Без системного подхода невозможно защитить интересы государства и граждан. Особенно во время войны

Органы государственной власти – это огромный механизм, призванный обеспечивать интересы граждан в различных общественных сферах. Комплекс законодательства еще больше: он содержит около тысячи законов и десятки тысяч подзаконных актов.

Задумывались ли вы когда-нибудь о масштабах, о том, как, даже несмотря на войну, работает механизм под названием "государство"?

Одним из ключевых критериев здесь является системный подход. Именно благодаря ему обеспечивается сбалансированное и динамичное функционирование отдельных элементов: исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, служб предоставления услуг и поддержки граждан.

Другими словами, все элементы должны взаимодействовать между собой и гармонировать.

Непосредственное правовое влияние на эту системность оказывает Министерство юстиции Украины. Одна из его основных функций – правовая оценка обоснованности и целесообразности функционирования всей структуры органов государственного управления.

Кроме того, когда Минюст проводит правовую оценку акта какого-либо профильного министерства, он фактически определяет его место в целостной системе законодательства и гарантирует его определенное влияние на общественные отношения.

Такой подход предполагает согласование двух задач. Во-первых, это оценка того, каким образом новый акт влияет на действующее законодательство. Во-вторых, как меняются в результате этого общественные отношения. Эти вещи взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Что учитывает Министерство юстиции в этой работе? Прежде всего – объективную иерархию законодательных актов. Дело даже не столько в том, чтобы расположить акты по критериям юридической силы, сколько в том, чтобы они не создавали правовых коллизий.

Например, постановление Кабинета министров Украины не должно корректировать или изменять норму закона. Для предотвращения таких случаев был принят Закон Украины "О правотворческой деятельности". Он фактически закрепляет основные "правила" иерархии для законодательных актов и законов разных типов.

Также важно учитывать межотраслевой характер правоотношений. Здесь регулирование осуществляется принципиально разными нормативными актами. Например, отношения классического частного права не могут регулироваться методом властных приказов. Это приведет не только к, мягко говоря, "неудобствам", но и породит неработающую правовую форму, разрушит системность и повлияет на функционирование государственного механизма.

Эффективность воздействия законодательных предписаний также является критерием системности. Законодательство в государстве не может быть неэффективным. Этим вопросом также занимается Министерство юстиции.

Ведь эффективность достигается за счет объективного и четкого понимания природы общественных отношений и выбора адекватной правовой формы регулирования.

Определяя критерии оценки нормативных актов профильных министерств, Министерство юстиции фактически "критикует" их в том, что можно делать, а чего нельзя.

Конституция гарантирует четкое разграничение полномочий инициаторов законодательных изменений. Например, если вопросы управления государственным имуществом закреплены исключительно за Кабинетом министров и Фондом государственного имущества Украины, то Минюст никогда не согласует соответствующий акт от другого органа.

Это лишь несколько тезисов о важности системного подхода, который должен гарантировать сбалансированное и эффективное состояние действующего законодательства Украины.

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