами пыток – нет, это не терроризм. А вот странная гибель неизвестной в Украине Дарьи Дугиной (дочери российского пропагандиста, идеолога "русского мира" Александра Дугина. – Ред.) в охраняемой зоне Подмосковья, где только росспецслужба может организовать подрыв, – это ужас.

Вообще в зеркало не хочется на себя посмотреть? Или омерзительно выглядеть и разговаривать при этом на одном из европейских языков, поддерживая леденящую ложь россиян, – это новый модный тренд?

Ладно, сами русские – у них конвейер по выжиганию на лбу Z как символа отсутствия мозга продолжает натужно пыхтеть. Остальные-то что? Дичайшие разговоры про "керченской мост", про какие-то "неправильные действия" Украины, про Дугину, про Курскую АЭС и Турецкий поток, про разрушенные сараи в Белгородской области, про повторные скандалы Amnesty должны заглушить вопли неупокоенных детских и взрослых душ из Украины?

Круто. Думаете, позволим?

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