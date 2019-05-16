Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.05.2019, 08:53

Церемония инаугурации: от Древнего Рима до Владимира Зеленского

Церемония инаугурации: от Древнего Рима до Владимира Зеленского
стажер Центра политико-правовых реформ

Пока Верховная Рада определяется с датой инаугурации Владимира Зеленского, вспомним историю инаугурации - от античности до современности (укр.)

Реклама
Реклама

Україна чекає інавгурації новообраного Президента. Парламент ще не вирішив, коли вона відбудеться. Команда новообраного Президента готує «фішечки» для церемонії інавгурації, однак тримає їх у секреті. Поки чекаємо, не буде зайвим пригадати, звідки походить церемонія, як вона проходила в Україні в минулому та як це відбувається у Сполучених Штатах – у державі з тривалою демократією.

Слову «інавгурація» ми завдячуємо давнім римлянам. У Давньому Римі було слово «авгури», яким позначали офіційних жерців. Саме авгури висвячували нових посадовців Риму. За міфом, авгури були здатні випросити в богів віщування, і часом, коли боги давали «знаки» (повені, засухи абощо), авгури могли скасовувати будь-які політичні рішення. За словами Цицерона, освічені римляни вже тоді сміялися над їхніми магічними здібностями.

Реклама

У сучасній Україні роль авгура виконує Голова Конституційного Суду. Саме він приводить Президента України до присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України. Засідання ВРУ за замовчуванням відбувається у будівлі ВРУ, однак за рішенням більшості Парламенту можуть відбуватися і в іншому місці. В історії українського президентства засідання, на якому відбувалася інавгурація, лише один раз відбувалося за межами будівлі Парламенту – у Палаці «Україна». Це була інавгурація Леоніда Кучми у 1999 році.

За Законом, Президент повинен присягати, поклавши руку на Конституцію. Перші дві інавгурації до ухвалення Конституції у 1991 та 1994 роках відбувалися, однак лише на Пересопницькому Євангелії, обов’язок використовувати яке під час інавгурації ніде не закріплено. Після присяги Президентові вручають президентські клейноди. Зокрема, булаву та нагрудний знак було виготовлено для інавгурації Леоніда Кучми у 1999 році.

Більше 200 років у Сполучених Штатах відбувається мирна передача президентської влади. Близько 200 років елементом такої передачі є і процедура інавгурації. На відміну від України, у Сполучених Штатах інавгурація Президента відбувається у фіксований день року – 20 січня. Така традиція існує з 1937 року. До цього датою інавгурацію було закріплено 4 березня. Однак період від виборів у листопаді до інавгурації в березні – період «кульгавої качки» – був надто довгим. При цьому період від виборів до інавгурації все одно становить близько 2 місяців, що на місяць довше, ніж аналогічний строк в Україні. Триваліший період та рівень розвитку політичної системи сприяє більш плавному переходу влади від попереднього Президента до нового.

Присягу Президента приймає голова Верховного Суду. Традиційним елементом інавгурації є й передача влади від попереднього Президента новообраному на порозі Білого Дому. Велика роль у церемонії відводиться військовим. Невід’ємним елементом є виступ Президента перед публікою на площі біля Капітолію. Схожий виступ перед публікою після офіційної частини інавгурації мав і Віктор Ющенко у 2005 році, коли виступив на Майдані Незалежності біля стели.

Читайте также
Возможность срыва инаугурации Зеленского: КСУ объяснил ситуацию 15.05.2019"Есть другой способ". Депутат о назначении инаугурации Зеленского 15.05.2019Тема дня. Что надо знать о скандале в Конституционном суде 15.05.2019

У світлі попередніх ходів та заяв представників команди новообраного Президента України можна припустити, що його майбутня інавгурація не обмежиться традиційною процедурою. Лишається спостерігати за тим, чи збагатить майбутня церемонія традиції президентської інавгурації новими практиками.

Ключовою ціллю інавгурації є забезпечення мирного переходу влади. Урочистість та повторюваність церемонії показує цінність та тривкість такого переходу. Важливим аспектом є елемент присяги, якій потім в очах суспільства повинен буде лишатися вірним Президент. Ще одним аспектом інавгурації є зовнішня легітимація новообраного глави держави та представлення країни на міжнародній арені, адже на інавгурацію запрошуються високі гості зі всього світу. Наостанок, інавгурація відграє й важливу інформативну функцію, оскільки саме в інавгураційній промові Президент окреслює бачення свого президенства.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: история, инаугурация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 