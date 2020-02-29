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29.02.2020, 10:28

Тигипко вместо Гончарука: премьером может стать экс-регионал. Больше некому?

Тигипко вместо Гончарука: премьером может стать экс-регионал. Больше некому?
журналист

Главным кандидатом на пост премьер-министра Украины называют бизнесмена и чиновника времен Кучмы и Януковича - Сергея Тигипко (укр.)

Чи з’явиться в Україні новий уряд і новий прем’єр-міністр? Про це останніми днями пишуть практично всі засоби масової інформації. Навіть називають прізвище ймовірного нового очільника українського уряду - бізнесмена Сергія Тігіпка, урядовця часів президентів Леоніда Кучми і Віктора Януковича.

Чому уряд, який працює лічені місяці має піти у відставку навіть до того, як закінчиться урядовий імунітет? На це питання легко відповісти.

Соціологічні опитування демонструють зниження довіри як до президента Володимира Зеленського, так і до уряду, і до парламенту, і до правлячої фракції Слуга народу. При чому довіра уряду, парламенту і партії значно поступається цій довірі, яку поки що має від своїх виборців глава держави.

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Серйозних успіхів в економіці не спостерігається, економічного зростання також. Хто має відповідати? Звісно, урядовці. Втім, коли Зеленський переміг на президентських виборах, а партія Слуга Народу - на парламентських, гаслом було "Повне оновлення влади". Разом з цим, було не зовсім зрозуміло, як таке оновлення провести, як відмовитися від управлінців. 

Вирішили набирати так званих технократів, набирати буквально за кілька днів, адже обговорення кандидатур ані прем’єр-міністра, ані міністрів в парламенті не відбувалося. Все вирішувалося Зеленським і співробітниками Офісу президента. Уряд формували за лічені дні і, звичайно, не могли не припуститися помилок. А тепер ці помилки краще назвати помилками самих міністрів і нового прем’єр-міністра, ніж помилками Офісу.

Виникає питання: з кого формувати новий уряд. Чи можна знову помилитися? Чи можна знову набрати випадкових людей?

Тут президент може не бажати ризикувати і шукати управлінців. Але де їх шукати, коли саме у президентську передвиборчу кампанію політична еліта часів Майдану, перша політична еліта в історії країни, яка зайнялася реальними структурними реформами в країні (іноді, навіть не з власного бажання, під примусом міжнародних кредиторів), була скомпрометована як самим кандидатом на посаду президента, так і олігархічними телеканалами.

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Виходить, що єдині управлінці, які можуть змінити ситуацію в країні, - урядовці часів Віктора Януковича. Інших просто немає, інших Зеленський не знає. Але виникає ще одне питання: саме політична еліта часів Леоніда Кучми і Януковича довела країну до приголомшливої політичної та економічної кризи, до двох Майданів, до повного краху державних структур 2014 року.

Політичній еліті часів Майдану довелося, буквально, витягати Україну з болота, з багна часів Януковича. І тут треба сказати про реальні успіхи, про успіхи, які так не сподобалися олігархам. Якщо повернутися до еліти часів Януковича і Кучми? Результат буде той самий - доведеться новій українській еліті знову витягати Україну з цієї приголомшливої економічної і політичної кризи, до якої неодмінно доведе країну стара еліта, яка буде прикидатися новою. 

Оригінал - блог автора

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Теги: Владимир Зеленский, виктор янукович, премьер-министр, Сергей Тигипко, леонид кучма, Кабінет Міністрів, алексей гончарук, тигипко вместо гончарука
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