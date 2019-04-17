Выборы-2019: Три прогноза на второй тур

Избиратели отлично понимали, что состоявшийся 31 марта первый тур президентских выборов в Украине был лишь разогревом, а решающая битва должна состояться во втором туре 21 апреля. Общество сознавало, что ни один кандидат не имел шансов набрать больше 50 процентов в первом же туре, а потому украинцы могли голосовать так, как подсказывала им совесть - и тем самым дать сигнал политическому истеблишменту. Смыслом этого сигнала были разочарование и гнев, направленные на действующего президента Петра Порошенко. Действующий президент получил в первом туре 16 процентов голосов - достаточно, чтобы выйти во второй. Юморист Владимир Зеленский набрал 30 процентов голосов, что несколько превзошло ожидания.

Теперь, поскольку именно второй тур определит имя следующего президента, избиратели могут повести себя более осмотрительно.

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Если предположить, что избиратели Порошенко и Зеленского не передумали, для дележки между лидерами остаются 54 процента голосов избирателей. Зеленскому для победы нужны лишь 37 процентов этих избирателей, в то время как действующий президент должен отвоевать почти две трети освободившихся голосов. Если предположить, что голоса за пророссийских кандидатов Юрия Бойко и Александра Вилкула отойдут к Зеленскому по соображениям "языковой" близости (то есть, дадут ему еще 16 процентов), у комика есть гарантированные 46 процентов. Из оставшихся 38 процентов избирателей Порошенко должен привлечь почти 90 процентов, чтобы победить. Задачу президента усложняет то, что никто из кандидатов, которые получили голоса этого электората в первом туре, его не поддержали. Однако избиратели будут думать и голосовать в соответствии со своими собственными соображениями и принципами. Например, украинский селянин из Ивано-Франковской области, который голосовал в первом туре за Тимошенко, скорее всего, проголосует за Порошенко во втором. Такое уже было. Достаточно посмотреть на миграцию голосов избирателей Тимошенко на парламентских выборах 2012 года в лагерь Порошенко в 2014 году. Между проукраинскими кандидатами голоса мигрируют легко, так как этот электорат никогда не проголосует за того, кого считает пророссийским кандидатом. Таким образом, голосовавшие за Тимошенко в первом туре вполне могут проголосовать за Порошенко во втором. Вопрос только в том, сколько их будет.

Избиратели хотят перемен, и это хорошо для Зеленского и плохо для Порошенко. Украинский электорат уже несколько лет пребывает в плохом настроении. Подобно тому, как американский электорат рискнул в отношении Дональда Трампа в 2016 году, потому что рассматривал его как "кандидата перемен" по отношению к кандидатуре Хиллари Клинтон, аналогичный настрой украинцев работает в пользу Зеленского. В эпоху процветания общественность ставит на кандидатов с длинным резюме и списком достижений, но в эпоху перемен общественность отдает предпочтение новым лицам. Неопределившиеся избиратели, как показывает практика, отойдут к претендентам в пропорции два к одному, отдавая предпочтение Зеленскому. Таким образом, для Порошенко, если он быстро не предпримет что-то эффективное, день выборов радости не принесет. К тому же, способность Порошенко предпринять что-нибудь эффективное ограничена президентским протоколом. Украинские чиновники будут жестко противодействоать попыткам президента выйти за определенные рамки, поскольку президенты приходят и уходят, а для бюрократов строгое соблюдение протокола и регламентов - вопрос выживания.

Все это сделает для обоих участников "беговой трек" очень узким. Предварительные опросы, озвученные 12 апреля, продолжают показывать большой отрыв Зеленского от конкурента. Однако многие (хотя и не все) соцопросы в Украине являются инструментами воздействия на общественное мнение, а не строгой социологией. Что еще более важно, результаты финалистов на выборах в Украине, как правило, довольно близки. Откровенный сталинист Петр Симоненко получил 38 процентов против действующего президента Леонида Кучмы в 1999 году, а рецидивист Виктор Янукович получил 44 процента даже на фоне настроений Оранжевой революции. Кроме того, некоторые жестокие критики Порошенко теперь перенесли огонь на Зеленского. Чем больше внимания будет обращено на Зеленского, тем вернее будет снижаться его рейтинг. Таким образом, весьма вероятно, что разрыв между результатами кандидатов будет меньше, чем показывают опросы.

Дебаты не являются для Порошенко панацеей. Сразу после первого тура из лагеря Порошенко прозвучали призывы к Зеленскому выйти на дебаты. Зеленский тут же повысил ставку, согласившись и выдвинув встречные условия. В итоге дебаты назначены на 19 апреля. Такие политические дискуссии в основном опираются на ожидания, и большинство ожидает, что Порошенко на дебатах возьмет верх, поскольку он хорошо ориентируется в государственных делах, в то время как Зеленский воспринимается как комик без реального понимания ситуации. В соответствии с ожиданиями, Порошенко просто обязан выиграть дебаты "чистым нокаутом", иначе он не доберет необходимые ему голоса. Однако не стоит недооценивать и Зеленского. Он профессиональный актер и комик, который профессионально умеет смешить публику. Если он задействует свои профессиональные навыки и хотя бы раз срежет Порошенко в дебатах, то, скорее всего, лишит его важной части выигрыша.

Порошенко находится в тяжелейшей ситуации: планка для выигрыша в дебатах для него настолько высока, что до нее почти невозможно дотянуться. И хотя результаты дебатов иногда влияют на исход выборов, однако никаким дебатам еще не удавалось существенно изменить общественное мнение в Украине. Кроме того, поскольку дебаты пройдут всего за 36 часов до открытия избирательных участков, любые выгоды, которые действующий президент может рассчитывать получить от дебатов, будут минимальными.

Колонка "Three Predictions for Ukraine’s Presidential Run-off"

опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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