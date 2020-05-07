Три сценария Путина для Украины, и кто подвесил страну на договорняках с Кремлем

Первоочередная хотелка президента РФ Владимира Путина остается без изменений. Ему нужно, чтобы под его давлением, украинская власть сама запустила фактический процесс капитуляции своей страны, закреплением "формулы Штайнмайера", стационарный особый статус для ОРДЛО и дачу отмашки на проведение выборов в ОРДЛО с целью легализации российских временно оккупационных администраций в правовом и политическом поле Украины.

Для этого, как настаивает Путин и его представители, Украина должна исполнить второе минское соглашение в буквальном смысле. И к тому же начать переговоры с путинскими оккупационными марионетками, которые, по мнению Путина, "реально контролируют территорию".

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Для Путина сейчас главное – запустить капитуляционные процессы внутри Украины. В ходе реализации этого капитуляционного сценария, Украина будет подпадать под усиливающееся влияние Кремля.

Потом уже внешнее вражеское давление и внутренняя агентура сами уничтожат Украину, и сделают все, чтобы территория свободной Украины превратилась в 9-й федеральный юго-западный округ РФ.

"Пусть высшее политическое руководство Украины согласится на проведение выборов в ОРДЛО, легализует российские оккупационные администрации, а потом под прикрытием процесса политического урегулирования, Украина не получит контроль за участком украино-российской границы с ОРДЛО, а сами ОРДЛО начнут расползаться в пределах Донецкой и Луганской областей", – такова логика Путина.

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Впрочем, он уже понимает, что осуществить капитуляцию Украины в таком порядке по правовым и этическим причинам не представляется возможным.

Отсюда у Путина возникают три сценария.

1. Добиться от руководства Украины запуска капитуляционных процессов до 2 сентября 2020 года ко дню перенесенного победобесия.

2. Если до этого времени Украина не падет перед умирающим Мордором, то возникнет короткая тактическая пауза, а затем путем военно-политического давления на Украину будет усилено вплоть до 3 ноября и как минимум до конца 2020 года, пока после выборов новая администрация США не перейдет к внешнеполитической повестке. До этого события продолжатся по откровению Родиона из ОРДЛО "не присоединитесь к ОРДЛО – будет продолжать вас убивать".

3. Пользуясь прогнозируемым к осени политическим, управленческим и экономическим коллапсом, под шумок массовых протестов, через своих агентов влияния в высших эшелонах власти, вынудить провести досрочные парламентские выборы, по результатам которых в Верховной Раде будет присутствовать путинское простое большинство и принять изменения в избирательным кодекс, относительно проведения выборов в ОРДЛО.

Причем, третий сценарий, сейчас Путин рассматривает для себя как наиболее реалистичный.

Для реализации этого сценария по указанию президента РФ проводятся различные активные мероприятия.

Решена информационная геополитическая задача Путина через своего кума Медведчука по обеспечению информационного преимущества Кремля в информационном пространстве Украины.

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Активизировалась политическая деятельность партии коллаборантов и предателей Украины. По различным неформальным коммуникационным каналам – идут посылы к обворовавшим украинский народ олигархам, – "лечь под Кремль взамен на гарантии неприкосновенности украденного, вместо со своими марионеточными депутатами".

Для ослабления украинского сопротивления реализуются точечные уголовные преследования проукраински и прогосударственно настроенных граждан, а вместе с этим осуществляется активизация вражеской агентуры по всем направлениям.

Однако осуществлению этих трех сценариев Кремля, может помешать прогнозируемый на тот же самый период времени – конец августа – сентября 2020 года, политический, управленческий и экономическим коллапс внутри самой России, вызванный теми же самыми процессами: эпидемией коронавируса и карантином, политической и управленческой неэффективностью, что и в самой Украине, плюс еще токсичностью российской системы ко всему живому.

Середина осени 2020 года, обнажит всю суть нынешней украинской власти.

Всяк пока еще сомневающийся, увидит и даже лично на себе почувствует, что фактически в Украине нет власти. Украина фрагментирована на фактические государства Ермака, Медведчука, Коломойского, Ахметова и прочих. Никакой стратегии деоккупации временно оккупированных территорий и устойчивого развития страны нет.

Украинская власть завязла в преступных договорняках с Путиным по линиям Ермак – Козак, Медведчук – Путин и подвесила на них всю страну.