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У Путина праздник – Украина становится авторитарной страной. Так ему нас легче преодолеть

Цей матеріал також доступний українською
У Путина праздник – Украина становится авторитарной страной. Так ему нас легче преодолеть

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
12.10.2021, 10:23

Владимир Путин не умеет преодолевать демократическую страну. Авторитарную умеет. И именно на такую Владимир Зеленский превращает Украину

Законопроект об олигархах:

1. Представленный на подпись президенту не в том виде, за который проголосовала Верховная Рада.

2. Представленный с нарушением регламента – не тем человеком, который должен и имеет право это делать, а тем человеком, который не имеет права этого делать.

Преступление на преступлении.

Парламент окончательно превращается в "не место для дискуссий".

Неважно, за что голосуют народные депутаты. Любой текст можно представить на подпись монарху – главное найти дверь в его кабинет.

Раньше говорили: "Не важно, как голосуют, а важно, как считают". Теперь и это неважно.

Государственная организация, которая держит легитимность государства и демократический строй, уничтожается бешеными темпами.

Всех, кто сомневался, каким будет новоизбранный спикер, теперь должны покинуть сомнения. Опытный юрист точно знает, на что идет, когда втаптывает Закон в дерьмо. Он точно знает, какая за это ответственность будет после демократического перехода власти. И это лишний раз доказывает, что демократического перехода власти эти люди не планируют допустить.

Народные депутаты, которые присоединились к разрушению парламентаризма, мы вас запомнили.

Президент России Владимир Путин где-то потирает руки. Потому что он не умеет преодолеть демократическую страну. Авторитарную умеет. У него маленький праздник.

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