Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.03.2019, 09:30

Токсичный маленький друг: французские пропутинцы и их репутация

Токсичный маленький друг: французские пропутинцы и их репутация
российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России

Группа французских сторонников Путина подала в суд на то, что их назвали сторонниками Путина. Потому что быть его сторонником стало совсем некомильфо

Реклама
Реклама

Сесиль Весье. Кремлевские сети во Франции
В Париже 14 марта 2019 года начался знаковый судебный процесс – шесть французских общественных деятелей, поддерживающих политику Путина, подали иски о клевете к писательнице Сесиль Весье, автору книги «Кремлевские сети во Франции», в которой рассказано о том, что они поддерживают политику Путина.

Суть книги вполне адекватно изложена в аннотации: «В течение нескольких лет Кремль проводит мощные кампании «обольщения» в странах Европейского Союза для того, чтобы оказывать влияние на внутренние дела многих стран Европы. С этой целью Кремль совмещает свою концепцию soft power (мягкой силы) с традиционными методами КГБ, в недрах которого сформировалось большинство из нынешних членов правящего клана в России. В то время, как экономика России переживает тяжелый структурный кризис и подтачивается изнутри непомерной коррупцией, российская власть финансирует за границей ассоциации, «мозговые центры» и пропагандистские медиа, а также «фабрики троллей» и сети влияния – политические партии, как это подтверждают миллионы евро, получаемые Национальным фронтом (Марин Ле Пен)... Возникает вопрос: представляет ли эта политика вмешательства угрозу для безопасности Франции и целостности Европы? В книге Сесиль Весье показано, каким образом работает эта «машина влияния», придуманная кремлевскими идеологами. Среди агентов влияния можно встретить бывших офицеров КГБ, православных миллиардеров, потомков русских князей, ностальгирующих по утраченному величию «матушки России», многочисленных «полезных идиотов» и много-много денег…».

Реклама

Обиделись на книгу Сесиль Весье и вознамерились засудить ее за клевету следующие граждане Французской Республики: блогер Оливье Беррюйе, глава «Координационного совета российских соотечественников» Георгий Шевелев, политик и общественный деятель Джордже Кузманович, Вера Никольски, жена Кузмановича и исследователь творчества Дугина, Пьер Ламбле, автор сайта «Европа и Россия», и писательница Элен Ришар-Фавр.

Клевета – заведомо ложная информация, порочащая честь и достоинство. В книге Сесиль Весье есть информация о том, что вышеназванные граждане Французской Республики поддерживали Путина. Видимо, подача ими исков о клевете означает, что во Франции поддержка Путина считается пороком. Судя по всему, это понимают и сами сторонники Путина. Всем шестерым придется доказать «заведомую ложность» информации, изложенной в книге, доказать, что они не являлись «полезными идиотами» и частью «машины влияния». И это будет не просто каждому из них.

То, что люди, про которых написали, что они сторонники Путина, подали иск о клевете, - лучшее доказательство того, что поддержка Путина и продвижение идей «русского мира» в Европе все больше воспринимается как порок и преступление

Георгию Шепелеву, возглавляющему «Координационный совет российских соотечественников во Франции», будет сложно доказать, что он не является марионеткой Кремля, поскольку КС, в котором он председатель, полностью зависит от ведомства Лаврова и посольства России во Франции.

Главный редактор французского блога les Crises Оливье Беррюийе постоянно лжет в российских государственных СМИ об Украине и Сирии, на чем был неоднократно пойман за руку французскими СМИ.

Читайте также
Стрельба в Страсбурге: есть погибшие и раненые - видео 11.12.2018Успех протестующих во Франции: Макрон пошел на уступки 10.12.2018В Париже во время протестов пострадал Украинский культурный центр 10.12.2018

Дрордже Кузманович так же, как и Беррюийе, является постоянным «экспертом» RT, Sputnik и других информационных орудий Кремля, в которых требует, чтобы Франция «вышла из НАТО», «перестала быть служанкой Америки» и подружилась с Россией. В своей книге Весье предполагает, что, будучи советником лидера партии «Непокоренная Франция» Меланшона, именно Кузманович написал для своего шефа омерзительный текст про Бориса Немцова, в котором утверждается, что Немцов чуть ли не заслужил смерть, поскольку стоял у истоков приватизации в России. Кто из них больший мерзавец: Кузманович, который написал мерзость, или Меланшон, который обнародовал ее под своим именем, Весье не уточняет.

Пьер Ламбле как и большинство других фигурантов этого процесса, пользуется постоянным спросом в российских информационных войсках как «эксперт» и «комментатор».

Еще одна истица, обвинившая свою французскую коллегу Весье в клевете, швейцарская писательница Элен Ришар-Фавр в 2015 году обратилась с открытым письмо к Светлане Алексиевич, в котором в ответ на заявление Нобелевского лауреата о том, что война на Донбассе стала результатом иностранного вмешательства, сообщила: «Вы не просто лжете, вы утратили реальность». После нескольких пророссийских выступлений в европейских СМИ на Элен Ришар-Фавр обратили внимание российские каналы ненависти, например, большое интервью у нее взяла «Комсомолка», и швейцарская писательница с удовольствием рассказала, как несправедливы европейские СМИ в отношении России. «Россия никогда не была врагом Европы, а тот, кто считает иначе – безумен», - сообщила Ришар-Фавр читателям «КП».

Наиболее сложный случай – Вера Никольски. Быть женой мерзавца Кузмановича – уж точно не преступление, и в книге Весье этот факт просто фиксируется без всяких оценок. В том, что Никольски – автор диссертации о Дугине, тоже нет ничего плохого, и в книге Весье нет негативных оценок этого факта. Другое дело, что, судя по некоторым интервью, Никольски, исследуя творчество фашиста Дугина, погрузилась в него настолько глубоко, что стала испытывать некоторую симпатию к этому человеку, призывавшему «убивать, убивать и убивать украинцев». Но в книге Весье нет никаких обвинений в адрес Никольски, так что факт клеветы доказать будет сложно.

Реклама

Решение суда, видимо, придется ждать несколько месяцев. Но при любом исходе сам факт подачи скоординированных исков и публичный процесс по делу о сторонниках Путина ставит в повестку дня два факта. Первый. Кремлевские сети во Франции и во всей Европе существуют и они крайне опасны. И второй. Люди, про которых написали, что они сторонники Путина, подали иск о клевете. И это лучшее доказательство того, что поддержка Путина, продвижение идей «русского мира» в Европе все больше воспринимается как порок и преступление.

(Источник - блог автора)

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: франция, репутация, полезные идиоты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Как Чернышов с Нефьодовым экономику спасали
Люди Как Чернышов с Нефьодовым экономику спасали
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 