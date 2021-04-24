Только хайп. Интересно, как Зеленский представляет себе приезд Путина в Украину

Представник Кремля – заступник голови адміністрації президента РФ – Дмитро Козак пропонує радникам Нормандського формату зустрітися на Донбасі і обговорити питання миру. Весь цей треш спровоковано відеозапрошенням Володимира Зеленського президента Росії Володимира Путіна зустрітися на Донбасі, записаним заради хайпу.
Не пам’ятаю, чи знаходиться Козак в чорному списку, адже Україна внесла в санкційні списки чимало путінських посіпак, ідеологів війни на Донбасі. Як він збирається в’їжджати в Україну? Якщо з окупованих територій – це серйозне порушення українського законодавства. Якщо через Київ чи Харків, то це означає , що його вивели з під санкцій.
Існує і моральний аспект. Він, як і Владислав Сурков та інші шакали кремлівського Шерхана, безпосередньо причетні до війни.
Цікаво, коли Зеленський у своєму відео пропонував Путіну зустріч на Донбасі, як він уявляв його приїзд в Україну? На окуповану територію, як в захоплений Крим? Чи через Київ? Чи хто там над такими дрібницями думає, коли треба записати відео, та ще й точно знаєш, що це черговий "стадіон". Невміння думати наперед, рахувати кроки і стратегію, лише хайп.
Й головне, аби під час зустрічей на Донбасі, з кущів не вилізли пушиліни, і під російські камери не влаштували провокативне шоу "прямих перемовин" Києва і Донецька/Луганська.
Коли пушиліни починають щось там тявкати на Зеленського, тут ми будемо давати відсіч і захищати українську владу. Яким би не було прізвище президента України, не бойовикам відкривати на нього рота.
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редакции LIGA.net
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