Три совета Владимиру Зеленскому

Второй. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и уже сейчас внутренне сказать «нет», а лучше послать в пешее эротическое путешествие всех, кто предложит свою поддержку, ресурсы и медиа в обмен на особые правила и свой кусок страны.
Третий. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и посадить за стол переговоров о новом общественном договоре не олигархов, которые уже выстроились в очередь, а тех 72,3% украинцев, которые прямо сейчас готовы поддержать любые начинания.
И отдельно надо отдать должное Петру Порошенко. Он боролся до конца, использовал что мог и как мог, не всегда честно, но грань не перешёл. Думаю, его ждут нелегкие времена. Но с этого дня мы уже не заложники его ошибок. Их мы можем только исправлять. А вот его достижениями мы пользоваться будем. За них стоит поблагодарить. Спасибо. Отдельно - за последние слова и выступление.
(Источник - блог автора)