У Путина праздник – Украина становится авторитарной страной. Так ему нас легче преодолеть

Законопроект об олигархах:
1. Представленный на подпись президенту не в том виде, за который проголосовала Верховная Рада.
2. Представленный с нарушением регламента – не тем человеком, который должен и имеет право это делать, а тем человеком, который не имеет права этого делать.
Преступление на преступлении.
Парламент окончательно превращается в "не место для дискуссий".
Неважно, за что голосуют народные депутаты. Любой текст можно представить на подпись монарху – главное найти дверь в его кабинет.
Раньше говорили: "Не важно, как голосуют, а важно, как считают". Теперь и это неважно.
Государственная организация, которая держит легитимность государства и демократический строй, уничтожается бешеными темпами.
Всех, кто сомневался, каким будет новоизбранный спикер, теперь должны покинуть сомнения. Опытный юрист точно знает, на что идет, когда втаптывает Закон в дерьмо. Он точно знает, какая за это ответственность будет после демократического перехода власти. И это лишний раз доказывает, что демократического перехода власти эти люди не планируют допустить.
Народные депутаты, которые присоединились к разрушению парламентаризма, мы вас запомнили.
Президент России Владимир Путин где-то потирает руки. Потому что он не умеет преодолеть демократическую страну. Авторитарную умеет. У него маленький праздник.
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