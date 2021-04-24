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Только хайп. Интересно, как Зеленский представляет себе приезд Путина в Украину

Только хайп. Интересно, как Зеленский представляет себе приезд Путина в Украину

народный депутат, уполномоченный по мирному регулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях
24.04.2021, 08:06

Владимир Зеленский позвал Владимира Путина встретиться на Донбассе. Кремль, в свою очередь, предложил встретиться там в нормандском формате

Представник Кремля – заступник голови адміністрації президента РФ – Дмитро Козак пропонує радникам Нормандського формату зустрітися на Донбасі і обговорити питання миру. Весь цей треш спровоковано відеозапрошенням Володимира Зеленського президента Росії Володимира Путіна зустрітися на Донбасі, записаним заради хайпу.  

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Не пам’ятаю, чи знаходиться Козак в чорному списку, адже Україна внесла в санкційні списки чимало путінських посіпак, ідеологів війни на Донбасі. Як він збирається в’їжджати в Україну? Якщо з окупованих територій – це серйозне порушення українського законодавства. Якщо через Київ чи Харків, то це означає , що його вивели з під санкцій. 

Існує і моральний аспект. Він, як і Владислав Сурков та інші шакали кремлівського Шерхана, безпосередньо причетні  до війни.

Цікаво, коли Зеленський у своєму відео пропонував Путіну зустріч на Донбасі, як він уявляв його приїзд в Україну? На окуповану територію, як в захоплений Крим? Чи через Київ? Чи хто там над такими дрібницями думає, коли треба записати відео, та ще й точно знаєш, що це черговий "стадіон". Невміння думати наперед, рахувати кроки і стратегію, лише хайп.

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Й головне, аби під час зустрічей на Донбасі, з кущів не вилізли пушиліни, і під російські камери не влаштували провокативне шоу "прямих перемовин" Києва і Донецька/Луганська.

Коли пушиліни починають щось там тявкати на Зеленського, тут ми будемо давати відсіч і захищати українську владу. Яким би не було прізвище президента України, не бойовикам відкривати на нього рота.

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війна на Донбасі Росія Путін російські війська нормандський формат
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