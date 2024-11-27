Риски мировой войны реальны, но если оценивать их трезво, без истерики, мы видим, что поддержка Украины — лучший способ их минимизировать

Было бы плохо, если бы ваш город сгорел. Это вполне обоснованный страх. Но что делать, если горит дом вашего соседа? Очевидно, не следует винить пожарных в пожаре и организовывать протест перед станцией, блокируя выезд пожарных машин. Это уже не страх, а самоубийственная паника. Из-за истерики будет пылать весь город.

Было бы плохо, если началась третья мировая война. Это тоже обоснованный страх. Но, сопротивляясь России, украинцы делают сценарий такой катастрофы менее вероятным. В масштабах нашего мира украинцы – это пожарные. Они обеспечивают безопасность остальных из нас. Нет смысла обвинять их во вторжении России или мешать им выполнять свою работу. Это уже не страх, а самоубийственная паника. Истерика делает третью мировую войну более вероятной.

Рассмотрим трезво три знакомых сценария для третьей мировой войны:

1) эскалация конвенциональной войны в Европе

2) эскалация конвенциональной войны в Тихоокеанском регионе

3) распространение ядерного оружия

Во всех трех случаях сопротивление Украины делает остальной мир более безопасным. Украинцы сдерживают войну в Европе в пределах своей страны; они сдерживают войну в Тихоокеанском регионе и предотвращают распространение ядерного оружия. Эти сценарии третьей мировой войны не стали реальностью именно потому, что украинцы идут на риски.

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1. Европа. Традиционный сценарий третьей мировой войны с 1940-х годов предполагает конфликт между большими государствами в Европе из-за вторжения, инициированного Москвой. Это вторжение уже произошло. Благодаря Украине война ограничена одной страной – их собственной. Россия без всякого повода вторглась в Украину в 2014 году, а затем в значительно большем масштабе в 2022-м.

Несмотря на прогнозы многих, Украина противостоит полномасштабному вторжению России, благодаря чему наибольшая война с 1945 года остается ограниченной ее территорией.

Это настолько поразительное достижение, что мы часто недооцениваем его. В то же время, это достигается невероятной ценой для украинцев.

Украина зависит от снабжения оружием своими союзниками. Если мы прекратим эти поставки из-за собственных страхов или по каким-то другим причинам, Украина может проиграть, и война, скорее всего, распространится.

2. Тихоокеанский регион. В XXI веке основным сценарием третьей мировой войны является вторжение Китая на Тайвань, провоцирующее ответ США. Это вторжение не произошло и, вероятно, не произойдет, пока Украина сопротивляется и способна сопротивляться. В то время, как украинцы сдерживают войну в Европе, они также сдерживают войну в Тихоокеанском регионе.

Пока Китай видит успешную коалицию и значительное украинское сопротивление, он вряд ли отважится на рискованное наступление в Тихоокеанском регионе. Как постоянно отмечают лидеры Тайваня, победа Украины — это лучший способ предотвратить войну в Азии. Как находящиеся под наибольшим риском люди они четко и последовательно обращаются к американцам с просьбой вооружать Украину.

3. Распространение ядерного оружия. Ядерная война становится гораздо более вероятной, когда больше стран владеют ядерным оружием. Украинское сопротивление предотвращает это. Россия шантажирует Украину угрозой ядерной войны с февраля 2022 года. Если бы украинцы подверглись этому шантажу и не сопротивлялись, мир уже был бы покрыт ядерным оружием.

Урок был бы таким: каждая не имеющая его страна должна создать его, чтобы противостоять таким угрозам, как российская. Но Украина выстояла. Если мы прекратим поддержку Украины, мы не только обречем на смерть людей, которые обеспечивают нашу безопасность, но и создадим мир, в котором будет распространяться ядерное оружие, а риск ядерной войны значительно возрастет.

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Украинцы сдерживают, отпугивают и предотвращают в несовершенном мире, в котором мы вынуждены жить. Риски реальны, но если оценивать их трезво, без истерики, мы видим, что поддержка Украины — лучший способ их минимизировать.

Истерика ведет к поклонению Большому Сильному Мужчине и поиску простых решений. Люди, распространяющие истерию по отношению к третьей мировой войне, обычно верят в "Большого Сильного Путина" и "Большого Сильного Трампа".

"Большой Сильный Путин" говорит о ядерной войне, поэтому, мол, мы должны паниковать и заставить украинцев сдаться. Путин говорит о ядерной войне почти непрерывно уже три года. Сами россияне этого серьезно не воспринимают (одно из доказательств — ни один россиянин не вернул своих детей из Лондона, Парижа или Нью-Йорка).

Кремль знает, что есть американские паникеры, уязвимые к ядерной риторике, и продолжает это использовать.

Но вера в "Большого сильного Путина" делает его сильным. А уступки "Большому сильному Путину" делают третью мировую войну более вероятной.

"Большой Сильный Трамп" распространяет фантазию, что сможет завершить российско-украинскую войну через 24 часа после избрания. Это чушь, как мы уже видели. Трамп не властен заставить россиян прекратить вторжение, так же как и не может заставить украинцев прекратить сопротивление.

Россияне надеются втянуть Трампа в сокращение поставок оружия Украине, что сделало бы войну для них проще, но не завершило бы ее. Для этого они пытаются создать американскую истерику по поводу третьей мировой войны. Если Трамп прекратит поставки оружия в Украину, это сделает украинское поражение более вероятным, а значит, третью мировую войну более реалистичной.

Российско-украинская война – это не телевизионное шоу и не подкаст. Ее нельзя завершить кажущимся мужеством или настоящей истерикой. Ее нельзя завершить, слушая пропаганду тех, кто ее начал, или обещания тех, кто предлагает волшебный мир. Одна сторона выигрывает, а другая проигрывает.

Украинцы взяли на себя титанически сложное дело и сделали его для нас максимально простым. Своим сопротивлением они улучшили нашу национальную безопасность всеми возможными способами.

Стоимость для них на поле боя, если сравнить количество погибших с численностью населения, примерно такая же, как стоимость для американцев в двух мировых войнах вместе взятых. И, конечно, к этим потерям на поле боя нужно добавить десятки тысяч погибших мирных жителей и миллионы беженцев из-за российской оккупации. Мы должны этим дорожить.

Именно потому, что украинцы облегчили ситуацию, мы можем воспринимать их жертву и страдания как должное. Украинское сопротивление создает мир, в котором мы можем слушать свои страхи, а не учитывать стратегические реалии. Их смелость позволяет нам выбирать трусость. Но навязывание нашей истерики храбрым людям, обеспечивающим нашу безопасность, – это самое опасное, что мы можем сделать.

Никто в здравом уме не хочет третьей мировой войны. Давайте же не будем способствовать ее приближению, покидая тех, кто ее сдерживает.

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