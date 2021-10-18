Цена провала конкурса по САП и судебной реформы – будущее Зеленского и Украины

В первой половине текущей недели станет ясно, что будет с избранием руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Офис президента или разблокирует конкурс, или похоронит репутацию президента Владимира Зеленского в глазах западных элит.

Там и так 50 дней ждали выполнения Зеленским взятого на себя обязательства по САП.

Справка. В сентябре Украина взяла на себя обязательства в ближайшее время избрать руководителя САП. Это было зафиксировано в совместном заявлении после встречи Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

Во второй половине недели станет ясно, как будет дальше двигаться судебная реформа. 21 октября Совет Судей Украины определится с номинированием членов Этического Совета.

Или не определится и тогда Зеленский наконец-то подаст законопроект, который разблокирует судебную реформу. Как по мне, это уже давно надо было сделать.

Безотносительно решения президента Украины и по САП, и по судебной реформе лично я остаюсь оптимистом. Цена провала по обоим направлениям слишком большая и уже давно вышла за пределы реформы справедливости – это уже о геополитическом будущем.

Украина или делает это – и претендует на полноценное вхождение в Западный мир, или не делает – и продолжает топтаться на месте.

Вернее так: по обеих этих направлениях (и по многим другим) Украина точно будет двигаться дальше.

Вопрос только – с этой властью или с новой, которой действующая проигрывает, в том числе из-за провала геополитического выбора страны (а он однозначно Западный).

За два с половиной года до выборов, у Петра Порошенко тоже особо конкурентов не было.

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