Три совета Владимиру Зеленскому

Три совета, которые хотелось бы дать Владимиру Зеленскому.

Первый. Помнить, что случилось с Петром Порошенко. Не перечёркивать успехи и не совершать тех же ошибок.

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Второй. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и уже сейчас внутренне сказать «нет», а лучше послать в пешее эротическое путешествие всех, кто предложит свою поддержку, ресурсы и медиа в обмен на особые правила и свой кусок страны.