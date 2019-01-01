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01.01.2019, 14:30

Туман войны: Путин попал в ловушку невозможного выбора

Туман войны: Путин попал в ловушку невозможного выбора
российский политолог и публицист

Ситуация застыла в точке, когда малейшее отступление будет рассматриваться как личное поражение Путина, а эскалация означает прямое военное вторжение

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Как и в XX веке, начиная с 14 года Россия встречает пятое рождество подряд в состоянии войны (Первой мировой, а затем Гражданской тогда, Четвертой мировой гибридной сегодня). Я предпочитаю называть то, что происходит с 20.02.14 (эта дата выбита на медальках за аннексию Крыма), Четвертой мировой, так как развязана она была как реванш за поражение в Третьей мировой (холодной). Мировая история начиная с 1914 года приобретает, если хотите, стройную ритмическую конфигурацию: Вторая и Четвертая мировые были задуманы как реванши за поражение соответственно в Первой и Третьей.

Страна, победившая германский нацизм и превратившая эту победу в языческий культ, стала в 2014 году воспроизводить на высшем государственном уровне дьявольские идеологемы нацистской пропаганды, умноженной на возможности современного телевидения: "разъединенный народ", "собирание национальных земель", "Русский мир" ("Третий Рейх", "Пятая Империя"), "горстка национал‑предателей" и так далее.

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Прежде чем закончить с историческими аналогиями и перейти непосредственно к нашим суровым будням, приведу одну свою зарисовку 2014 года (путинская "судетская" речь, пик имперской эйфории): "Казалось, что, как 2 августа 1914 года, вся страна с флагами, знаменами, иконами, портретами царя, георгиевскими ленточками встала на колени перед резиденцией в Ново‑Огареве. Суровые пролетарские вожди "Левого фронта", судимые за организацию бунта в день инаугурации государя императора, верноподданнически взывали из своих мрачных застенков: "Да здравствует Владимир Владимирович Путин, собиратель земель русских!" Буржуазные оппозиционные дамочки кокетливо бросали к ногам брутального Победителя букеты изысканных комплиментов. Не хватало только классических слов: "Истинный ариец, беспощадный к врагам "Русского мира". Их произнес через несколько дней замечательный русский патриот, достойный внук Молотовa, объявив Путина, себя и нас всех вместе с ними потомками арийского племени с дополнительной хромосомой духовности".

Прошло четыре с половиной года. Как и сто лет назад, атмосфера изменилась разительно. Эйфория "Крымнаш" выветрилась. Мифологемы "Новороссии" и "Русского мира" воспринимаются сегодня с таким же энтузиазмом, как "Крест над Святой Софией" в 1918-м. К Рождеству 2018 года конфронтация с Украиной (основной фронт Четвертой мировой) застыла в точке бифуркации, когда малейшее отступление будет рассматриваться как личное поражение Путина, а дальнейшая эскалация означает откровенное военное вторжение. Такой шаг будет встречен столь резкой реакцией Запада, что противостоять ему Кремль надеется только отчаянным ядерным шантажом. Генералы с Фрунзенской набережной регулярно разыгрывают подобные сценарии в своих штабных играх: Варшаву они уже уничтожали, как и еще пару столиц. Генералы пришли к выводу, что сытый, гедонистский, декадентский Запад содрогнется от угрозы "новых варваров", отступит и пойдет на геополитические уступки. Во всяком случае, так генералам приятно думать.

Но российское общество категорически не готово ни к полномасштабной войне с Украиной, ни к новому Карибскому кризису. Эту горькую для них истину с разочарованием вынуждены были признать два высокопоставленных околокремлевских пропагандиста. Это участники программы "Большая игра" Дмитрий Саймс и Вячеслав Никонов. Саймса мягкотелый мелкобуржуазный пацифизм российского общества огорчил до такой степени, что он вызвался подсказать российским властям, каким образом преодолеть такое досадное недоразумение: напомнил, как президент США Франклин Рузвельт три года всеми средствами государственной пропаганды сознательно и терпеливо готовил американское общество к войне с гитлеровской Германией.

Замечательно! На Первом канале российского телевидения деловито рассуждают, как эффективнее с учетом мирового исторического опыта убедить русских решиться на массовые убийства украинцев! У "кремлевских", однако, нет трех лет для воспитания русского народа по методике Саймса – Рузвельта, более того, в 2014-м они уже добились максимально возможного в России уровня имперской интоксикации. Ещё раз одурманить страну тем же пойлом Кремлю уже не удастся.

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Но властвовать и играть в геополитические погремушки очень хочется. И 25 ноября Кремль резко повысил ставки как в собственно украинской, так и в глобальной войне. Во-первых, Кремль осуществил де-факто аннексию Керченского пролива, Азовского моря и блокаду украинского побережья. Во-вторых, впервые нападение на Украину было совершено не "ихтамнетами", а российскими военнослужащими – открыто и демонстративно, на глазах всего мира, под государственным флагом. И, наконец, нарушен был принцип свободы навигации, чрезвычайно чувствительный для коллективного Запада. Нетрудно себе представить, с каким вниманием следит за развитием этого прецедента Китай, бросающий вызов свободе мореплавания в невралгических проливах Юго-Восточной Азии.

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отчеканил в своем твите формулу, которая, на мой взгляд, войдет в англоязычную антологию политических афоризмов: "Россия выбрала эскалацию в Чёрном море, значит, русский выбор уже сделан". Я согласен с американским дипломатом: Russians, действительно, сделали свой выбор 25 ноября, и теперь пришло время выбора для Запада. Но, мне кажется, Волкер несколько недооценивает тех Russians, о которых он говорит. Путинская Россия еще не достигла дна в своем катастрофическом падении в глобальную войну с вечно ею ненавидимым и вечно для неё притягательным Западом.

На юго-восточных границах Украины сосредоточены сухопутные и военно-морские подразделения Российской Федерации, достаточные для проведения крупной наступательной операции. Московские ток-шоу сотрясаются от призывов "На Мариуполь!", "На Таврийск!", "На Киев!". 17 декабря Сергей Лавров, желая, видимо, произвести благоприятное впечатление на интервьюировавшую его даму, выболтал назначенные время и место операции – конец декабря, север Крыма. И наконец, невероятный энтузиазм в Кремле вызвала отставка Джеймса Мэттиса: "Трамп снова наш!", "Трамп обратился к американскому народу через голову вашингтонских русофобов!"

Русско-украинская война станет политической, нравственной и военной катастрофой Российской Федерации. Это понимает и чувствует подавляющее большинство русского народа. Этого не понимает терзаемая комплексами величия и неполноценности российская политическая "элита". Те же люди не понимают, что именно произошло в Белом доме 20 декабря на встрече президента США и его министра обороны. Не Трамп отправил в отставку Мэттиса. Это Мэттис отправил в отставку Трампа.​

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Колонка опубликована "Радио свобода"

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Теги: агрессия россии против украины
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