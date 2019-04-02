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02.04.2019, 12:28

Тонуть в "кругу друзей": почему Порошенко проиграл первый тур

Тонуть в "кругу друзей": почему Порошенко проиграл первый тур
блогер

Даже самые прекрасные лозунги и намерения не помогут Порошенко выиграть выборы, пока его тянет на дно балласт катастрофических кадровых решений

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Петр Алексеевич. Я не знаю, сказали вам уже, и скажут ли. Но натужное протискивание во второй тур президента отбивающейся от России страны, отставшего на 10% от конкурента в лице ватного комика - это не перемога. Это унизительный разгром.

И не только для вас, Петр Алексеевич. Для каждого, для кого "Армія. Мова. Віра" - не пустой звук, и уж тем более не обертка для конфет. Уж простите за аналогию. Собственно, вашим друзям пофиг. Гладковским, правда, не пофиг, у них сейчас нервы и обида. На вас, кстати, а не на Бигуса.

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Вот сейчас, когда мы удостоверимся, что вы все же прошли во второй тур (а это решается подсчетом протоколов, а не экзитполами), вам что-то за три недели придется решать по "новым лицам" вашего формата: всем этим грановским, кононенкам и прочим трухановым. Все очень просто: никакая "Армія. Мова. Віра" не выплывут с этим вашим фирменным кадровым балластом на шее. С генпрокурором, превратившим борьбу с коррупцией в конвейер по продаже уголовных дел их фигурантам. С друзьями-миллиардерами, получающими сотни миллионов гривен субсидий из госбюджета на свой куриный бизнес. Со всем известными звездами Укроборонпрома - конторы, которую создал Янукович специально под разворовывание бюджетных денег и уничтожение украинской армии российскими силовиками во главе с Саламатиным, расставленными на украинских оборонных должностях, и которую первым делом нужно было просто ликвидировать. Всю, без остатка. И забыть. А вы вместо этого устроили туда своего друга с сынком. В расчете на что?..

А теперь в результате президентом страны может стать эталоный юмористический персонаж "Голубого огонька", радующий на заграничных гастролях тамошнюю вату оскорблениями своей собственной страны и произносящий это с милым для их слуха маасковским акцентом. А ваше окружение в это время пытается лихорадочно заталкивать под ковер полезшее отовсюду коррупционное дерьмо, которым ваши "новые лица" с запасом обеспечили все емкости, которые вы им разрешили подмять под себя.

Так вот, главная жесть обманутых надежд в том, что эти "новые лица" приспособятся и при Зеленском. Там им будет еще удобнее. Не нужно будет имитировать патриотизм, который сидит на них как вышиванка на Левочкине летом 2014 года - обесценивается во всех смыслах.

Украина выжила потому, что интересы проактивной части общества и части истеблишмента на короткое время совпали. Примерно с 2016 года эти интересы снова начали расходиться. И истеблишмент принялся реанимировать свое влияние и привычную для себя систему взаимоотношений с молчаливого согласия президента.

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И теперь мы имеем на одной чаше весов угрозу ватного реванша, а на другой - коррупционную свору, которой на самом деле уже пару лет пофиг, кто конкретно победит. Потому что своре нужен не главнокомандующий. Потому что свора тоже наелась неопределенности и кидалова.

Своре нужен ярко раскрашенный "зиц-председатель Фунт", в идеале представитель шоубизнеса, под прикрытием которого гораздо легче рулить делами, потому что он эмоционально нестабилен и эпически невежествен в экономике и управлении государством. А к тому времени, когда он чему-то научится, ему уже объяснят, куда он может ходить, а куда нет, потому что команда "Квартала 95" хоть и реально крутые парни, но, увы, только на сцене, и только когда имитируют реально крутых парней для тех реально крутых парней из зрительного зала, которые за это им заплатили.

Я уверен, что расклады "на послевыборов" уже расписаны. Составители раскладов ждут официальных результатов для того, чтобы понимать: нужно ли Юлю учитывать - или можно уже начинать ее выпиливать и из парламента тоже.

Ну и последнее. Кто же еще взбодрит агонизирующий Кремль, вдохнув в него новую надежду в тот момент, когда её у него уже практически не осталось, как не украинский политический класс. Политический класс реаниматоров Мордора, возвращающий его к жизни каждый раз, когда снова и снова подступает расплата за свои делишки. Чтобы снова пересидеть в его тени.

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Теги: коррупция, петр порошенко, выборы 2019
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