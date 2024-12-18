А среди этого геополитического вихря – Украина, со всеми вытекающими последствиями

Три года назад Московия выдвинула США и их союзникам ультиматум – либо вы обнуляете европейскую архитектуру безопасности до настроек образца начала 1997 года, либо Москва начинает большую войну против Украины.

Блеф не удался (может, и не ожидали в Кремле, что удастся), и как следствие — к концу подходит третий год полномасштабной агрессии Московии против Украины.

При этом боевые действия лишь наглядно показали политические моменты, очевидные и до 24.02.2022.

Прежде всего то, что Москва недостаточно сильна для радикальной ревизии европейского порядка в свою пользу, но достаточно сильна, чтобы генерировать проблемы и риски для него.

В то время как США и их союзники и дальше не хотят/не могут (чего больше — трудно сказать) заставить Москву окончательно и бесповоротно принять существующий порядок, в частности то, что Украина и ее суверенитет с точки зрения свободы выбора вектора внешней политики – это свершившаяся реальность. Хотя США и их союзники готовы выделять ресурсы, чтобы не дать Московии реализовать свои планы.

А мы среди этого всего со всеми последствиями для нас как государства и нации.

Такая война и такие жертвы привели к дальнейшей радикализации позиций Украины и нашего противника. Украина больше не хочет быть серой зоной, за счет безопасности и интересов которой строилась европейская система безопасности, где пытались найти определенную модель сосуществования с Московией.

В то же время Московия так обставляет свою позицию и выстраивает аргументацию/идеологию, что ее безопасность и дальнейшее существование Украины как функционирующей страны – несовместимы.

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Это та политическая реальность, с которой должен работать Дональд Трамп и его команда с 20.01.2025.

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