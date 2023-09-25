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Трудные времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена

Цей матеріал також доступний українською
Трудные времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена

Соучредитель и директор экономпрограмм Украинского института будущего
25.09.2023, 13:55

Рефлексии по результатам поездки в США

Америка и отношение американцев к Украине очень разное. И усталость от войны растет. Хотя нелюбовь к России сохраняется, они как мантру продолжают повторять: пора прекратить жертвы среди мирного населения и "сесть за стол переговоров". Ответа на вопрос "О чем можно договориться с тем, кто хочет тебя убить?" – ни разу не услышал.

У украинцев и американцев очень разный образ победы. Для нас это выход на границы 1991 года. Для них – прекращение кровопролития.

Украинцы, переехавшие в США, быстро социализируются. В этом помогают общины. Очень сильное IT-комьюнити. И прогрессивное христианское комьюнити. Важное открытие – христианские общины не только играют важную роль в реинтеграции украинцев в США, они будут важнейшим драйвером ресоциализации ветеранов и освобождения общества от посттравматического синдрома.

Молитвенные завтраки – прекрасная возможность посадить за один стол политиков разной окраски и идеологии. Есть вещи гораздо выше персональных амбиций, травм, и это хорошая точка "суперпозиции" для поиска национального компромисса. Для этого не имеет значения твоя конфессия, ты можешь быть православным, протестантом, католиком, иудеем, мусульманином. Перед Богом мы все равны и заповеди у нас одинаковы.

Коррупция и правосудие (!!!). Это самая частая комбинация слов, которую слышал всю поездку почти на каждой встрече и в Сан-Франциско, и в Вашингтоне. Без самостоятельного решения этих двух вопросов – Украине не видеть ни инвестиций, ни интеграции в развитое западное общество.

Не спрашивайте как, но попал на встречу русских эмигрантов с… Ходорковским. Исключительно моя рефлексия – дела не будет. Весьма теоретические рассуждения о будущем России. Все будет хорошо, когда не будет Путина. А почему и когда его не будет – никто не знает.

А вот кто будет президентом США в следующем году – никто не знает. Конкуренция между двумя джентльменами 80 и 77 лет у самих американцев вызывает нервное подергивание. Единства нет ни у республиканцев, ни у демократов. В каждой из этих партий есть не менее трех конкурирующих групп — от крайних взглядов до центристских.

Не выходила из головы старая арабская поговорка:

- хорошие времена рождают слабых людей,

- слабые люди создают плохие времена,

- плохие времена рождают сильных людей,

- сильные люди создают хорошие времена

Так вот, в Америке последние 40-50 лет были хорошие времена, которые расслабили многих и создали слабых людей (во власти). Украина же в последние 40 лет проходит сложные времена, и сегодня мы видим рождение сильных людей, которые следующие 40 лет сделают Украину европейским лидером. Американцы с этим тезисом, кстати, очень согласны (!). Они видят очень большой потенциал Украины. Хотя недоверие к элитам остается все еще очень высоким.

На одну из встреч нас пригласили в ресторан, входящий в топ-10 в Америке. Запись в него – за год (но там тоже, как выяснилось, есть особые отношения и клиенты). Что я вам скажу: топ-10 киевских ресторанов лучше этой десятки в Америке. Только американцам не говорите, пожалуйста, и дорожите нашим.

Еще раз убедился, что сила Америки — в ее элитах, людях, мыслящих стратегически, национальными интересами, думающих о поколении вперед, над политическими разногласиями. И что для меня было важным: Украина — в фокусе этих элит. Но мы, по сравнению с ними, еще первоклассники, и нам еще многому нужно учиться, начиная от создания нового качества элит.

В итоге поездкой и ее результатами доволен, Америка еще раз оставила много рефлексий для размышлений, веры в будущий успех Украины стало больше, но и глубже стало понимание, что впереди еще много сложной и неприятной работы.

Но сначала нужно победить врага и освободить нашу территорию.

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