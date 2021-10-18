Цена провала конкурса по САП и судебной реформы – будущее Зеленского и Украины

В первой половине текущей недели станет ясно, что будет с избранием руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Офис президента или разблокирует конкурс, или похоронит репутацию президента Владимира Зеленского в глазах западных элит.
Там и так 50 дней ждали выполнения Зеленским взятого на себя обязательства по САП.
Во второй половине недели станет ясно, как будет дальше двигаться судебная реформа. 21 октября Совет Судей Украины определится с номинированием членов Этического Совета.
Или не определится и тогда Зеленский наконец-то подаст законопроект, который разблокирует судебную реформу. Как по мне, это уже давно надо было сделать.
Безотносительно решения президента Украины и по САП, и по судебной реформе лично я остаюсь оптимистом. Цена провала по обоим направлениям слишком большая и уже давно вышла за пределы реформы справедливости – это уже о геополитическом будущем.
Украина или делает это – и претендует на полноценное вхождение в Западный мир, или не делает – и продолжает топтаться на месте.
Вернее так: по обеих этих направлениях (и по многим другим) Украина точно будет двигаться дальше.
Вопрос только – с этой властью или с новой, которой действующая проигрывает, в том числе из-за провала геополитического выбора страны (а он однозначно Западный).
За два с половиной года до выборов, у Петра Порошенко тоже особо конкурентов не было.
Оригинал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии