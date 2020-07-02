Три круга ада и справка готова: как в Украине собрались бороться с бюрократией

17 червня Комітет Верховної Ради рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт №3475 від 14 травня 2020 року про адміністративну процедуру. Він дозволить запровадити єдині та зрозумілі правила у взаємодії громадян з державою.

Навіщо нам загальна адмінпроцедура та як зміниться життя українців, якщо закон буде прийнято і запрацюють нові правила?

Боротьба з вітряками

Ми постійно взаємодіємо з державою. Дозвіл на будівництво, соціальна допомога, відкриття бізнесу, інспекція підприємства, видача ліцензії та багато іншого. А ще ми часто говоримо, що в Європі все по-іншому, там людина в центрі держави. Навіть бюрократія в них інша – чіткі правила, все зрозуміло, повага до кожного. А що ж у нас?

В Україні надання послуг регулюється окремими нормативними документами в кожній державній установі. І загального путівника, куди звертатися, що робити та кому скаржитися, досі не існує.

Між громадянином та чиновником стоїть стіна – купа паперів, незрозумілі процедури, згаяний час. І це постійне відчуття, що все доводиться робити всупереч, а не завдяки державі.

Хочете оформити земельну ділянку, під'єднатися до електромережі чи дізнатись, чому цього місяця отримали меншу пенсію? Доведеться пробігти виснажливий марафон кабінетами, витратити час в чергах, а потім все переробити, бо не так заповнили документи. Знайома історія?

Змінити цю ситуацію може загальна адміністративна процедура – чіткі й уніфіковані правила, за якими діють державні органи, коли розглядають справи і ухвалюють рішення про наші права та обов'язки. По суті, це прості та зрозумілі інструкції, що сприяють одержанню якісних державних послуг, допомагають оскаржувати рішення органів влади та захищають від свавілля чиновників.

Для зручності як громадян, так і державних органів, має діяти єдиний закон, що регулює правила всіх адміністративних процесів. Європейські держави вже давно впорядкували хаос та налагодили взаємодію. В Україні ж досі панує безлад. Тому прийняття законопроєкту про адміністративну процедуру суттєво наблизить нас до стандартів належного врядування ЄС. Зокрема, документ відповідає Принципам державного управління ЄС, за що вже отримав позитивну оцінку програми OECD/SIGMA, що допомагає урядам різних країн у впровадженні принципів належного врядування.

Повний вперед!

Головне завдання законопроєкту – звести сотні різних процедур до єдиного, зрозумілого та зручного путівника. Що важливо для громадян? Швидко подати запит, надати мінімум документів та вчасно отримати послугу. Вони не повинні турбуватись, як саме державні органи будуть це реалізовувати.

Проєкт ініціює перехід від старої моделі, коли держава керує громадянами, до нової - встановлення партнерських взаємин.

Законопроєкт забезпечує рівність усіх учасників адміністративного провадження. Державний орган, що ухвалює рішення, має бути неупередженим. Як це забезпечити? Уперше законодавчо закріплюється можливість відводу посадової особи адміністративного органу, якщо є ймовірність її зацікавленості у вирішенні справи. До того ж, гарантується відкритість процесу, коли учасники справи зможуть ознайомитися з її матеріалами.

Місяцями чекати на рішення? Більше такого не буде. Майбутній закон забезпечує розумний строк як розгляду справи, так і прийняття рішення у ній. А ще справи мають розглядатися з мінімальними витратами ресурсів – грошей, людей і часу.

Також законопроєкт вимагає, щоб адміністративний орган збирав всю необхідну інформацію та встановлював обставини справи власноруч, не турбуючи заявників, якщо у цьому немає потреби. Черги за довідками, що дублюють одна одну, витягами, котрі й так можна отримати із державних реєстрів, залишаться в минулому.

Ще один суттєвий момент – дії державних органів мають бути спрямовані на попередження можливих негативних наслідків. Покарання буде застосовуватися, коли всі інші інструменти не спрацювали. Держава перестане бути "поганим поліцейським". А будь-які можливі негативні наслідки, що очікують громадян, наприклад, штрафи, будуть пропорційними тяжкості вчиненого проступку.

Але найважливіша новація – це захист інтересів громадян. Адміністративна процедура зобов'язує владу інформувати громадян про будь-які дії щодо них та обґрунтовувати свої рішення. Громадяни та бізнес зможуть брати участь в адміністративних провадженнях, які їх стосуються. Більше жодного рішення про вас без вас. Законопроєкт надає вам право бути вислуханими до прийняття негативного рішення, що вплине на ваші інтереси та обов’язки.

Це означає, що українцям не доведеться дізнаватися постфактум, що їм зменшили пенсію, відмінили субсидії, анулювали ліцензію чи розпочали будівництво багатоповерхівки замість дитячого майданчику в дворі. Думкою громадян та громади не нехтуватимуть. Інтереси всіх сторін будуть узгоджуватись. Саме так працює адмінпроцедура в країнах ЄС.

Законопроєкт також передбачає, що державні органи повідомлятимуть громадян про строк та процедуру оскарження своїх рішень – в позасудовому (адміністративному) порядку та до суду. Це зменшить навантаження на суди та заощадить час і кошти заявників.

І це тільки деякі з найважливіших переваг законопроєкту. Фундаментом взаємодії з державою мають стати права і свободи громадян. Це найвищі цінності, які визначають діяльність держави, в центрі якої людина.



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