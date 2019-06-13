У Путина пластинку заело на "одном народе"

С завидной регулярностью Путин повторяет навязчивые пропагандистские тезисы про "братство" наших народов. В этот раз в интервью телеканалу "Мир" он не упомянул ни о том, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины на Донбассе, ни о том, что Крым временно оккупирован его войсками.

Но зато повторял как заклинание свою надежду на "восстановление отношений между нашими странами", не смотря на "разногласия элит".