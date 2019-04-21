Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 21:24

Три совета Владимиру Зеленскому

Три совета Владимиру Зеленскому
депутат Верховной Рады

Мы выбрали нового президента. Нравится это кому-то или нет, теперь его успехи и падения - это и наши проблемы.

Реклама
Реклама

Три совета, которые хотелось бы дать Владимиру Зеленскому.

Первый. Помнить, что случилось с Петром Порошенко. Не перечёркивать успехи и не совершать тех же ошибок.

Реклама

Второй. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и уже сейчас внутренне сказать «нет», а лучше послать в пешее эротическое путешествие всех, кто предложит свою поддержку, ресурсы и медиа в обмен на особые правила и свой кусок страны.

Реклама

Третий. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и посадить за стол переговоров о новом общественном договоре не олигархов, которые уже выстроились в очередь, а тех 72,3% украинцев, которые прямо сейчас готовы поддержать любые начинания.

И отдельно надо отдать должное Петру Порошенко. Он боролся до конца, использовал что мог и как мог, не всегда честно, но грань не перешёл. Думаю, его ждут нелегкие времена. Но с этого дня мы уже не заложники его ошибок. Их мы можем только исправлять. А вот его достижениями мы пользоваться будем. За них стоит поблагодарить. Спасибо. Отдельно - за последние слова и выступление.

(Источник - блог автора)

Читайте также
В обмене приколами победит тот, кто красиво выйдет из игры 05.04.2019Новое видео. Порошенко - Зеленскому: Будьте мужиком. Жду встречи 05.04.2019Да будет батл! История с дебатами Порошенко и Зеленского коротко 04.04.2019
Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Кто такие Зеленский и Порошенко? Пять важных текстов LIGA.net
Политика Кто такие Зеленский и Порошенко? Пять важных текстов LIGA.net
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 