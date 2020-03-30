Истории спецслужб. Как спецназ ФСБ "Вымпел" стал киллерами Кремля

В августе 2019 года российские спецслужбы, полностью потеряв страх, расстреляли ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили в центре Берлина.

Киллером оказался спецназовец ФСБ "Вымпел". Он подъехал на велосипеде, выстрелил мужчине в спину и добил выстрелом в голову. Затем поехал дальше. Однако вскоре был задержан немецкими силовиками - ветерана ФСБ помогли задержать дети.

Аналогичные убийства спецназовец ранее совершал в России - расстрелял бизнесмена, подъехав к нему на велосипеде. Предприниматель перешел дорогу одному из дельцов ФСБ. Но дело в России даже не пытались расследовать.

Новый заказ - берлинский - стал последним для наемника из "Вымпела". Теперь он сядет на много лет. Рассказываю его историю.

ЧТО ТАКОЕ "ВЫМПЕЛ" ФСБ. Спецподразделение было создано в 1981 году во времена СССР. Наемники должны были проводить операции за пределами страны в так называемый особый период (в любой).

Подготовка убийц включает, помимо физических тренировок, рукопашный бой, вождение любого вида транспорта, стрельбу из любых видов оружия. Работа под водой и в горах. Медицина, взрывчатка, десантирование. В среднем одного киллера учат 5 лет.

Среди задач - диверсии, захват и доставка людей, обладающих ценной информацией на территории других государств, уничтожение людей на территории других государств, инсценировка госпереворотов за рубежом.

После распада СССР спецподразделение официально переориентировали на задачи внутри страны. Но только официально.

КОГО ЗАКАЗАЛИ "ВЫМПЕЛУ". Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) родился в Грузии. Воевал во вторую чеченскую кампанию на стороне Ичкерии. Полевой командир. После войны пережил несколько покушений.

Одно из них в 2015 году. Зелимхан тогда жил в Грузии. Рано утром он ехал на работу. Притормозил на одном из перекрестков, чтобы пропустить машины. И в этот момент в него выстрелили восемь раз. Четыре пули попали в цель. Хангошвили выжил - сам доехал до больницы.

После покушения выехал сначала в Германию и Швецию к родственникам, затем в Украину и прожил какое-то время в Одессе. Там познакомился со своей будущей женой. Затем вернулся в Германию. Сразу попросил политубежище.

КАК КИЛЛЕР "ВЫМПЕЛА" СОВЕРШИЛ УБИЙСТВО. В разговоре с Би-би-си вдова убитого рассказала: "Вот наш дом, вон там мечеть, а тут убили Зелимхана". Родом женщина из Украины: "Зелимхан всегда знал, что ему грозит опасность. Была большая надежда, что здесь мы будем в безопасности".

Хангошвили был застрелен по дороге в мечеть на коллективную молитву. Вышел из дома около полудня, перешел дорогу, прошел несколько десятков метров - и в этот момент сзади подъехал киллер на велосипеде. Он несколько раз выстрелил Хангошвили в спину и в голову, добил контрольным выстрелом и двинулся к мосту через реку.

Спустившись по лестнице, убийца скинул в реку велосипед, пистолет Glock с глушителем и парик, предварительно завернув его в толстовку, и попытался скрыться на мопеде, который был припаркован рядом. Это увидели подростки. Они вызвали полицию. Силовики задержали киллера по горячим следам.

Убийца использовал модифицированный Glock 26 с замененным стволом без серийного номера, специально приспособленный для установки особого глушителя. Это типичный подход "Вымпела" - по заказу спецназа регулярно модернизируется и создается оружие.

КАК КИЛЛЕР ФСБ ПОПАЛ В ГЕРМАНИЮ. Убийца въехал в ЕС из России через Францию. При себе у него нашли поддельные документы на имя Вадима Соколова, которые ему помогли сделать в ФСБ. Журналисты выяснили, что настоящее имя киллера - Вадим Красиков.

При получени визы, киллер отметил, что является инженером-строителем в фирме ЗАО РУСТ, зарегистрированной в Петербурге. Справка от фирмы была завизирована гендиректором и бухгалтером.

Выяснилось, что компания на самом деле в процессе реорганизации, там никто не работает. Но один из номеров телефона компании связан с российским компаниями, которые входят в структуры Минобороны России.

Перед убийством киллер отправился из Парижа в Варшаву, где остановился в отеле. Предположительно именно там сообщники передали ему Glock, глушитель и другое снаряжение. После этого он отправился в Берлин.

Без покровительства российских спецслужб мужчина не смог бы выехать по поддельному паспорту во Францию. Без покровительства российских спецслужб киллер не мог знать постоянные маршруты передвижения цели, так как сразу перешел к убийству - знал распорядок дня и место проживания чеченца.

Мужчина причастен к нескольким заказным убийствам. Одно из них произошло в Москве в 2013 году. Красикову заказали бизнесмена. Киллер подъехал к нему на велосипеде, тот оказал сопротивление, затем начал убегать, но убийца догнал его, застрелил и уехал. Дело даже не пытались расследовать.

Еще одно убийство, совершенное "Вымпелом" ФСБ, произошло в 2007 году. Три киллера спецназа расстреляли политика и бизнесмена Козлова, когда он выходил из машины поздно ночью у своего дома в поселке Контоки.

Три пули Козлов получил в грудь, четвертый - контрольный - в голову. Труп выкинули в лесу.

Российские силовики личности убийц установили быстро. Но дело не расследовали семь лет. Дали ход только когда двое из них вышли на раннюю пенсию. Но только для того, чтобы фактически оправдать - посидели 8 месяцев в СИЗО и вышли. Красикова никто даже не искал. Он был нужен для других спецопераций.

КАК СВЯЗАНЫ "ВЫМПЕЛ" И УБИЙСТВО В БЕРЛИНЕ. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством стоят государственные органы России. Это официальная позиция Германии после изучения всех сведений.

Журналисты рассказали детали. На основании анализа биллингов мобильных телефонов киллера (постоянного и временного) журналисты выяснили связь с ФСБ.

В течение недели перед убийством Красиков провел в Париже и Варшаве с мобильным телефоном, зарегистрированным на новое имя "Вадим Соколов".

Получив биллинг этого телефона, сотрудники Bellingcat обнаружили, что кто-то сфальсифицировал данные в нем: изменены время соединений, номера вышек. Журналистам удалось понять алгоритм и восстановить информацию.

Красиков постоянно общался с многочисленными сотрудниками управления "В" (группа "Вымпел") ЦСН ФСБ. Он также неоднократно посещал тренировочные базы центра и другие здания ФСБ.

Например, за 2019 год он минимум восемь раз посещал тренировочную базу ЦСН ФСБ в Балашихе (в/ч 35690). В последний раз тренировался 8 августа - за пару дней до выезда в ЕС на задание по убийству.

Красиков посещал здание ФСБ по адресу научно исследовательского института Прибой, где расположен аналитический центр ФСБ. Именно там формируют задачи, прорабатывают планы и инструктируют киллеров. Красиков посетил здание минимум дважды.

Особенно часто Красиков разговаривал по телефону с ветераном "Вымпела" и владельцем нескольких компаний Эуардом Бендерским.

Этот человек - такой себе Пригожин, но с меньшим влиянием. Официально - пенсионер, неофицильно - курирует ЧВК в Ираке, которые "охраняют российские нефтяные вышки". Даже компанию назвал "Вымпел-А".

Продолжает тесно работать с ФСБ. Российские журналисты выяснили, что хакер Максим Якубец, за поимку которого ФБР обещает $5 млн, приходится Бендерскому зятем.

ТЕСТ НА СОЛИДАРНОСТЬ. Официальный Берлин в ответ на дерзкое убийство объявил персонами нон-грата двух российских дипломатов - шпионов. Берлин обвинил Москву в саботаже расследования и нежелании содействовать.

При этом следователи собрали "достаточных вещественных доказательств", что убийство было совершено по поручению органов власти РФ. Федеральная прокуратура Германии прямо заявила, что за убийством стоят российские госструктуры.

Говорит в интервью DW Марк Галеотти, почетный профессор Университетского колледжа в Лондоне (UCL), специалист по российским спецслужбам:

"Кремлю хочется показать себя непредсказуемыми и опасными, чтобы Западу как будто не оставалось ничего, кроме как договариваться с Москвой. Если это помогает добиваться уступок по Украине, признания аннексии Крыма - хорошо. В извращенном смысле, Россию вполне устраивает, что ее можно идентифицировать как организатора атак".

Убийством в Берлине россияне тестировали демократический мир на прочность. После покушения на Скрипалей мир ответил солидарно - десятки стран выслали российских дипломатов.

Это сильно напрягло Москву, поломав шпионские сети во многих государствах. Россияне решили проверить, что будет, если повторить - неужели появилась международная солидарность, которая по сути сделает невозможной политические убийства.

Но в ответ Германия лишь выслала двух шпионов, особо не поднимая волну возмущения, не агитируя другие страны. Тихо и молча. Продолжая содействовать Северному потоку - 2. Продолжая содействовать России. Берлин закрыл глаза. Солидарность снова потеряна. И зря. Русские увидели, что убивать снова можно, и за это ничего не будет.

Читайте еще истории: