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13.06.2019, 10:54

У Путина пластинку заело на "одном народе"

У Путина пластинку заело на "одном народе"
политический обозреватель, блогер

Российский диктатор в очередном интервью снова пропагандирует идеи про «один народ» и «мы же братья». Крым верни, и вон из Донбасса, родственничек

С завидной регулярностью Путин повторяет навязчивые пропагандистские тезисы про "братство" наших народов. В этот раз в интервью телеканалу "Мир" он не упомянул ни о том, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины на Донбассе, ни о том, что Крым временно оккупирован его войсками.

Но зато повторял как заклинание свою надежду на "восстановление отношений между нашими странами", не смотря на "разногласия элит".

Ничего нового. Можно еще хоть сотню или тысячу раз повторить эту пропагандистскую мантру, но от этого в реальности ничего не поменяется.

Украина - это Украина, со своим языком, культурой, традициями, историей и территорией. А Россия - это Россия, со своим языком, культурой, традициями, историей и территорией. И это два разных народа.

Невозможно "восстановление отношений", как оно видится в больном воображении российского президента. Невозможен возврат к взаимоотношениям в формате метрополия-колония. Украина не вернется в российскую орбиту влияния. Украина - независимое государство, и им останется.

Реакция президента Зеленского должна быть жесткой и бескомпромиссной. Начинать нормализацию межгосударственных отношений возможно только с вывода российских войск из Донбасса, прекращения оккупации Крыма, обмена военнопленными и определения размеров репараций.

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А уже после выполнения всех этих необходимых условий, пусть ученые объясняют российскому обывателю, что тезис про "один народ" был навязан ему так называемой кремлевской элитой ради манипуляций общественным мнением и оправдания агрессивной политики.

(Источник - блог автора)

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Теги: владимир путин, пропаганда россии, агрессия россии против украины
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