Все говорят о Третьей мировой. Общий знаменатель – страшно (поэтому для некоторых, как вариант, нужно прекратить поддержку Украины). Но на этом аналогии со Второй мировой заканчиваются.

Никакого второго фронта, никакого ленд-лиза, можно на полгода жертву агрессии оставить вообще без помощи или ограничить ее в использовании оружия. Представили, чтобы США что-то подобное говорили Сталину?

Нет, на Вторую мировую совсем не похоже. И Нюрнберг-2, кажется, никто не планирует проводить. А на что тогда это похоже?

А похоже, что нынешнее состояние затяжного вооруженного противостояния в степях восточной Украины практически всех в мире устраивает. Ну, может, не устраивает, но не сильно смущает.

В том числе наших союзников и миротворцев-переговорщиков. Судите сами.

Пока Путин здесь у нас сражается, Эрдоган уже решил вопрос Карабаха и почти решил свои вопросы в Сирии. Еще у него Ливия в списке, но все по очереди.

Америка тоже нормально себя чувствует. Израсходовав около 6-7% своего годового оборонного бюджета, поставила на место своего стратегического противника, против которого десятилетиями готовилась воевать в Третьей мировой.

Немного снарядов потратили, но не за бесценок – по 8 тыс долларов за штуку. Зато никто уже не вспоминает Вашингтону Афганистан и Ирак, когда здесь такое в Европе происходит.

Соседи наши тоже могут чувствовать себя в относительной безопасности, пока российские морпехи штурмуют посадки на Донбассе и Курщине. Та же Польша, страны Балтии, Грузия, наверное, в холодном поту просыпаются, когда им снится, что 600 тыс. российских контрактников, задействованных в Украине, становятся безработными.

Не говорю уже о бенефициарах распродажи российского сырья, получателях сказочных прибылей на посреднических схемах и серьезных дядей, которые заходят на рынки нефти, газа, оружия, освобождающихся от россиян.

Доходность бизнеса во время войны взмывает к небесам, если оказаться в нужном месте и связаться с нужными людьми. Это, кстати, и нашим деятелям хорошо известно.

А еще на фоне этой войны можно выйти из изоляции и показать себя весомым мировым игроком (как КНДР), спрятать свою игру за спиной союзника-монстра (как КНР), войти в незаслуженную роль крутого геополитика (как Орбан) и пообещать на президентской гонке спасти мир (как Трамп).

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Кто реально пострадал, так это Европа. Особенно ее экономический локомотив – Германия. Поэтому немцы реально хотят прекратить эту войну, но пока ничего кроме запрета на поставку нам Таурусов придумать не могут.

К чему я? К реализму, собственно.

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