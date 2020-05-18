У Путина сложный период - президент РФ теряет позиции. Украине от того не легче

Рейтинг довіри населення Росії до президента Володимира Путіна, навіть за даними прокремлівської агенції - Всеросійський центр вивчення громадської думки - впав до 27%, а протестний потенціал, за даними іншої "напівофіційної" агенції ФОМ, зріс на 10%. В реальності цифри напевно ще більш вражаючі.

Показати нерішучість в країні, де панує заточена на одну людину автократія, коштує дуже дорого. Схоже, ми наближаємося до кінця епохи в Росії, статус-кво на перспективу вже не утримати.

"Купити" росіян буде майже неможливо і дорого. Те, як влада РФ бореться з коронавірусом, громадян не надихає. До того ж, Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків захворювань на COVID-19.

Якщо немає кроків, здатних підвищити рейтинг російської влади та особисто Путіна всередині країни, то залишається тільки набирати бали назовні.

Пом’якшення санкцій можна було б "продати", але для роздратованих росіян навіть цього буде недостатньо. Потрібна зовнішня експансія, яка б повністю змінила політичний порядок денний.

Вкиди стосовно українських регіонів, які начебто хочуть відокремитися, як і все в Росії, невипадкові. Згадки про Одесу, Миколаїв, Херсон та Запоріжжя - теж.

Росія використає будь-який, навіть найменший привід. Більш того, вона буде його послідовно створювати. Це єдине, що здатне відсунути розповзання режиму.

Якщо Путін помилково поставив на вихід з переговорів з ОПЕК на фоні коронавірусу, то що заважає йому зробити це стосовно нас?

Складнощі путінського режиму, помножені на виклики пандемії, роблять цей час дуже складним для нас, потрібна готовність номер один.

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